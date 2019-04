Kultur Das bietet der Festspielsommer in Bayern Drachenstich in Furth oder Nena bei Fürstin Gloria – Wir geben einen Überblick über die Freiluftevents in Bayern.

Von Luise Selle

Mail an die Redaktion Die Schlossfestspiele in Regensburg finden dieses Jahr vom 12. bis 21. Juli statt. Foto: Clemens Mayer

Regensburg.An lauen Sommertagen mit Freunden unter freiem Himmel etwas Kultur genießen – Der Freistaat hat Angebote für jeden Geschmack zu bieten.

Regensburg: Thurn und Taxis Schlossfestspiele

Mit Stars wie Nena oder die Revolverhelden und einer neuen Inszenierung von dem Startenor José Cura gibt es auch dieses Jahr wieder ein vielfältiges Angebot bei den Festspielen. Auch eine ABBA-Show steht am 21. Juli auf dem Programm. Das sommerliche Open-Air-Erlebnis findet dieses Jahr vom 12. bis 21. Juli statt.

Furth im Wald: Der Drachenstich im Bayerwald

Das älteste Volksschauspiel mit einer über 500-jährigen Tradition in Deutschland findet dieses Jahr im August statt. Die Schauspieler begeistern mit dem ältesten Mythos der Menschheit, dem Kampf des Guten gegen das Böse und der Realität. Der blutrünstige Drache entfesselt in sich die Urkraft des Bösen, nachdem sein Fluch gebrochen wurde. Als größter vierbeiniger Schreitroboter begeistert der Further Drache Fans in ganz Europa. Ob die Schlossherrin von Furth und der Ritter Udo auch dieses Mal die Stadt vor dem Drachen retten können?

Hirschau: Das Schelmenstück Die Erbschaft

Bei den im Zweijahresrhythmus stattfindenden Festspielen wird an acht Terminen von Juli bis August bei den Hirschauer Festspielen das neu inszenierte Stück „Die Erbschaft“ aufgeführt. Das Schelmenstück spielt in der nachnapoleonischen und vorindustriellen Biedermeierzeit. Die Zuschauer dürfen beobachten, wie ein Fremder aus Frankfurt den gewohnten Hirschauer Alltag mit seinen Plänen durchbricht, als er in den Ort kommt.

Neunburg vorm Wald: Vom Hussenkrieg

Bei diesem Burgfestspiel wird die Schlacht von Hiltersried an sieben Terminen von Juni bis August nachgespielt. Im Scheinwerferlicht reist das Publikum zurück ins Mittelalter und erlebt einen wichtigen Teil der deutsch-tschechischen Geschichte. Es darf die unterschiedlichsten Bürgerschichten wie Adelige und Bauern dabei beobachten, wie sie versuchen der Misere in Zeiten von Glaubenskriegen zu entkommen. Das Stück wird mitunter von Konflikten, Kampfszenen und scharfen Wortgefechten geprägt.

Vohburg: Mit alle Wasser gwaschn

Die alle zwei Jahre stattfindenden Freilicht-Festspiele in Vohburg liegen 2019 im Juni und Juli. Aufgeführt wird dir zeitgenössische, bayerische Komödie „Mit alle Wasser gwaschn“, die auf „Ein Volksfeind“ von Henrik Ibsen beruht. In dieser geht es um eine Kleinstadt, in der bald ein neues Kurbad eröffnen soll. Dessen nahende Eröffnung versetzt die Bürger in Aufregung. Doch als der Dorf-Arzt das Wasser untersucht, hat er einen schlimmen Verdacht. Als er diesen äußert, wird er vom „Volksfreund“ zum „Volksfeind“.

Straubing: Agnes-Bernauer-Festspiele

Bei den alle vier Jahre stattfindenden Agnes-Bernauer-Festspielen im Straubinger Herzogsschloss wird den Zuschauern im Juni und Juli eine komplett neue Inszenierung des auf historischen Begebenheiten beruhenden Stücks präsentiert. Aufgrund des geschichtlichen Hintergrundes findet das Theaterstück demnach immer noch das gleiche Ende. Es zeigt die tragische Liebesgeschichte zwischen der Baderstochter Agnes Bernauer und Herzog Albrecht III. aus dem Hause Wittelsbach.

Geltendorf: Kaltenberger Ritterturnier

Das größte Ritterturnier der Welt wird im Juli schon zum 40. Mal aufgeführt. Die über 1000 Künstler entführen auf insgesamt sieben Open-Air-Bühnen ganztägig die Besucher in das Mittelalter. In der Kaltenberg-Arena sind die legendären Lanzenkämpfe, Pferdestunts und vieles mehr zu finden. Auf dem Markt gibt es für die Mittelalterfans traditionelles Handwerk und kulinarische Köstlichkeiten zu kaufen. Außerdem dürfen sich die Fans in diesem Jahr über die Rückkehr des beliebten schwarzen Ritters, gespielt von Frédéric Laforêt, freuen.

Bayreuth: Bayreuther Festspiele

Die weltberühmten Bayreuther Festspiele finden Ende Juli bis August statt. Das Musiktheaterfestival ist den letzten zehn Opern Richard Wagners gewidmet und wird daher auch Richard-Wagner-Festspiel genannt. Die Oper „Tannhäuser“ in der Regie von Tobias Kratzer eröffnet dieses Jahr die begehrte Veranstaltung, bei der auch schon die Bundeskanzlerin zu Gast war. Besucher gibt es viele. Vergangenes Jahr waren es mehr als 62000 Zuschauer aus vielen verschiedenen Ländern. Daher sind die Karten auch so begehrt. Als Besonderheit wird dieses Jahr einen Tag vor der Eröffnung der 100. Geburtstag des bereits verstorbenen Wolfgang Wagners mit einem Festakt gewürdigt.