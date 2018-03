Veranstaltungen Das ist am Oster-Wochenende geboten In Regensburg kämpft der Jahn um Punkte im Aufstiegsrennen. Die „Rotzlöffl“ laden ein zur Osterparty. Unsere Freizeittipps.

Die Ostertanzparty der Band Rotzlöffl findet heuer zum zehnten Mal in der Nordgauhalle in Nabburg statt.

Das sind die Tipps für Regensburg und Umgebung:

Der SSV Jahn Regensburg kämpft am Ostersonntag ab 13.30 Uhr gegen Erzgebirge Aue um einen Relegationsplatz. Das Stadion ist ab 12 Uhr geöffnet. Die Polizei rechnet vor und nach dem Spiel mit Verkehrsbehinderungen rund um die Arena.

Die Tanzfreudigen sind eingeladen zum traditionellen Ostertanz des Heimat- und Volkstrachtenvereins „Burglinden“ Brennberg ins Gasthaus Wagner. Ab 20 Uhr spielt die Band „Vorwald-Express“. Höhepunkt ist der traditionelle Schätzwettbewerb, bei dem es stets um ein österliches Thema geht. Der Gewinner darf sich über einen schönen Osterkorb freuen, der mit Bauerngeselchtem, Holzofenbrot, Radi und anderen Schmankerln gefüllt ist. Der Eintritt beträgt sechs Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren sind frei.

Die Theaterfreunde Etterzhausen spielen am Ostersonntag im Brauereigasthof Goss in Deuerling die bayerische Komödie „Gut versichert stirbt sich’s leichter“ von Monika Szabady. Es geht um Leni, die ihren Mann vermisst, der seit einem Männerausflug verschollen ist, um eine schreckliche Erbtante und einen windigen Versicherungsmenschen. Als Lenis Halbschwester einen Notplan entwickelt, ist das Chaos perfekt. Weitere Aufführungen sind am am 2., 6., 7. und 8. April geplant. Los geht’s immer um 19.30 Uhr, der Eintritt beträgt für Erwachsene sechs Euro und für Kinder bis 14 Jahren 2,50 Euro. Karten können unter (09 41) 5 55 56 oder theater.etterzhausen@web.de reserviert werden.

Das ist am Wochenende im Landkreis Kelheim geboten:

Der Ostermarkt findet auf dem Gelände der Kuchlbauer Brauerei in Abensberg statt. Die Veranstaltung ist täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Ostersonntag und Ostermontag ist ab 12 Uhr offen. Am Karfreitag ist allerdings ganztägig geschlossen.

Am Ostersonntag um 20 Uhr feiert die KLJB Wildenberg-Pürkwang mit dem Theaterstück „Der Goldene Sarg“ Premiere. Das Stück dreht sich um eine aufregende und turbulente Schatzsuche, bei dem der Stadtrat Schmidt (Christian Hermann) auf die Sage eines angeblich vergrabenen goldenen Sarges stößt. Als sich an der Suche nach dem großen Reichtum verständlicherweise bald die ganze Stadt beteiligen möchte und ein Missverständnis die nächste Verwechslung jagt, ist auch die geplante Festwoche in Gefahr. Das Stück greift in der Handlung eine Sage der Stadt Grafenwöhr auf. Demnach soll ein ehemaliger Raubritter in einem goldenen Sarg auf dem Annaberg begraben worden sein. Dieser Sarg wurde aber bisher nicht gefunden. Die Aufführungen finden im Gasthaus „Pürkwanger Hof“ statt. Weitere Termine: Freitag, 6. April um 20 Uhr und Samstag 7. April um 17 Uhr. Karten für die Aufführungen gibt es im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Wildenberg und an der Abendkasse für 7 Euro.

Vom Karfreitag bis einschließlich 3. April zeigen Hobbykünstler aus Ihrlerstein, Essing und Painten tagsüber ihre Werke bei der 34. Kreativausstellung in der Jakob-Ihrler-Schule in Ihrlerstein. Sie kann täglich von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei. Die Besucher dürfen sich dieses Jahr wieder auf ein buntes Potpourri mit Werken aus Aquarell-, Acryl-, Ölgemälden, Holz-, Metall-, Weiden-, Ton- und Steinzeugarbeiten freuen. Zusätzlich bereichern viele weitere Basteltechniken die Ausstellung. In einigen Klassenräumen wurden Tische und Bänke entfernt, um den Kunstwerken der örtlichen Vereine Platz zu bieten. Das Programm: Freitag, 30.3., Flechtvorführung OGV Ihrlerstein; Samstag, 31.3. „Freies Malen für Kinder und Menschen mit Behinderung mit Horst Fochler; Sonntag, 1.4. Gastaussteller zeigen ihr Können: Handgewalkter Filz: Barbara Knütter. Steinschmuck: Bernhard Hönning; Montag, 2.4. Flechtvorführung mit Angela Eichenseher. Dienstag, Seniorentag

Das ist am Wochenende im Landkreis Neumarkt geboten:

Seit Mittwoch ist im „Steinstadel“ in Kastl die Ausstellung „Kunterbunte Kunst“ von Kastler Künstlern zu sehen. Die Ausstellung ist auch über die Osterfeiertage zu sehen: Karfreitag von 14 bis 18 Uhr, Karsamstag von 11 bis 17 Uhr, Ostersonntag von 11 bis 17 Uhr und Ostermontag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt zwei Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei.

