Corona Darum sinken die Inzidenzen so rasant Nicht nur Impfungen und das Wetter haben großen Anteil daran. In Bayern gibt es weitere Gründe für die positive Entwicklung.

Von Katharina Kellner

Mail an die Redaktion Das Impfen ist sicher ein wichtiger Faktor für die sinkenden Inzidenzwerte. Dass mancherorts auch jüngere Menschen zum Zug kamen, könnte zur Dynamik beitragen. Foto: Jan Woitas/dpa

Regensburg.Lange Zeit waren die Corona-Inzidenzwerte des Robert-Koch-Instituts eine eher niederschmetternde Lektüre. Jetzt hat sich das geändert: Das RKI gab die Sieben-Tage-Inzidenz an diesem Freitag mit bundesweit 18,6 an, in der Vorwoche hatte sie noch bei 29,7 gelegen. Mit Tirschenreuth hatte am Donnerstag der erste Landkreis in Bayern einen Wert von Null erreicht. Die Inzidenzen anderer Orte bewegen sich auf diese magische Zahl hin: Der Landkreis Cham lag am Freitag bei 3,9, die Stadt Weiden bei 2,3, die Stadt Bayreuth bei 1,3. Doch ist alleine das Impfen der Grund für die rapide sinkenden Werte? Experten sehen mehrere Faktoren als ausschlaggebend.

### ### ############# ####. ##### ########## ### #################### ########## ####### ### ######### #### ######## #####: „### ######## ##### #####, ### ##### ### ### ### ####################. ##### #### ##### ## ### ####### ##### ### ### #### ##-######## ####### #######. ### ############## ####### #### ##### ##. #### ##### #### ### ###### #######, ######## ###### #### ### ##### ######## ### ### ######## ######.“ ########### ### ########## #### ######## ### #######: ## ## ######## #### ##### ######, ### ##### ## ########### - „###### ###### ### ### ### ### ## #### ###### ######.“ #### ##### ###### ##### ### ##### ################ #### #### ########## ####: „#### ##### ### ########## ######.“ ######### ### ####### ### ######## #### ############# ###### ### ######### ### ##### ###### ############.

### ######### ############# ### ##### ###### ### ########: ### ############ ######-####### ### „#############“ ## ###### ########. ## ######## #### ### ## #### ## ##### ############## ### ######### ##### ## ###########, #### ###### #### ##### ### ########## ####. #### #### ### ######### ############# ###### ########## ### ########## ########, ### ###### ############ ### ## #### ## #. ####. ####. #### ###### ### ##### ### ###### ### ###### „########### #####-##-####### #############“ (########) ### #################### ########## ### ########.

###### ##### #### ########, ### ## ############# ## ### ##### ### ############# ########## ### ##### ########### #####: ### ##### #### ## #### ##### ###### ###### ########### ######### #######, ### ### ########### ########### ####. ### ###### ####### #### ########## ### ######## ######## ### ########### ##### ##### ### #######. ### ####### ## ######### ###### ######## ############# ###### ######. #### ### ###### ###### ##### ####### ### ######### ########. ########## ### ############# ### #### ########### ### ##### ##### ###### ### ######### ### ##### ##### ###################### ######### ### ################. ### ######### ##### ## ############# ### ####### ###########, ### ## ### ###### ## ########## ######, ################# ## ######### ########.

### ########-###### ##### #### #### #### ## ############# ####### ##### ### ##### ##### ### ##### ########: #,# ####### ### ################# ###### #### ### #### #### #########. ### ### ####### ##### ##### ####### #############, #### ######: „### ###### #####, ### ########## #####, ##### #### #### ####### ######## #### ## #######. ### #####, ## ##### ####### #### ##### ### ##### ## #### ######### ####. ### ####### ##### ####### ## ######## ###############, ###### #### #### ##### ###.“ ####### ####### ## #### ## ### ## ####### ############ ## ### ###########. ## ############# #### ## #### ##### ############### ###### ##########, ### ### ############ ########### ##### ######: „### ##### #### #### ##### ################## ##### #######, #### ### ### ### ### ########## ### ######### ############ #### ###, #### ##### ######## #####, ### ###### ######## #### ######### ###, ##### ###### ###### #### #########.“ ####### ### ### ##### #### ##### ### ### ###### ### ########.

## #### ###### ####### #######

#### ### ######### #### ### ###### ### ### ######## ######### ######. ##### ############# ######, ### #### ##### ### ### ######### ############ ######## ##### ######, ##### ####### ##### #######. #### #### ##### ### ################ ### ############### ######## - #### ####### ##### ## #.### ######### ## #### ####. ##### ##### ## ######### ### ############# ######## ######, ### ### ############## #### ########## ####. ##### „##### ### ##### #### ###### ### ####### ################## ########, ###### ## ###### ######### ### ## ######### ########## ############# ##########. ### ######## ######## ### ### ############## ### ###### ###########, ## ### #### ##### ##########, #### #### ### ######### ####### ### ########## ### ################ ###“, ######## #######. ## ######### #### ### ############ #### ## ####### ### ########### #### ########### ######## ### #### ## ####### ### ############ – ### ################## ### ### ############# ### ## ####### ### ##,# #######.