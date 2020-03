Infektionen Das Coronavirus hält Ostbayern in Atem Die Behörden verzeichnen bislang neun Fälle in der Oberpfalz. Die Krankheitsverläufe sind bislang aber zumeist milde.

Von Dr. Christian Eckl

Mail an die Redaktion Am Wochenende berichteten die zuständigen Gesundheitsämter über insgesamt neun Fälle von Coronavirus-Infektionen in der Oberpfalz und einen neuen Fall im Landkreis Kelheim. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Regensburg.Die Behörden in der Oberpfalz reagierten am Wochenende auf weitere Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus. Am Samstag wurde bekannt, dass sich ein 47-jähriger Mann aus Lappersdorf (Landkreis Regensburg) in häuslicher Quarantäne befindet. Der Mann war mit grippeähnlichen Symptomen zu seinem Hausarzt gegangen, der ihn auf Corona positiv testete. Nach einem kurzen Aufenthalt in einem Klinikum konnte der Mann zwar nach Hause gehen, muss dort aber das Haus hüten. Nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamt am Landratsamt Regensburg seien weder die Ehefrau, noch die beiden schulpflichtigen Kinder des Mannes infiziert. „Die beiden Kinder des Erkrankten befinden sich ebenfalls in häuslicher Isolation“, hieß es vonseiten des Landratsamtes.

