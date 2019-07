Volksfest Das gibt’s beim Gäubodenfest Die bunte Erlebniswelt in Straubing dauert vom 9. bis 19. August. Neu sind unter anderem herausfordernde Fahrgeschäfte.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Mail an die Redaktion Das Riesenrad ist seit vielen Jahrzehnten auf dem Straubinger Gäubodenfest zu finden. Foto: Melanie Bäumel-Schachtner

Straubing.In nur wenigen Wochen verwandelt sich der Großparkplatz am Straubinger Hagen wieder in eine bunte Erlebniswelt mit Karussells, Losbuden und sieben Festzelten: Das Gäubodenfest startet am Freitag, 9. August. Bis Montag, 19. August, werden weit über eine Million Besucher erwartet. Vieles ist bewährt, manches neu.

Wie gewohnt gibt es sieben Festzelte mit insgesamt 27 000 Sitzplätzen auf dem Straubinger Volksfest – drei große der Kategorie A, drei mittelgroße der Kategorie B und ein kleineres im historischen Bereich der Kategorie C. Die Brauereien bleiben gleich bis auf die Tatsache, dass heuer auch das Bier der Konzeller Brauerei Klett ausgeschenkt wird: Im kleinen Besucherbereich des Fischstandes der Familie Mayer gibt es den Gerstensaft aus dem Landkreis. Die Festwirte bleiben, der Bierpreis jedoch ändert sich. Die Maß wird heuer 9,70 beziehungsweise 9,75 Euro kosten. 100 Kapellen sollen für musikalischen Schwung sorgen.

Geboten wird ein umfassendes kulinarisches Angebot sowohl in den Zelten mit Hendl, Schweinebraten und Haxen, als auch bei den Verpflegungsständen draußen. Die begehrte Zwiebelrose ist heuer nicht vertreten, dagegen gibt es inzwischen einige vegane Angebote. Ansonsten werden Steckerlfisch und Rosswürste, Burger und Pizza, Käse und Gyros, Kartoffelspezialitäten, Calamari und vieles mehr verkauft. Stände mit gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und Schokofrüchten dürfen nicht fehlen.

Auf die stets bis zu 1,4 Millionen Besucher wartet ein 100 000 Quadratmeter großer Vergnügungspark. Fünf Fahrgeschäfte sind zum ersten Mal in Straubing vertreten. Die größte Neuheit ist der „Propeller No Limit“. Die Gondeln sind nicht starr, sondern es dreht sich auch das Gondelkreuz wie bei einem Flugzeugpropeller. Drei Gondeln mit vier Sitzen sind angebracht, die sich ebenfalls noch einmal komplett um die eigene Achse drehen. Der Gast wird über drei Achsen in sämtliche Richtungen geschleudert – auch über Kopf. Das 40 Meter hohe Fahrgeschäft gilt als einmalig auf der Welt.

Neu ist auch der Driving Coaster, eine Achterbahn mit schwingenden Fahrgastträgern. Die Sitze absolvieren die Fahrt in Schlangenlinien. Bei den Wildwasserbahnen gibt es den Piraten-Fluss, eine Abenteuerreise durch die Welt der Piraten. Ferner neu sind das 9D-Action-Cinema, ein moderner Simulator, sowie das Alpen-Hotel, eines der aufwendigsten Laufgeschäfte.

Aber es gibt auch Bewährtes. Undenkbar ist das Gäubodenfest ohne Wellenflieger. Das Kettenkarussell ist erneut mit dabei. Auch der Top-Spin, der nicht nur Fahrspaß, sondern durch den Wasserstrahl auch eine kostenlose Haarwäsche bietet, ist dabei. Eine unvergleichliche Aussicht und eine höllisch schnelle Fahrt in die Tiefe bietet der Sky Fall mit 80 Metern Höhe. Auch die Kinder kommen mit etlichen Fahrgeschäften nicht zu kurz. Ferner darf das Riesenrad, seit vielen Jahrzehnten am gleichen Platz, nicht fehlen.

Erneuter Bestandteil des Volksfestes ist der beliebte historische Bereich. Auf 8000 Quadratmetern gibt es Nostalgie pur mit Fahrgeschäften, Buden und Köstlichkeiten aus der alten Zeit sowie dem historischen Festzelt. (dpa)