Das Konzert an Karfreitag ist seit vielen Jahren Tradition in der evangelischen Christuskirche in Neumarkt. Dieses Jahr steht vokale und instrumentale Passionsmusik der Barockzeit auf dem Programm. Um 17 Uhr führt die Evangelische Kantorei Neumarkt zusammen mit den Solistinnen Anja Zügner (Sopran) und Renate Kaschmieder (Alt) Johann Adolf Hasses „Miserere in c-Moll“ auf, eine Vertonung des 51.Psalms für die Karwoche

Schon seit zwanzig Jahren füllen sich die Reihen, wenn der Wolfsteiner Schützenverein wieder auf der Bühne auftritt. „Der Grillclub mit dem roten Auto“, so heißt das Theaterstück von Carsten Lögering, welches der SV Wolfstein am Samstag aufführen wird. Um 20 Uhr beginnt dann die Erstaufführung.

Das ist am Wochenende im Landkreis Schwandorf geboten:

Am Ostersonntag wird in Nabburg getanzt: Die Rotzlöffl laden zu ihrer Ostertanzparty in die Nordgauhalle ein. Ein zusätzliches Highlight des Abends wird der Auftritt von „JoKer Boogie“, dem Deutschen-Meister-Paar der Boogie-Babies aus Bruck/Bodenwöhr, sein.

Laut wird es am Sonntagabend in Burglengenfeld. Im VAZ steigt eine „Metal United Eastern Tribute Night“ mit Kiss Forever, Mysterica und Black Purple. Die Party beginnt um 19.30 Uhr. Danach gibt es noch eine Aftershowparty mit DJ Käpt’n (Piratenhöhle). Mehr Infos gibt es hier.

Das sind die Tipps für Amberg und Umgebung

Ein besonderes musikalisches Erlebnis bietet der Amberger Oratorienchor am Karfreitag, 30. März: Beim Konzert im ACC, das um 19 Uhr beginnt, ist als Hauptwerk das „Requiem“ von Wolfgang Amadeus Mozart in der vervollständigten Fassung von F. X. Süssmayr zu hören. Zu Beginn wird zum ersten Mal in Amberg das „Miserere“ von E.T.A. Hoffmann erklingen. Der Komponist wollte mit diesem Werk seine tiefe Bewunderung und Verehrung für sein großes Vorbild Mozart zum Ausdruck bringen. Namhafte Solisten wurden gewonnen: Maria Buchwieser (Sopran), Katharina Heiligtag (Alt), Philipp Fischer (Tenor) und Thomas Dobmeier (Bass). Der Amberger Oratorienchor wird vom Amberger Sinfonieorchester begleitet.

Von 1826 bis 1956 dauerte die Ära der Hirschauer Steingutproduktion. An dieses Kapitel Wirtschafts- und Kulturgeschichte der Stadt erinnert eine Ausstellung ab Ostersonntag in der alten Mälzerei in Hirschau. In acht Vitrinen sind in der alten bzw. neuen Fabrik hergestellte Steingutstücke – Gebrauchsgeschirr genauso wie dekorative und künstlerisch gestaltete Exemplare – aus den drei Epochen Dorfner (1826 bis 1918), Carstens (1918 bis 1936) und Luckscha (1936 bis 1956) zu besichtigen. Viele Informationen vermitteln darüberhinaus Schautafeln. Geöffnet ist die Ausstellung jeden ersten Sonntag im Monat, jeweils von 14 bis 17 Uhr – erstmals am Ostersonntag, 1. April, und auch am Ostermontag, 2. April.

Am Ostersonntag, 1. April, um 14 Uhr bietet das Stadtmuseum in Amberg wieder eine öffentliche Führung durch die Dauerausstellung „A tribute to Michael Mathias Prechtl“ an. Mit ausgewählten Objekten und zahlreichen Medienstationen wird im Stadtmuseum ein Überblick über das Werk des international bekannten Porträtzeichners, Plakatgestalters und Buchillustrators gegeben. Ausgestellt sind mehr als 200 originale Arbeiten aus seiner gesamten Schaffenszeit.