Das alles blüht uns noch Sie fliegen, stauben, surren – und sorgen für mächtig Ärger. Nicht nur bei Allergikern, auch bei Grill- und Gartenfreunden.

Von Jana Wolf

Herumschwirrende Pollen halten Allergiker auf Trab. Zecken, Wespen und Raupen können jeden treffen .



Die Fiesen: Diese Pollen treten besonders stark auf und sorgen für viel Ärger.

Der Frühling zeigt sich in seiner vollen Pracht, blüht, sprießt und duftet. Und dann kommen die Fiesen daher und verderben die ganze Idylle: Frühblüher und Gräser. Zu den Frühblühern gehören Hasel und Erle. Der Berüchtigtste aber ist die Birke, auf die rund die Hälfte aller Allergiker reagiert. Ihre Hauptblütezeit ist fast überstanden: Sie verbreitet ihre Pollen vor allem im April und klingt im Mai wieder ab. Mit dem Pollenflug der Gräser geht es dagegen gerade erst los – von Mai bis Juli ist ihre Hochsaison. „Gräserallergie ist nach den Frühblühern am stärksten verbreitet“, sagt Dr. Peter Koch, Allergiebeauftragter in der HNO-Abteilung des Universitätsklinikums Regensburg. Die Reaktionen reichen von Schnupfen und laufender Nase über brennende, juckende Augen bis zu geschwollenen Schleimhäuten, erklärt der Allergologe. Auch Schlafstörungen und typische Erkältungssymptome können auftreten.

Unterschätzt wird dagegen oft der Spitzwegerich, dessen Blütezeit im Mai beginnt und bis in den August andauern kann. Häufig hätten Allergiker das Sprießkraut nicht auf dem Schirm, sagt Koch. „Bei Testungen zeigen sich aber häufig Reaktionen.“

Ein Wermutstropfen für alle Geplagten: Nach dem trockenen und ungewöhnlich warmen April bringen die Regentage Mitte Mai jetzt Erleichterung. „Der Regen wäscht die Pollen weg und reinigt die Luft“, sagt Koch. Aufatmen!

Die Harmlosen: Diese Pollen schwirren herum, lösen aber selten Reaktionen aus.

Während Frühblüher, Gräser und Spitzwegerich die Mehrheit der Allergiker treffen, bereiten andere Pollenarten nur wenigen Betroffenen Ärger. Dazu gehören Fichte, Weide, Buche, Eiche und Linde. Reaktionen auf die Esche kommen etwas öfter vor, aber zu den richtig Fiesen zählt die Baumart trotzdem nicht, erklärt Dr. Peter Koch vom Uniklinikum Regensburg. Zu den harmloseren Allergenen zählt er auch Roggen und Brennnessel.

Die Pollenzeit von Buche und Esche klingt bereits wieder ab – sie blühen vor allem im April. Die Blütezeit der Weide reicht in den Mai, die Eiche legt jetzt erst richtig los. Brennnessel und Beifuß sind die Nachzügler: Sie fangen im Juni und Juli an zu blühen.

Eine Besonderheit tritt bei der Buche auf: Sie löst sehr selten isoliert allergische Symptome aus, hat aber eine „irritative Komponente“, sagt Dr. Stephan Schreml, Leiter der Allergieabteilung am Uniklinikum Regensburg. Atmet man den Buchenstaub also ein, kann es zu einer zusätzlichen Reizung kommen. Allergische Reaktionen können laut Schreml dadurch verstärkt werden, ähnlich wie bei Luftverschmutzung. Selten treten auch Kreuzreaktionen bei Birkenallergikern auf, zum Beispiel auf die Hainbuche.

Generell lassen sich allergische Reaktionen selten auf nur einen einzelnen Auslöser zurückführen. Bei vielen Betroffenen treten Mischformen auf. In Verbindung mit den „Fiesen“ können so auch die „Harmlosen“ Ärger bereiten.

Freund-Feind-Schema des Immunsystems Unser Immunsystem Unser Immunsystem hat ein Gedächtnis. Hat es einmal einen Feind als solchen erkannt, dann vergisst es ihn so schnell nicht mehr. So lässt sich mit einfachen Worten beschreiben, was bei einer allergischen Reaktion im Körper passiert.

