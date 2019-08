Aktion Das größte Schnitzel der Welt Rudi Dietl jagt Rekorde. Der Straubinger hat es ins Guinness-Buch geschafft. Sein nächster Versuch ist ein Tonnenschnitzel.

Von Anna Gangkofner

Im Vergleich zu Dietls Vorhaben wirkte dieses Projekt geradezu putzig: Ein Köche-Team des Forsthauses Damerow briet vor gut zehn Jahren auf der Insel Usedom ein 12,1 Kilo schweres Schnitzel. Mit dem Schnitzel mit einem Durchmesser von 1,60 Meter versuchten die Köche, ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Inzwischen steht der Rekord bei 550 Kilo, Dietl peilt nun sogar eine Tonne an. Foto: Stefan Sauer/dpa

Straubing.Rudolf Dietl will es noch einmal wissen. Der 57-jährige Autohändler aus Feldkirchen, einer kleinen Gemeinde im Landkreis Straubing-Bogen, wagt sich im Herbst mit vielen Helfern an seinen nächsten Rekord. Er will das größte Schnitzel der Welt braten. Es gilt, den Gastronomen Martin Liebscher zu übertreffen, dessen Schnitzel mit 550 Kilogramm seit Mai 2011 im Guinness-Buch der Rekorde vermerkt ist.

Der Plan für den großen Tag steht: Stattfinden soll das Spektakel am 15. September 2019 auf dem „Mengkofener Schnitzelfest“, das von dem niederbayerischen Gartenbauverein Weichshofen (Landkreis Dingolfing-Landau) auf dem Mengkofener Volksfestplatz veranstaltet wird.

14 000 Liter Öl zum Braten



Am Stichtag geht es schon um 5 Uhr morgens mit den Arbeiten los. Für das Verladen, den Transport, die Vorbereitung und das Zusammensetzen der Fleischteile sind insgesamt fünf Stunden eingeplant. Ab circa 10 Uhr werden die beiden Schnitzelseiten nacheinander paniert, was pro Seite nicht mehr als eine Stunde in Anspruch nehmen sollte. Dazwischen muss das Fleischstück mit Hilfe eines Gitters gewendet werden.

Von circa 14 bis 15 Uhr wird das Schnitzel in ungefähr 14 000 Litern Öl gebraten. Anschließend erfolgen das Wiegen und die Preisverleihung. Angepeilt werden dabei ein Gewicht von etwa 1000 Kilogramm und eine Fläche von 70 Quadratmetern. Das entspricht in etwa der Größe von knapp zwei Boxringen.

Das Riesenschnitzel soll zu insgesamt etwa 4500 Schnitzelsemmeln verarbeitet werden, die es ab circa 17 Uhr zu kaufen gibt. Um 19 Uhr findet zum Abschluss eine Verlosung statt, bei der es Preise im Wert von über 10 000 Euro zu gewinnen gibt.

Die Idee für das Schnitzelprojekt entstand durch eine zufällige Urlaubsbekanntschaft. In Österreich kam Rudolf Dietl mit Werner Biersack, dem dritten Bürgermeister der Gemeinde Mengkofen, ins Gespräch. Beide aßen gerade ein Schnitzel, und so wurde die „Schnapsidee“ geboren.

Pizza, Zuckerwatte und Bierflaschen in Rekordgröße

Doch das größte Schnitzel der Welt ist bei weitem nicht Dietls erstes Rekordprojekt. Schon seit Jahren betreibt der Unternehmer dieses außergewöhnliche Hobby und stellt verschiedene Events auf die Beine. Die Erfolgsquote kann sich sehen lassen. 2012 entstand unter seiner Leitung die mit 6,38 Metern Durchmesser größte Pizza Deutschlands, 2013 mit 5,45 Metern die größte Zuckerwatte der Welt, und im selben Jahr auch noch die größte Bierflasche der Welt.

Kuriose Rekorde anderer Bayern Mensch gegen Pferd:

Abgetaucht: Auch in Mittelfranken wurde ein Weltrekord vermerkt: Der Extremsportler Jens Stötzner hält den Rekord im Unterwasser-Radeln. Auf dem Beckenboden eines Schwimmbads in Nürnberg radelte Stötzner die längste Unterwasser-Strecke: 6,7 km innerhalb 4 Stunden und 48 Minuten. Außerdem ist Stötzner beim Apnoetauchen erfolgreich. Er holte den deutschen Rekord über 54 Meter in der Königsdisziplin CNF, also Tieftauchen mit konstantem Gewicht ohne Flossen.

Bei Dietls bisher aufwendigstem Projekt handelt es sich um den größten Hamburger der Welt, mit dem der vormalige US-Rekord um mehr als 100 Kilogramm übertroffen wurde. Der 1162,4 Kilogramm schwere XXL-Burger wurde vollständig aufgegessen, eine Bedingung, die erfüllt werden muss, um einen Platz im Guinnessbuch der Rekorde zu erhalten. Der Erlös von knapp über 10 000 Euro wurde unter mehreren Kindergärten in der näheren Umgebung aufgeteilt.

Kinder- und Familienfest



Der Gartenbauverein Weichshofen zieht das Kinder- und Familienfest im September groß auf und setzt vor allem auf zahlreiche Aktivitäten und Unterhaltung für die kleinsten Festbesucher. Angekündigt sind unter anderem eine Hüpfburg, ein Karussell, Bullriding, Axtwerfen und Fußballdarts. Außerdem gibt es die Möglichkeit, beim Kinderschminken teilzunehmen und verschiedene Frisuren auszuprobieren.

Alle Angebote sind kostenlos: Rudi Dietl betont mehrmals, es sei ihm besonders wichtig, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, einen unbeschwerten Tag zu erleben. Als Highlight tritt am frühen Nachmittag Kindermusikstar Donikkl auf.

Auch das Mengkofener Schnitzelfest ist eine Benefizveranstaltung, deren Einnahmen für einen guten Zweck gespendet werden. Wofür genau, wird erst nach dem Fest bekanntgegeben, aber der Erlös wird laut Rudi Dietl speziell Kindern zugutekommen. Weitere Informationen zum großen Familienfest finden Sie unter: https://schnitzelfest-mengkofen.de/