Fussball

Dardais Überlegung: Sperre an Ausfallzeit anpassen

Trainer Pal Dardai von Hertha BSC hat in der Debatte um die Verletzungen beim FC Bayern München über ein neues Strafmaß für foulende Spieler nachgedacht. „Vielleicht müssen wir eine neue Regel machen“, sagte der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten am Sonntag im Sport1-„Doppelpass“. Wenn ein gefoulter Spieler drei Monate verletzt ausfalle, „muss dann vielleicht auch der andere Spieler so lange aussetzen, bis er gesundgeschrieben ist.“