Freizeit Das ist am Wochenende geboten Theater, Wortakrobatik und Musik – Kulturfreunde kommen dieses Wochenende auf ihre Kosten. Und auch die Messesaison startet.

Merken

Mail an die Redaktion Nur Papier benötigt die israelische Künstlerin Maayan Iungman für ihre Geschichte „Niyar – A Paper Tale“, die beim Amberger Kindertheaterfestival zu erleben ist. Foto: Kasia Chmura-Cegielkowska

Wolfgang Haffner vereint Jazz und traditionelle spanische Musik. Am Sonntag tritt er im Leeren Beutel auf. Foto: Gregor Hohenber

Das ist in Stadt und Landkreis Regensburg los:

Im Herzen der Regensburger Altstadt findet vom 1. bis 4. März das zweite Treffpunkt-Festival im Rahmen des EU-Projektes „Bayerisch-Böhmische Kulturplattform“ statt. Das Festival zeigt mit rund 30 Programmpunkten die Bandbreite des bayerisch-böhmischen Kulturlebens.

Nach dem Nockherberg ist am Freitag auch in Regensburg der Bockbieranstich. Im Weltenburger am Dom wird um 18 Uhr der Weltenburger Kloster Asam Bock angezapft. Die Nacht zum Tag machen an diesem Abend „Die 6 lustigen Fünf“ mit bekannten bayerischen Wirtshausliedern zum Mitsingen, Mittanzen und Mitschunkeln. Zwischendurch wird es einen echt Oberpfälzer Flashmob des „Neidaffer Plattlclub“ geben.

Die Archive öffnen am Wochenende ihre Türen: Einrichtungen in Stadt und Landkreis präsentieren sich und ihre Bestände der Öffentlichkeit.

Wortakrobatik in der Mälze: Am Freitag tritt beim Poetry Super Slam im Kulturzentrum eine Auswahl der besten Slammer- und Slammerinnen des Jahres gegeneinander an. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Am Samstag gibt es eine Premiere im Jungen Theater: Kleists Novelle „Michael Kohlhaas“ beginnt um 19.30 Uhr. Leiterin Maria-Elena Hackbarth erklärt im MZ-Interview, was das Stück aktuell macht.

Interessant wird es auch am Sonntag im Leeren Beutel. Hier kann man ab 20 Uhr erfahren, wie es sich anhört, wenn Jazz und traditionelle spanische Musik aufeinandertreffen — dargeboten von Wolfgang Haffner mit Band.

Mehr Veranstaltungen im Landkreis Regensburg finden Sie in unserem Kulturkalender!

Das ist in Stadt und Landkreis Kelheim los:

Im Kurhaus Bad Gögging findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr die beliebte Hochzeitsmesse statt. Auch in diesem Jahr ist der Arbeitskreis Neustädter Wirtschaftsförderung (ANW) Mitveranstalter. „Zusammen mit Karl und Heidrun Fischer dürfen wir eine große Auswahl an Ausstellern begrüßen“, teilt Bianca Mayer, Vorsitzende des ANW, mit. „Neben Fahrzeugen für die Hochzeit werden gastronomische Serviceleistungen, Blumendekoration, Brautmoden, Herrenmode, Kosmetik, Geschirr, Trauringe, Schmuck, Erinnerungsfotos und vieles mehr präsentiert.“ Der Eintritt ist frei. Die Messe beginnt um 11 Uhr mit einer kurzen Begrüßung durch 1. Bürgermeister Thomas Reimer. Die Messe gibt zukünftigen Brautpaaren die Möglichkeit sich unverbindlich über den schönsten Tag in ihrem Leben zu informieren. Und wer noch nicht oder nicht mehr heiraten will, der kann sich einfach verzaubern lassen.

Das ist im Landkreis Schwandorf geboten:

Am Samstag lebt in Schwandorf die Starkbier-Tradition wieder auf. Einlass in den Konrad-Max-Kunz-Saal ist um 18 Uhr. Beginn ist um 19 Uhr. Das Bier steuert die Schlossbrauerei Naabeck bei. Für traditionelle Wirtshausmusik sorgt die Zweier-Combo der „Büchelkühner Buam“, auch eine kleine Tanzfläche ist vorgesehen. Für bis zu 250 Besucher wird im neuen Veranstaltungssaal bestuhlt.

