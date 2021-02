Anzeige

Corona Das Ende der Ausgangssperre Die bayernweite, nächtliche Ausgangssperre läuft Ende dieser Woche aus. Das gab der Ministerpräsident am Donnerstag bekannt.

Mail an die Redaktion Polizisten laufen in der Nacht Streife und kontrollieren die Einhaltung der Ausgangssperre. Das soll nun allerdings ein Ende finden. Foto: Robert Michael/dpa

München.Die landesweite nächtliche Ausgangssperre in Bayern läuft zum Ende dieser Woche aus. Lediglich in Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 soll es weiterhin nächtliche Ausgangssperren geben, künftig ab 22.00 Uhr - also nur regional. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach einer Videoschalte des Kabinetts in München an. (dpa)