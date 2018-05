Freizeit. Das ist am Wochenende geboten In Regensburg startet die Maidult, in Hohenfels steigt das deutsch-amerikanische Volksfest. Wir haben alle Tipps für Sie.

Merken

Mail an die Redaktion In Regensburg herrscht ab 9. Mai wieder Dult-Zeit. Foto: Pieknik

Das ist am Wochenende in Regensburg geboten:

Am Sonntag findet die 27. Auflage des Regensburg Marathons statt. 4500 Sportler werden zu dem Ereignis erwartet, das mit einem vielfältigen Rahmenprogramm aufwartet. Bereits am Samstag gehen der MZ-Frühstückslauf und der Ostwind Minimarathon über die Bühne. Zudem wird ab Donnerstag die Dult wieder zahlreiche Volksfestfans nach Regensburg locken. Über die Warendult kann man täglich ab 11 Uhr schlendern, die Fahrgeschäfte sind ab 13 Uhr in Betrieb und in den Festzelten geht es ab 11 Uhr hoch her.

Das ist am Wochenende im Landkreis Kelheim geboten:

An Christi Himmelfahrt ist in Langquaid buntes Markttreiben, verkaufsoffene Geschäfte, Fischerfest, Sonderschau Natur & Garten, Flohmarkt und ein tolles Kinderprogramm geboten. Neben vielen verkaufsoffenen Geschäften locken auch zahlreiche Marktstände zum Bummel über den Wittelsbacher Marktplatz. Auch die Gastronomie lädt zu herzhaften Schmankerln und kulinarischen Spezialitäten ein. Der Langquaider Markttag hat für die ganze Familie etwas zu bieten. Wegen des Auffahrtsmarkts sind der Marktplatz (auf gesamter Länge), die Rottenburger Straße (von Abzweigung Krankenhausstraße bis Einmündung in den Marktplatz), die Kelheimer Straße (von Abzweigung Herrnwahlthanner Straße bis Einmündung Marktplatz) und die Leierndorfer Straße (von Abzweigung Jahnstraße bis Einmündung Marktplatz) von 7 bis 18 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Am Samstag um 20 Uhr findet die achte Tanzgala der Dance Academy Kelheim eV. statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Veranstaltung findet wieder im Dormero Hotel in Kelheim statt. Die „Overman Brass Band“ aus Donauwörth wird zum Tanz aufspielen. Karten für die Dance Academy gibt es im Vorverkauf an der Rezeption im Dormero Hotel oder bei Christian Brünger unter Telefon 0170/95 41 632; nähere Informationen gibt es auch auf der Homepage des Vereins unter www.dance-academy-kelheim.de.

Die Freiwillige Feuerwehr Riedenburg feiert am Samstag und am Sonntag ihr 150 jähriges Jubiläum mit einem großen Fest.

Zum siebten Mal findet am 12. Mai der „Keldorado swim & run“ statt.

Vom 9. bis zum 13. Mai findet in Kelheim das traditionelle Fischerfest statt. Auftakt ist am Mittwochabend mit einem Standkonzert vor dem Rathaus. Im Anschluss wird Bürgermeister Horst Hartmann das erste Fass im Bierzelt anzapfen. Am Vatertag ist der Ringkampf des ATSV gegen eine Bezirksauswahl. Freitag ist Kindernachmittag mit Kasperltheater im Festzelt. Sonntagvormittag ist Flohmarkt und Muttertag-Mittagessen. Musik gibt es für jeden Geschmack. Freitag gibt es eine Party für alle Junggebliebenen, am Samstag mehr bayerische Musik. Der Sonntag beginnt schon am Vormittag mit Blasmusik. Verstärkerfrei und entspannt, den ganzen Nachmittag bis zum Ausklang in den Abend.

Das ist im Landkreis Schwandorf geboten:

Bereits seit Mittwoch ist Teublitz in Volksfeststimmung. Noch bis zum Sonntag ist hier im Stadtpark einiges geboten. Am Donnerstag lockt ab 10 Uhr der traditionelle Frühschoppen, ab 18 Uhr spielt die Band „Ganoven“ im Festzelt auf. Auch am Wochenende gibt es mehrere Höhepunkte, darunter der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 17 Uhr.

Am Freitag und Samstag gastiert der international renommierte Pianist Stefan Mickisch in seiner Heimat Schwandorf. Die Schwerpunkte liegen auf den Musikdramen des Komponisten Richard Wagner. Zu jedem der vier Werke hat Stefan Mickisch jeweils 20-minütige Paraphrasen neu komponiert und exklusiv in Szene gesetzt. „Sie sind nicht kopierbar und nur in meinem Kopf vorhanden“, erklärt der Künstler. Der renommierte Wagner-Pianist ist unter anderem Ehrenmitglied des Augsburger Richard Wagner Verbands.

Am Freitag, Samstag und Sonntag öffnet das Tourismusbüro der Stadt Schwandorf wieder den Zugang zum Felsenkeller. Die Schwandorfer „Unterwelt“ war einst Gär- und Lagerkeller für Bier. Bei einer Führung erfahren die Besucher viel über die Stadt Schwandorf und ihre Geschichte sowie das örtliche Brauwesen. Rund 60 Räume der insgesamt über 300 Kellerabteile wurden von der Stadt Schwandorf saniert und für Führungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Führung startet jeweils um 16 Uhr, Treffpunkt ist das Tourismusbüro in Schwandorf. Die Kosten betragen pro Person fünf Euro, Familien zahlen insgesamt 12 Euro. Eine Anmeldung ist zuvor erforderlich.