Wer es eher klassisch mag, ist in der Nittenauer Regentalhalle richtig. Dort tritt am Samstag ab 19.30 Uhr das „Orchester am Singrün“ auf. Karten zu 15 Euro, ermäßigt zehn Euro an der Abendkasse bzw. im Touristikbüro unter Tel. (0 94 36) 9 02 73.

In Burglengenfeld wird am Samstag Akustik Pop und Rock geliefert: „She & Hymns“ treten im Keller No. 10 auf. Im VAZ findet zeitgleich ein Konzert von „Zwoa Achterl“ statt. Unter dem Motto „Von der Gitarre direkt ins Herz“ präsentieren die Musiker Roland Winkler und Rainer Kapalla Lieder und Geschichten entlang der Donau.

Das Eröffnungskonzert des 12. Schwandorfer Klavierfrühlings am Sonntag ist dem deutschen Komponisten Johannes Brahms gewidmet. Das Konzert beginnt um 16 Uhr im Oberpfälzer Künstlerhaus.

Das sind die Tipps für Amberg und Umgebung:

Rund geht’s an diesem Wochenende in Amberg und Umgebung mit zahlreichen interessanten Angeboten. Die Oberpfälzer Baumesse, die als bedeutendste ihrer Art in der Oberpfalz gilt, geht in die 23. Runde. Am 3. und 4. März verwandeln wieder rund 100 Aussteller das Amberger Congress Centrum in die „größte Baustelle der Region“. Zusätzlich bietet ein hochkarätiges Vortragsprogramm den Besuchern eine Vielzahl von Informationen rund um das Thema Bauen – der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist ja weiterhin hoch bei den Menschen.

Archive dokumentieren nicht nur das Vergangene, sie sind auch Säulen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. „Demokratie und Bürgerrechte“ ist daher auch das Motto beim 9. bundesweiten Tag der Archive. Einblicke in ihre Arbeit geben am Samstag, 3. März, auch das neue Amberger Stadtarchiv und das Staatsarchiv in Amberg. Es gibt Führungen und spezielle Präsentationen zu Fragen der Archivierung. Und im Staatsarchiv werden auch besondere Originaldokumente zu sehen sein, schwerpunktmäßig solche, die einen Bezug zum Thema „Demokratie und Bürgerrechte“ aufweisen. Dazu gehören auch Beispiele aus dem großen Bestand an Unterlagen zum Widerstand gegen die WAA in Wackersdorf.

Ebenfalls am Samstag, 3. März, öffnet das IT-Servicezentrum der bayerischen Justiz, das im Rahmen der Behördenverlagerung nach Amberg gekommen ist, seine Türen. Dabei wird unter anderem auch über Berufe im Justizwesen informiert.

Und einen Tag der offenen Tür bietet am 3. März auch die Städtische Wirtschaftsschule Friedrich Arnold in Amberg an. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm, das das Leben der Schulfamilie in all seinen Facetten zeigt. Ein Höhepunkt wird dabei wieder der „Talk in der Ziegelgasse“ mit Themen der Finanz-, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Stadtpolitik.

Ein besonderes Blasmusik-Event bietet der Kreisverband Amberg-Sulzbach des Nordbayerischen Musikbunds (NBMB) am Samstag, 3. März, um 20 Uhr im Musikomm in Amberg. Dort gastiert das Symphonische Blasorchester Parsberg mit seinem Jubiläumskonzert „Best-Of 20 Jahre SBOP“. Für ihr Jubiläumsprogramm haben die Orchestermitglieder ihre Lieblingsstücke ausgewählt, darunter Melodien aus Musicals und Filmen.

Schon am Freitag, 2. März, ist das Flamencogitarren-Duo Jan Pascal und Alexander Kilian live zu erleben: „Café del Mundo“ nennen sich die beiden Vollblutmusiker, die in der Kleinkunstbühne Historische Druckerei Seidel in Sulzbach-Rosenberg zu Gast sind. In seinem neuen Album „Dance of Joy“ erzählt das „poetisch-virtuose Flamencogitarren-Duo mit der magnetischen Aura“ auf seinen Instrumenten von Himmel, Erde und vom Leben, von Träumen, Mut und Paradiesgärten – und begeistert mit purer Spielfreude.

