Geschichte Das Bayern-Museum in Regensburg Das Haus der Bayerischen Geschichte eröffnet sein Museum am 5. Juni. Hier finden Besucher alle Informationen auf einen Blick.

Von Anna Zimmermann

Mail an die Redaktion Das Museum der Bayerischen Geschichte am Donauufer in Regensburg. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Ein Feuer auf der Baustelle, teilweise harsche Kritik am architektonischen Stil und ein großer Festakt im Jahr 2018 – das Museum des Hauses für Bayerische Geschichte in Regensburg hat in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Im Juni wird es eröffnet. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zum Bayern-Museum zusammengestellt.

Wie lange wurde gebaut?

Im März 2015 begannen die Vorbereitungen für die Rohbauarbeiten für das Museum des Hauses für Bayerische Geschichte. Am 22. Mai 2015 legte der damalige Bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer den Grundstein für das Gebäude. Ursprünglich sollte das Museum 2018 eröffnet werden, doch im Juli 2017 verzögerte ein Brand im Rohbau eines Nebengebäudes die Arbeiten. So wurde das Museum 2019 nach vier Jahren Bauzeit fertiggestellt.

Wann wird eröffnet?

Am 4. Juni 2019 soll das Museum feierlich eröffnet werden. Besucher können sich die Ausstellung ab dem 5. Juni ansehen.

Was bekommen Besucher zu sehen?

Auf 2500 Quadratmetern geht es in der Dauerausstellung des Museums um das Leben in Bayern von der Gründung des Königreichs bis heute. Wer dem chronologischen Rundgang folgt, der in neun zeitlichen Abschnitten die Geschichte Bayerns präsentiert, beginnt im Jahre 1800 mit einer multimedialen Zeitreise. Zusätzlich gibt es acht sogenannte Kulturkabinette zu sehen. In diesen Räumen werden kulturelle Besonderheiten Bayerns unter die Lupe genommen. Über Klanginstallationen werden zum Beispiel unterschiedliche Dialekte dargestellt. Mit Hilfe von Augmented-Reality-Technik können Besucher aus Bayern virtuell in die Geschichte ihrer Heimatgemeinde eintauchen.

Im Sonderausstellungsbereich des Museums zieht vom 27. September bis zum 8. März die Bayerische Landesausstellung 2019/20 „Hundert Schätze aus tausend Jahren Bayern“ ein. Sie geht geschichtlich noch weiter zurück als die Dauerausstellung. Hundert Exponate zeigen Bayern zwischen dem 6. Jahrhundert und dem Jahre 1800. Besucher sehen dabei sowohl Schätze als auch Gegenstände, die die Menschen in dieser Zeit im Alltag verwendet haben.

Was kostet der Eintritt?

Im Juni ist der Eintritt ins Museum für alle Besucher kostenlos. Ab Juli und bis 25. September zahlen Erwachsene 5 Euro für eine Eintrittskarte zur Dauerausstellung, Ermäßigungen gibt es zum Beispiel für Senioren und Gruppen ab 15 Personen. Sie zahlen 4 Euro pro Karte.

In der Zeit vom 27. September bis zum 8. März 2020 ist der Eintritt ins Museum wegen der Landesausstellung „Hundert Schätze aus tausend Jahren“ teurer. Die Dauerausstellung kann dann nur zusammen mit der Landesausstellung besucht werden. Geplant ist ein Kombi-Ticket, das für Erwachsene 10 Euro kostet, für Ermäßigte 8 Euro.

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Schulklassen und Studenten bis 30 Jahre können sich alle Ausstellungen kostenlos ansehen. Auch für Mitglieder des Freundeskreises des Hauses der Bayerischen Geschichte ist der Eintritt frei.

Was kosten Führungen?

Wer das Museum nicht ganz auf eigene Faust entdecken will, bekommt für 3 Euro einen Mediaguide. Außerdem werden für Gruppen und Schulklassen mit maximal 25 Personen unterschiedliche Führungen angeboten. Diese kosten je nach Dauer und Thematik zwischen 80 und 95 Euro.

Wann ist das Museum geöffnet?

Ab dem 5. Juni steht das Museum Besuchern – außer an Montagen – täglich von 9 bis 18 Uhr offen. An Feiertagen ist das Museum auch montags geöffnet. Am 26. September 2019, wenn die Bayerische Landesausstellung feierlich eröffnet wird, hat das Museum geschlossen. Nicht zugänglich sind die Ausstellungen außerdem am 24., 25. Und 31. Dezember, am 1. Januar sowie an Karfreitag.

Inwiefern ist das Museum barrierefrei?

Der Zugang zum Museum ist barrierefrei, an der Südseite des Gebäudes gibt es Parkplätze für Menschen mit Behinderung. Der Mediaguide enthält Angebote in Gebärdensprache und leichter Sprache. Außerdem gibt es Induktionsschlingen für hörgeschädigte Besucher. Sehbehinderte und blinde Menschen können die Geschichte Bayerns zum Beispiel anhand verschiedener Tastobjekte erfahren.

