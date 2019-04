Kleinkunst Das Beil ist immer noch scharf Das Passauer Scharfrichterhaus ist eine Autorität in Sachen Kabarett – auch ohne Skandale. Das war nicht immer so.

Von Michaela Schabel

In der Passauer Altstadt hat sich das Scharfrichterhaus als Schmiede des Kabaretts einen überregionalen Ruf erarbeitet.

Passau.Das Passauer Scharfrichterhaus wurde in den 70er Jahren gegründet, als katholischer Konservatismus Passau wie dichter Nebel umgab. Kritik war nicht üblich, nur nicken und absegnen. Mit dem Scharfrichterhaus in exponierter Lage mitten in der Passauer Innenstadt, den Dom über sich, das Rathaus um die Ecke, eingezwängt zwischen zwei Gassen, im Überflutungsgebiet der Donau wurde die kleine Wirtschaft zur großen Autorität in Sachen kritisch-satirischen Durchblicks.

Der markante Name passt auch heute noch bestens zur Lokalität. Dass hier einst der Henker seinem Handwerk nachkam, ist zwar Legende, aber die Nutzung als gefürchtetes Gefängnis vom 13. Jahrhundert bis 1443 ist historisch belegt. Die Gründer des Scharfrichterhauses wollten mit dieser Namensgebung an „Die Elf Scharfrichter“ in München anbinden, die als Karikaturisten um 1900 gegen die Zensur ankämpften und immer wieder im Gefängnis landeten – darunter auch Heinrich Lautensack, der seine Schulzeit in Passau verbrachte.

Der Krieg ist vorbei



Mit Edgar Liegl, einem freigeistigen Bohemien eröffnete Walter Landshuter vor 42 Jahren am 11. März 1977 das Scharfrichterhaus, das sich schnell zur Kaderschmiede berühmter Kabarettisten entwickelte. Themen gab es im tiefschwarzen, klerikalen Passau zur Genüge. Sigi Zimmerschied und Bruno Jonas sorgten mit ihrem Theaterstück „Die Himmelskonferenz“ für ein kleines Erdbeben, als die Himmlischen die Schwangerschaft der Heiligen Maria mit der unberührten Unschuld zu vertuschen suchten.

„Diese Art der Provokation funktioniert heute nicht mehr“, resümiert Scharfrichterhaus-Mitbegründer Walter Landshuter. Die Zeiten haben sich geändert. Längst ist das Kriegsbeil zwischen der Passauer Neuen Presse und dem Scharfrichterhaus begraben, das zehnjährige Schreibverbot über die Passauer Kabarettbühne vergessen. Es gibt keinen Krieg mehr zwischen den Institutionen und dem Scharfrichterhaus.

Die Redakteure der Tageszeitung gehen lange schon ein und aus, die CSU schaut vorbei, nur der Bischof sitzt noch nicht beim Stammtisch. „Man kann nicht ständig Neues bringen“, so Walter Landshuter. Doch das Scharfrichterbeil wird seit 32 Jahren immer wieder neu gewetzt und spiegelt kritisch die gesellschaftliche Entwicklung wieder, weshalb die Grenzen zu Rap, Slam und Comedy verschwimmen.

Ob das Beil noch scharf ist, darüber streiten sich die Experten. Nach wie vor steht das Scharfrichterhaus für ambitioniertes, hoch professionelles Kabarett. Wie bissig es ist, hängt dabei allein von den Teilnehmern ab. Die zehnköpfige Jury für den Wettbewerb ist professionell besetzt mit einem Redakteur, einem Kabarettisten, drei Mitarbeitern aus dem Haus und Vertretern der Münchner Kabarettszene.

In jeder Hinsicht bissig



Vor 36 Jahren gewann der damals 18-jährige Hape Kerkeling den Wettbewerb, obwohl er kein politischer Kabarettist war, „aber er war auf seine Art einfach der Talentierteste“, erzählt Landshuter immer noch begeistert. Im vergangenen Jahr setzte sich der Allrounder Sulaiman Masomi durch. Der Autor, Rapper und Slamer gewann auch noch den Publikumspreis. Ein Hype für die Karriere eines Kabarettisten ist die Verleihung des Scharfrichterbeils immer, egal ob das große, mittlere oder kleine.

Seit dem vergangenen Jahr gibt es im Scharfrichterhaus im Nachgang zum politischen Aschermittwoch eine kabarettistische Predigt. Im Rahmen eines Jahresrückblicks mit brandaktuellen Bezügen zu den witzelnden Querschlägen der Politiker am Aschermittwoch in Passau, Vilshofen, Osterhofen, Deggendorf, Straubing und Berlin schreibt und liest Holger Paetz seine Fastenpredigt „Fürchtet euch!“ eigens für das Passauer Scharfrichterhaus für 90 Zuschauer, mehr haben keinen Platz. Mit Holger Paetz als Zugpferd ist die Fastenpredigt ein neues kritisches Markenzeichen für das Scharfrichterhaus.

Die Basis bilden das vielseitige kabarettistische Jahresprogramm und Lesungen. Regelmäßig zu Gast ist Sigi Zimmerschied. Er hält dem Ort seiner Entdeckung die Treue, tritt lieber öfter im kleinen Rahmen mit Nähe zum Publikum auf, als ausgelagert im Redoutensaal mit 300 Plätzen oder in der Dreiländerhalle mit 4000 Plätzen. Mit Kulturbüro und Biogastronomie vom Brot bis zur Martinsgans bleibt das Scharfrichterhaus ein in jeder Hinsicht bissiges Unternehmen, das immer wieder Neues präsentiert.