Abwehr der Feinde Beim ersten Kontakt unseres Immunsystems mit potenziellen Allergie-Auslösern legt unser Körper fest, welche Substanz er als Freund und welche als Feind erkennt, erklärt Stephan Schreml, Leiter der Allergieabteilung am Uniklinikum Regensburg. Zur Abwehr der Feinde – zum Beispiel fieser Blütenstaub – bildet das Immunsystem Antikörper aus. Bei erneutem Pollenkontakt verbinden sich die Antikörper mit Mastzellen.

Die Reaktion Der Entzündungsbotenstoff Histamin wird ausgeschüttet und sorgt für die typischen Symptome. „Eine Allergie ist eine Überreaktion des Körpers“, sagt Schreml.

Nicht angeboren Betroffene kommen allerdings nicht mit Allergien auf die Welt, sondern bilden sie erst im Laufe des Lebens aus. Stephan Schreml bezieht sich auf Daten des Robert-Koch-Instituts, wonach 15 Prozent aller Menschen in Deutschland an einer Pollenallergie erkranken. Am häufigsten betroffen sind 30- bis 40-Jährige. Danach nehme das Risiko, eine Allergie zu entwickeln, stark ab.

Grund zur Hoffnung Für Menschen im anfälligen Alter gibt es aber auch Grund zur Hoffnung: Allergien können im Laufe des Lebens auch wieder verschwinden, sagt Schreml.



Die Unplanbaren: Das Auftreten dieser Insekten lässt sich nicht vorhersagen.

Sie schwirren, surren und summen durch die Luft und können zu Übeltätern werden. Doch wie viele es dieses Jahr werden, ist unberechenbar. Die Rede ist von Insekten wie Mücken oder Wespen. Ihr Auftreten hängt stark von äußeren Umständen wie dem Wetter ab, das sich nicht mit Garantie vorhersagen lässt.

Mücken brauchen viel Feuchtigkeit für ihre Brutplätze, erklärt Prof. Joachim Ruther vom Institut für Zoologie an der Uni Regensburg. In stehenden Gewässern, Pfützen oder Blumenkästen gedeihen sie prächtig. Kommen warme Temperaturen hinzu, fühlen sich Mücken besonders wohl. Zu unserem Leidwesen: Ihre Stiche können laue Grillabende im Garten verderben und schlaflose Nächte bereiten. Gefährlich können sie allerdings nicht werden. Zwar wird bei einem Stich der Botenstoff Histamin ausgeschüttet, der zum Juckreiz beiträgt. Ernste Allergie-Reaktionen bleiben aber aus.

Ganz anders bei Wespen: Für Allergiker können ihre Stiche schwere Folgen haben. Allergologen sprechen im Ernstfall von anaphylaktischen Schocks, der schwersten Form allergischer Reaktionen. Es kann zu Kreislaufversagen oder Atemnot kommen. „Allergiker sollten Wespenstiche dringend beim Arzt abklären“, sagt der Allergiebeauftragte Peter Koch vom Uniklinikum Regensburg. „Das sollte man definitiv ernst nehmen.“ Wie groß die Wespen-Population dieses Jahr wird, können weder der Arzt noch der Biologe abschätzen.

Die Hinterhältigen: Sie lauern schon und sind nicht zu unterschätzen.

Hohes Gras und waldige Flecken sind das Revier von den kleinen, unliebsamen Blutsaugern: den Zecken. Sie halten sich in Wäldern und am Waldrand auf, und können auch bis in Gärten vordringen. Überall dort, wo es feucht und schattig ist, ist Vorsicht vor dieser Milbenart angebracht. „Gerade in dieser Jahreszeit, wenn es warm wird, warten die Zecken auf ihre Wirte“, sagt Prof. Joachim Ruther vom Institut für Zoologie an der Uni Regensburg. Zusätzlich kommen den Zecken die Regentage zu Gute. Bei Feuchtigkeit und Wechselwärme fühlen sie sich besonders wohl und sind bereit, anzubeißen.

Zecken gehen vor allem auf Großsäuger, sagt der Biologe. Neben Hunden, Katzen und Rehen sind wir Menschen willkommene Wirte. Deswegen sollte man sich nach einem Spaziergang im Wald gut absuchen, auch an verdeckten und behaarten Körperstellen.



