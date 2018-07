Freizeit Das ist am Wochenende geboten Mondfinsternis, Kanu-Triathlon, Festival: In der Region ist in den kommenden Tagen einiges los. Wir haben alle Tipps.

Merken

Mail an die Redaktion Das „Zuckerbrot und Peitsche“ Festival Foto: altrofoto.de

Das „Zuckerbrot und Peitsche“ Festival Foto: altrofoto.de

Das ist am Freitag geboten:

Im Landkreis Kelheim:

Den Auftakt des neu aufgestellten Kulturevents „Temporär“ macht in diesem Jahr die Gruppe „CubaBoarisch 2.0 – Leo Meixner‘s CUBAVARIA“ beim Stadtgraben am Rundturm in Neustadt (bei schlechtem Wetter im Bürgersaal Neustadt a. d. Donau). Er hat es einfach im Blut: Die flotten kubanischen Rhythmen ebenso wie die erdigen bayerischen. Ob Salsa, Son oder Landler - Leo Meixner, Sänger der inzwischen deutschlandweit gefeierten CubaBoarischen und jüngster Spross der Band ist zwar in Bayern daheim, aber durch seine vielen Reisen nach Kuba musikalisch auch dort groß geworden. Das Konzert beginnt am Freitag um 20 Uhr.

Im Landkreis Schwandorf:

Am Freitag können Sie die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts hautnah erleben: Die Sternwarte Dieterskirchen hat ab 19 Uhr geöffnet. Besucher können beobachten, wie der Mond um 21 Uhr aufgeht – bereits etwas verdunkelt. Von 21.30 Uhr an beginnt die totale Phase, in der der Mond völlig in den Erdschatten eintaucht und sich nur noch als dunkelrote Scheibe am Himmel präsentiert; die maximale Verfinsterung tritt um 22.22 Uhr ein. Ab 23.15 bewegt sich der Mond wieder aus dem Erdschatten heraus.

Im Landkreis Cham:

Am Freitag beginnt das Volksfest in Cham. Heuer wird das 70. Jubiläumsfest gefeiert. Nachdem Festzug ist um 18 Uhr der Bieranstich im Festzelt. Anschließend ist dann Party mit der Charly-M-Band.

Im Landkreis Neumarkt:

Es wird rockig in Neumarkt: Am Freitag findet ab 19.30 Uhr eine Rocknacht in der LGS-Arena zum Abschluss der Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ statt. Die Coverband „Cash“ steht auf der Bühne. Der Abend richtet sich nicht an alle, die endlich mal wieder die größten Hits von AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams, Westernhagen, den Toten Hosen, aber auch von den Rolling Stones, den Beatles oder David Bowie hören wollen.

Das ist am Samstag geboten:

Im Landkreis Kelheim:

Am Samstag kehrt der Kanu-Triathlon nach einjähriger Zwangspause aufgrund des Hochwassers wieder zurück nach Kelheim. Der reizvolle Dreikampf aus den Teildisziplinen Laufen, Mountainbiken und Boot fahren, findet in diesem Jahr zum neunzehnten Mal statt. An der Streckenführung ändert sich im Vergleich zur letzten Auflage nichts. Der Startschuss für die Läufer erfolgt bei der alten Schiffsanlegestelle der Donau. Nach knapp zwei Kilometern geht es in Höhe der Europabrücke zurück in den Wechselbereich. Die Mountainbiker radeln durch das Fischerdörfl ortsauswärts, ehe es beim Klösterl in den Wald und über die Befreiungshalle zurück zum Wechselbereich geht. Auf den letzten vier Kilometer übernehmen schließlich die Bootsfahrer das Kommando. Der Wettkampf beginnt am Samstag um 12 Uhr.

Am Samstag, ab 18 Uhr, lädt die Junge Union Abensberg alle Generationen ein, gemeinsam die 40. Geburtstagsparty des Abensberger Schlossgartenfestes bei einer lauen Sommernacht zu genießen. Dabei gibt es ein volles Programm für die ganze Familie, von Kinderschminken bis Kulinarik.

Im Landkreis Schwandorf:

Am Wochenende steigt das Bürgerfest in Bruck. Startschuss ist am Samstag um 8.30 Uhr mit einem Beachvolleyball-Turnier in der Sandoase. Ab 17 Uhr steht die Charly-M-Band auf der Brucker Partybühne. Am Sonntag sorgen die Brucker Blaskapelle und die Sollbacher Dorfmusikanten für Unterhaltung. Das ganze Programm gibt’s hier.

Im Landkreis Amberg-Sulzbach:

In dieser Woche ist die große Hundertwasser-Ausstellung im Amberger Congress Centrum eröffnet worden. 70 Werke des großen Künstlers sind dort bis 19. September zu bewundern. Am Samstag findet im ACC die lange Kunstnacht mit Live-Musik und Führungen bis Mitternacht statt.

Im Landkreis Cham:

Am Samstag ist das Pösinger Open Air. Der Sound am Open Air ist aber vielfältig: Rock, Reggae, Pop, Blues, Indie, Blasmusik ... Auftakt des Festivals ist um 10 Uhr.

