Verkehr Daimler und BMW geben Teil von Moovel an Mobimeo ab Daimler und BMW konzentrieren sich mit ihrem gemeinsamen Unternehmen Moovel künftig auf das direkte Mobilitätsdienste-Geschäft mit der „Reach Now“-App.

Mail an die Redaktion Die Logos der Automobilhersteller VW (l-r), BMW und Mercedes Benz (Kombo). Foto: Monika Skolimowska/Uli Deck/ZB/dpa/dpa/Symbolbild

Stuttgart.Der gesamte Geschäftsbereich, der Plattformen für andere Anbieter wie etwa Kommunen oder Verkehrsverbünde entwickelt, geht an die Bahn-Tochter Mobimeo, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Das Moovel-Geschäft werde dort integriert, zugleich übernähmen Daimler und BMW eine Minderheitsbeteiligung an Mobimeo, hieß es. Zu finanziellen Details der Transaktion wurden keine Angaben gemacht.

Moovel war einst bei Daimler entstanden und ist inzwischen Teil des Mobilitäts-Gemeinschaftsunternehmens „Your Now“, in dem Daimler und BMW diverse Aktivitäten zusammengelegt haben, unter anderem auch aus den Bereichen Carsharing, Parken und Laden.

Mit dem Übergang wechseln laut Mitteilung auch 75 Beschäftigte von Moovel zu Mobimeo. Beide Unternehmen haben ihren Sitz in Berlin. Geleitet wird Mobimeo künftig vom bisherigen Moovel-Chef John David von Oertzen.