Da Bobbe, Publikumspreisträger des Oberpfälzer Kabarettpreises sowie Gewinner des ostbayerischen Kabarettpreises 2015, startet mit seinem zweiten Kabarettprogramm „Zefix!“ wieder den Angriff auf die Lachmuskeln. Am 12. Mai gastiert der Entertainer aus Alteglofsheim (Lkr. Regensburg) in Neunburg vorm Wald. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr – Einlass und Abendkasse ab 19 Uhr.

Das ist rund um Amberg los:

Zu Bewegung und Sport motivieren, gemeinsam ausprobieren und Spaß an Bewegung haben – all dies ist möglich beim Sportfest der Generationen. Der Stadtverband für Sport, der Bayerische Landessportverband und die Stadt Amberg laden am Donnerstag, 10. Mai, von 13 bis 17 Uhr, alle Interessierten zum Mitmachen ein.

Ein musikalischer Höhepunkt ist am Sonntag, 13. Mai, um 16 Uhr in Rieden zu erleben: In der katholischen Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt am Marktplatz geben der bekannte Trompetenkünstler Hans Jürgen Huber und Professor Norbert Düchtel an der 2010 neu erbauten Mathis-Orgel ein festliches Konzert.

Nach zehn Jahren Pause startet die Amberger Automobilausstellung in eine neue Runde. Am Muttertags-Wochenende, Samstag (12. Mai) und Sonntag (13. Mai), jeweils von 10 bis 17 Uhr, verwandelt sich das Amberger Ei in eine große Messefläche. Seit der letzten Ausstellung hat sich eine rasende Weiterentwicklung im Bereich der Mobilität vollzogen, der die Wirtschaftsförderung der Gewerbebau Amberg GmbH mit der Veranstaltung Rechnung tragen will. Neben dem klassischen Automobil sind für die Konsumenten vor allem alternative Antriebsformen wie Elektromotoren, aber auch alternative Fortbewegungsmittel, allen voran das Fahrrad, interessant.

Das ist am Wochenende in Neumarkt los:

Mehrere hunderttausend Besucher werden jedes Jahr zum Neumarkter Frühlingsfest erwartet – in diesem Jahr erleben sie eine Premiere. Das Frühlingsfest beginnt dieses Jahr nämlich bereits zu Vatertag und dauert somit insgesamt fünf Tage.

Das achte Hoffest und Oldtimertreffen findet am Donnerstag am Münchshof in Pölling statt – es ist Teil der 950-Jahr-Feier für Pölling. Ab 9 Uhr treffen die Oldtimer ein und es gibt Frühschoppen, ab 14 Uhr ist die Rundfahrt. Erstmals mit dabei ist die Country-Band Just Gamblers.

Bereits zum neunten Mal halten am 12. und 13. Mai Ritter, Edelleute, Handwerker und fahrendes Volk Einzug in Parsberg und schicken die Burg und den angrenzenden Stadtpark zurück in längst vergangene Zeiten. Das Spectaculum Nordgavia hat sich zu einem der Höhepunkte im Parsberger Veranstaltungskalender entwickelt und zieht inzwischen Tausende von Besuchern aus der ganzen Region und sogar darüber hinaus an.

Von Mittwoch bis Sonntag läuft in Hohenfels das Deutsch-Amerikanische Volksfest. Am Donnerstag, 10. Mai, sind die Besucher von 11 Uhr bis 23 Uhr zum Deutsch Amerikanischen Volksfest eingeladen. Der Festbetrieb findet am Sonntag von 11 bis 21 Uhr statt, es wird auch eine Militärfahrzeugschau angeboten.

Das ist im Landkreis Cham geboten

Seit Mittwoch läuft in Cham auf dem Volksfestplatz das Frühlingsfest. 75 Meter lang, 25 Meter breit und 6,80 Meter hoch ist das Bierzelt, über das sich besonders die Gäste unter freiem Himmel freuen werden. 1000 Freiluftplätze stehen den Besuchern auf den Holzterrassen zur Verfügung. Dank der höheren Deckenmaße ist es nun möglich, alle Außenplätze zu überdachen und die Gäste vor Sonne und Regen zu schützen. 3000 Plätze stehen den Festgängern im Zeltinneren zur Verfügung. Eine Maß kostet heuer wieder 7,90 Euro. Weitere Infos zum Chamer Frühlingsfest finden Sie hier.

Gerattert wird am Donnerstag in Cham: Zur Giro d‘Cham startet die große Moped- und Rollerspritztour an der Further Straße durch die Stadt mit anschließender Fahrzeugweihe vor der Jakobskirche. Beginn ist um 13 Uhr.

In Bad Kötzting beginnt am Sonntag die Kunstausstellung im Pfarrzentrum in der Pfarrkirche. Gezeigt werden Werke namhafter ostbayerischer Künstler. Die hat dann fast einen Monat lang geöffnet. Am Sonntag ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Vernissage ist bereits am Samstag um19.30 Uhr.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!