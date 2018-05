Kriminalität

Dank Aktenzeichen XY: Männer nach Überfall festgenommen

Dank eines aufmerksamen Juweliers in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei einen Raubüberfall auf ein Schmuckgeschäft in Aschaffenburg aufklären können. Der Mann hatte in seinem Geschäft in Lippstadt einen Mann wiedererkannt, der zuvor bei der ZDF-Sehsendung „Aktenzeichen XY“ als einer der Täter des Überfalls in Unterfranken gesucht wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein weiterer Mann ging der Polizei nach einem ähnlichen Überfall im hessischen Bad Homburg ins Netz. Dort konnten die Beamten vier Tatverdächtige festnehmen, von denen zumindest einer auch an dem Raubüberfall in Aschaffenburg beteiligt gewesen sein soll.