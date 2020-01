Konzern Danone macht sein Werk Rosenheim dicht Der französische Lebensmittelkonzern schließt seinen Standort in Oberbayern. Es sind rund 160 Mitarbeiter betroffen.

Ein Milchlaster steht am 11.06.2014 vor einer Molkerei des französischen Konzerns Danone.

München.Danone schließt sein Joghurt-Werk in Rosenheim. Die Produktion solle im Juli nächsten Jahres eingestellt werden,teilte Danone am Mittwoch in München mit. Betroffen wären rund 160 Mitarbeiter.

Die Verbrauchertrends änderten sich rasant. Die Auslastung der Danone-Molkerei Rosenheim sei in den letzten zehn Jahren um 70 Prozent gesunken, erklärte das Unternehmen. Es produziert dort Quark-Joghurt Creme, griechischen Oikos-Joghurt, Danone-Mars-Schokojoghurts und Danone-Disney-Fruchtjoghurts.

Geschäftsführer kündigt fairen Sozialplan an

Danone-Deutschland-Geschäftsführer Richard Trechman kündigte bei einer Belegschaftsversammlung einen fairen Sozialplan an. „Für diejenigen, die mobil sind, prüfen wir die Möglichkeiten, in eines unserer anderen Danone Werke zu wechseln, oder aber wir helfen bei Bewerbungen bei Unternehmen innerhalb der Region.“ Den Milchbauern werde Danone helfen, neue Abnehmer zu finden.

In anderes bayerisches Werk soll investiert werden

Das Werk Ochsenfurt bei Würzburg ist von der Entscheidung nicht betroffen. Dort will Danone nach eigenen Angaben investieren, um schneller auf Verbraucherwünsche reagieren und neben Joghurts und Desserts auch ungekühlte Milchprodukte und pflanzenbasierte Produkte anbieten zu können.

Danone ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Milcherzeugnissen und hat 2018 fast 25 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet.

