DFB-Pokal Darmstadt gewinnt gegen Drittligist Ingolstadt 3:0 Der SV Darmstadt 98 ist mühelos in die 2. Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Fußball-Zweitligist gewann seine Erstrundenpartie am Montag beim schwachen Drittligisten FC Ingolstadt mit 3:0 (2:0). Vor 5298 Zuschauern brachten Phillip Tietz (15.) und Tobias Kempe per Foulelfmeter (42.) die Gäste am Geburtstag ihres Trainers Torsten Lieberknecht in Führung. Magnus Warming (84.) sorgte für den Endstand.

dpa

Mail an die Redaktion Merlin Röhl vom FC Ingolstadt (l) und Patric Pfeiffer vom SV Darmstadt im Zweikampf um den Ball. Foto: Matthias Balk/Matthias Balk/dpa

Ingolstadt.Die Darmstädter dominierten von Beginn an und hatten Großchancen im Minutentakt. Doch die Gäste scheiterten zunächst entweder am Aluminium oder am starken FCI-Keeper Markus Pronath. Lediglich den Schuss von Tietz konnte Ingolstadts Schlussmann in der Anfangsphase nicht parieren. In der Folge betrieben die Hessen weiter Chancenwucher. Schließlich sorgte Kempe vom Punkt für die Vorentscheidung in einer äußerst einseitigen Partie.

Die Chancenverwertung blieb auch nach der Pause das große Darmstädter Manko. Die Ingolstädter versuchten es jetzt vermehrt aus der Distanz, aber die Bälle blieben meist am ersten Abwehrspieler hängen. Bis zur ersten gefährlichen Schanzer Strafraumaktion dauerte es 69 Minuten. In der Endphase wurde der FCI etwas stärker, doch den Schlusspunkt setzte Darmstadts Warming mit einem platzierten Flachschuss.