Zeckenbisse können keine Allergien auslösen, dafür aber gefährliche Krankheiten wie FSME oder Borreliose übertragen. Die Region um Regensburg gilt dafür als Risikogebiet. Joachim Ruther rät dringend zur Vorsorge: „Man sollte sich auf jeden Fall gegen FSME impfen lassen.“ Gegen Borrelien gibt es keine Impfung. Wichtig ist deswegen, den Zeckenbiss im Blick zu behalten. Bildet sich ein roter Ring um die Bissstelle, gilt höchste Alarmstufe und man sollte zum Arzt gehen. Im Fall einer Infektion helfen Antibiotika.

Die Unheimlichen: Sie setzen sich an Büschen fest und hinterlassen Spuren.

Büsche, die von Gespinstmotten befallen sind, sehen gespenstisch aus. Sie sind überzogen von einem dichten, silbrig glänzenden Netz, das sich über die Pflanze legt und alle Äste ummantelt. Bei genauem Hinsehen erkennt man gelbliche Raupen, die in das Netz eingesponnen sind. „Das schaut ganz schrecklich aus, aber der Schaden ist gering“, sagt Josef Sedlmeier, Kreisfachberater für Gartenkultur- und Landespflege am Landratsamt Regensburg.

Das sogenannte Gespinst, das die Motten spinnen, ist eine Schutzstrategie, um ihre Raupen gegen hungrige Vögel zu schützen. Die Raupen ernähren sich von Blättern und können Büsche und Sträucher bei starkem Befall komplett kahl fressen. Sind aus den Raupen aber Schmetterlinge geschlüpft, verschwinden sie wieder und die Pflanze kann sich regenerieren. Schon jetzt bilden sich die Netze wieder zurück. „Im Sommer sieht man nichts mehr davon“, sagt Sedlmeier.

Laut dem Landschaftspfleger treten die Motten jedes Jahr auf. Nach dem warmen April beobachtet er ein stärkeres Vorkommen als in anderen Jahren. Aber: „Jedes Jahr im Frühjahr gibt es den Aufreger, jedes Jahr herrscht Sorge.“ Sedlmeier gibt Entwarnung: Für den Menschen sind die Motten völlig harmlos und die Pflanzen erholen sich wieder von ihnen. Sie treten übrigens nur an bestimmten Pflanzen auf: Schlehen, Traubenkirschen, Pfaffenhütchen und Apfelbäume sind betroffen.

Die Schädlichen: Diese Falter richten Schaden für Pflanzen und Menschen an.

Anders als die harmlose Gespinstmotte kann der Buchsbaumzünsler Schaden anrichten. Die Schmetterlingsart lässt sich an seidig weißen Flügeln mit brauner Umrandung erkennen. Wie der Name verrät, zieht sie ihre Raupen nur in Buchsbäumen groß. Den Befall erkennt an trockenen, gelblichen Blättern oder am Kahlfraß. Der Buchsbaumzünsler macht nicht bei den Blättern halt, sondern frisst sich durch die Rinde. „Dann kann die Pflanze vertrocknen“, sagt Sedlmeier. Er rät aber von Insektiziden gab. Ökologischer sei es, befallene Triebe abzuschneiden. Bei starkem Befall helfe nur ein kompletter Rückschnitt. Abgeschnittene Zweige am besten luftdicht in Beuteln verpacken, damit sich die Raupen nicht wieder verbreiten.

Eine unliebsame Erscheinung sind auch Prozessionsspinner. Sie treten nur an Eichen auf. Die Falter haben grau melierte Flügel und einen brauen Stirnvorsprung. Die Raupen sind mit Brennhaaren überzogen und können für den Menschen gefährlich werden. Denn die Haare können allergische Reaktionen, Haut- und Atemwegsbeschwerden auslösen, wenn man damit in Berührung kommt. Die Raupen beginnen im Mai zu schlüpfen, die Brennhaare bilden sich von Ende Mai bis Juli. Landschaftspfleger Sedlmeier rät zu Vorsicht in der Nähe von Eichen. Die Raupen halten sich unten am Baumstamm auf oder bilden lange Züge auf dem Boden – daher der Name Prozessionsspinner.