In Sulzbach-Rosenberg können Große und Kleine am Sonntag, 5. März, beim inzwischen fünften Museumstag im Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg viel erleben. Vom Mittelalter bis zur Maxhütte – auf mehr als 20 Stationen, überall verteilt im gesamten Museum, erfahren die Besucher Spannendes über das Leben früher, aber auch die Aktivitäten historischer Vereine. Die Besucher können aber nicht nur zuschauen, sondern an einigen Stationen auch mitmachen. Dazu gibt es Museums-Spaziergänge sowie eine Museumsrallye für Kinder.

Für Kinder ab vier Jahren wird es ab Sonntag, 4. März, spannend, denn das Amberger Kindertheaterfestival startet. Im Jugendzentrum Klärwerk in Amberg wird das junge Publikum bis zum 9. März mit insgesamt sechs verschiedenen Kindertheaterstücken und 17 Aufführungen verwöhnt. Den Startschuss des Festivals bildet das Siegerstück des Vorjahres: 2017 hat das Figurentheater von Maria Bretschneider aus Dresden mit „Lieschen Radieschen und der Lämmergeier“ den Wettbewerb gewonnen.

Das ist im Landkreis Neumarkt geboten:

Gitarre und Gesang in Perfektion gibt es am Samstag in der Kneipenbühne in Oberweiling. Seit mehr als 20 Jahren setzen Voice & Strings nur mit Stimme und Gitarre Maßstäbe. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr. Steffi Denk und Yankee Meier gelten für viele als ein Ausnahmeduo im poppigen Jazz & Soul-Bereich.

Der Bairisch Diatonische Jodelwahnsinn gibt am Samstag ein Benefizkonzert für die Nepalhilfe im Haus des Gastes in Beilngries. Die Texte sind mal raffiniert hintergründig gewürzt, mal melancholisch und doch wieder schonungslos kritisch. Karten gibt es im Touristikbüro Beilngries oder über: info@nepalhilfe-beilngries.de. Der Eintritt kostet 19 Euro.

Das 18. Starkbierfest der Feuerwehr Pilsach beginnt am Samstag um 19 Uhr im Feuerwehrhaus. Nach dem Bieranstich durch Bürgermeister Adolf Wolf gibt es zünftige Unterhaltung mit der „jungen Feierwehr“.

In seinem neuen Abendprogramm präsentiert der Oberpfälzer Humorist, Gstanzlsänger und Liedermacher Bäff Piendl im Kulturstadel Lauterhofen am Samstag um 20 Uhr ein Programm rund um den bayerischen Alltag. Alles, was das Leben so bereit hält, humorvolle Lieder, Gedichte, Gags und Gstanzl, aber auch mal nachdenklich und tiefgründig, so widmet sich Bäff Piendl dem Zeitgeschehen und alltäglichen Gegebenheiten. Spitzbübisch dargeboten, serviert der durch Rundfunk und Fernsehen bekannte Unterhalter eine spritzige Unterhaltung voller Humor. Einlass ist bereits um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Das ist im Landkreis Cham geboten:

Am Freitag – Einlass 21.30 Uhr – gibt es jede Menge Musik im UG1 in Bad Kötzting: mit „Sunlit Pyramid“ (Funk, Jazz und Rock aus Viechtach) und „The Marv“ (Rock aus dem Landkreis Cham). Die vier Jungs von Sunlit Pyramid haben sich 2015 in den Tiefen des Bayerischen Waldes zu einer teuflisch guten Mischung aus Funk, Jazz, Rock und Pop verschworen.

Am Samstag ist Starkbierfest beim Lindner-Bräu in Bad Kötzting. Ab 17 Uhr öffnet die Halle neben der Gaststätte ihre Tore. Für Musik ist natürlich gesorgt. Es spielen die Arberland Casanovas. Zum Ausschank kommen das helle Festbier Chostingator, der dunkle Doppelbock und Kaitersberg-Gold. Für Speisen sorgt ASD Catering.

Das Chiemgauer Volkstheater gastiert am Sonntag in der Rodinger Stadthalle. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass um 17 Uhr. Aufgeführt wird die bayerische Komödie „Mei bester Freind“ in drei Akten von Bernd Helfrich.

„So klingt Heimat“ gastiert am Samstag um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Die Besucher dürfen sich auf die gefragtesten Künstler des Musik-Fernsehsenders Melodie TV freuen. Dieses einzigartige und abwechslungsreiche Klangerlebnis mit Stars wie die Mayrhofner, Michael Heck, Walter Scholz, Romy und den Vaiolets garantiert einen unvergesslichen Abend.