Im Landkreis Neumarkt:

Die Feuerwehr Seubersdorf feiert am Wochenende ihr 125-jähriges Jubiläum. Am Samstag geht es dabei richtig rund, wenn der 1. Seubersdorfer „Bike and Fun Day“ auf dem Festgelände ansteht, bevor am Abend ab 18 Uhr Partystimmung für alle Generationen angesagt ist. Hier kann man mal schon Dirndl oder Lederhose aus dem Schrank holen, denn das Motto des Abends lautet: „Hüttengaudi“. Die Festdamen werden auf jeden Fall ihr Dirndl anziehen.

Das ist am Sonntag geboten:

Im Landkreis Kelheim:

Am Sonntag, ab 11 Uhr ist in Langquaid wieder ein ganz besonderer Sommer-Markttag geboten. Jakobi ist der älteste der fünf Langquaider Markttage und bietet ein ganz modernes Einkaufs- und Genusserlebnis in tollem Ambiente. Die vielen exquisiten verkaufsoffenen Geschäfte, die Marktstände mit Waren aller Art, der Hotspot der Geschichte im Kastnerhaus und das beliebte OGV-Gartlerfest sind einige der Höhepunkte

Im Landkreis Schwandorf:

Wenn am Sonntag die Sonne scheint, ist der Jakobi-Markt auf dem Marktplatz mit verkaufsoffenem Sonntag in Schwandorf einen Besuch wert. Lederwaren, Süßigkeiten, Hummelfiguren – das Sortiment der Fieranten ist gr0ß. Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Abends locken die Filmnächte an der Naab in den Schwandorfer Stadtpark. Auf dem Programm steht „Ocean’s 8“, in der die Schwester von Danny Ocean die Hauptrolle spielt. Das Besondere: Der Ton kommt über Kopfhörer. Das Programm zum Nachlesen finden Sie hier.

Die Aufbauarbeiten für das Open-Air-Kino laufen auf Hochtouren:

Im Landkreis Neumarkt:

Hörgenuss vom Feinsten – darauf dürfen sich die Zuhörer am Sonntag in Freystadt freuen. Der Neumarkter Musikverein veranstaltet in der Wallfahrtskirche Maria Hilf das 35. Freystädter Konzert. Los geht es um 16 Uhr. Aufgeführt werden die Ouvertüre aus der Oper „Die sizilianische Vesper“ von Guiseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozarts Konzertarie für Tenor: „Per pietà, non ricertate“, KV 420 sowie Stabat Mater von Gioacchino Rossini.

In Regensburg:

Zuckerbrot & Peitsche 2018 beginnt am Freitag auf der grünen Wiese beim Schloss Pürkelgut in Regensburg. Bis Sonntag regieren die Headliner Format:B, Monkey Safari, Neelix, AKA AKA feat. Thalstroem und A.N.A.L. das Areal.

Das elfte Klangfarbenfestival vereint unterschiedlichste Kulturen in einem großen Fest. Von Freitag bis Sonntag geben sich Sonntag geben sich Musiker aus aller Welt die Klinke in die Hand. Abgerundet wird das Programm durch „den Markt der Kulturen“ am Haidplatz, der von Freitag, 15 Uhr, bis Sonntag, 22.30 Uhr, stattfindet. Händler und Künstler aus dem Senegal, Marokko oder auch Kolumbien bieten Besuchern die Gelegenheit, sich mit Keramik, Schmuck, Kleidung, Lederwaren und anderen landestypischen Waren einzudecken.

Im Rahmen des Bismarckplatzfestes am 27. und 28. Juli 2018 darf auch in diesem Jahr wieder unter freiem Himmel getanzt werden. Jeweils von 22 bis 24 Uhr gibt es Musik auf die Ohren. Bei der Silent Disco werden die Gäste mit Kopfhörern ausgestattet, die per Funk empfangen, was die DJs auf der Bühne auflegen. So kann gefeiert werden, ohne dass sich Umstehende und Anwohner von der Musik gestört fühlen. Der Eintritt ist kostenlos, die Kopfhörer werden gegen ein Pfand von 20 Euro ausgegeben.

Im Landkreis Regensburg:

Am letzten Juliwochenende, 28. und 29. Juli, findet traditionell der Arber-Radmarathon statt – bereits zum 34. Mal. Die Streckenführung vom Regensburger Dultplatz, quer durch den Bayerischen Wald zum Arber und wieder zurück, bleibt wie gewohnt. 6704 Teilnehmer waren es 2017, die mitradelten.

Die Schlossbrauerei Eichhofen feiert am Wochenende in Nittendorf Brauereifest. 14 Gruppen spielen auf drei Bühnen. Von Freitag bis Sonntag bietet das Eichhofener Brauereifest jede Menge Musik: Vor der einzigartigen Schloss-Kulisse haben die Familie Schönharting und ihr Fest-Team ein Open Air Festival bei freiem Eintritt und musikalischen Höhepunkten auf bis zu drei Bühnen gleichzeitig auf die Beine gestellt.

Der 30-Jährige Krieg hält in Schierling Einzug: Von Freitag bis Sonntag feiern die Bewohner das Die Schierlinger lassen beim Gennßhenkher-Fest und lassen die Zeit um 1633 wieder aufleben. Lagerleben, Gaukler, Händler und vieles mehr erwarten die tausenden erwarteten Besucher. Gefeiert wird vom 27. bis 29. Juli – und Mitmachen werden rund 500 Schierlinger sowie weit über 200 auswärtige Gäste, die alle in historischen Gewändern und mit original nachgebauten Utensilien aus der Ära ausgestattet sind.