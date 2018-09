Fussball

Dardai sieht „Minimalchance“ gegen Bayern: Preetz mutig

Pal Dardai will erstmals nach fast zehn Jahren wieder Bayern-Bezwinger sein. „Ich habe als Spieler zweimal gewonnen. Vielleicht ist am Freitag so ein Tag, wenn die Jungs alles geben, dass sie es schaffen“, sagte der Trainer von Hertha BSC. Beim letzten Sieg des Berliner Fußball-Bundesligisten am 14. Februar 2009 (2:1) stand Dardai als Mittelfeld-Organisator auf dem Platz. Acht Jahre zuvor hatte der Ungar sogar den Siegtreffer markiert, als Hertha ebenfalls mit 2:1 gewann. „Jetzt ist es aber schwieriger, die Bayern haben sehr viele Ausnahmefußballer“, betonte der 42-Jährige.