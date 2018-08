Freizeit Das ist am Wochenende geboten Nacht in Blau, Heidschnuckentag, Drachenstich: Die Region hält viele Highlights bereit. Wir haben alle Tipps.

Mail an die Redaktion Hunderte Besucher können auch heuer wieder die „Rewag-Nächte in Blau“ im Stadtpark genießen. Foto: altrofoto.de

Das ist am Freitag geboten:

Regensburg:

Die „Rewag-Klassik im Park“ ist ein Klassik-Open-Air und beginnt am Freitagabend um 18 Uhr mit dem Eurasica-Streichquartett auf der Hauptbühne. Nachdem das Quartett schon im vergangenen Jahr ein großes Publikum angelockt hatte, ist es heuer wieder am Start, erklärte Christoph Schäfer von der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg (HfKM), der für das klassische Programm verantwortlich zeichnet. Um 19.30 Uhr betritt mit der 18-jährigen Violinistin Anne Maria Wehrmeyer eine Lokalmatadorin die Hauptbühne. Gemeinsam mit dem Kammerorchester Regensburg gibt sie unter anderem Mozarts Violinkonzert in D-Dur KV 218 zum Besten.

Neumarkt:

Zum Velburger Bürgerfest rollen in diesem Jahr am Freitag erstmals Foodtrucks an: Vom Hot Dog bis zur veganen Küche sind viele Dinge dabei, die frisch zubereitet oder ungewöhnlich gewürzt sind. In diesem Jahr steht der Freitagabend also ganz unter dem Motto „Foodtruck Open-Air“. Was das heißt, liegt auf der Hand: Eine gut Mischung aus Hörgenuss und eine gute Portion Genuss für den Gaumen. Die Foodtrucks sollen das Geschehen am Stadtplatz zur Bühne hin eingrenzen, sodass die Besucher auch an den Essensständen immer einen Blick auf die Bühne haben. Zur Kaubewegung im Mund darf dann auch gerne mal das Bein im Takt schwingen. Eins ist für die Velburger schon jetzt klar: Das Bürgerfest ist ihr „liebstes und wohl auch schönstes Sommerfest“.

Kelheim:

Freitag und Samstag findet das „Tri Art“ - Festival in Essing statt. Beginn ist ab 18 Uhr am Essinger Marktplatz. Die Essinger Gastronomie hält viele Schmankerl bereit. Bei der Kunstausstellung präsentieren verschiedene Künstler hochwertige Handwerksstücke. Ab 20.30 Uhr bietet an beiden Tagen die Live-Musik den Zuhörern niveauvollen Klanggenuss. Am Freitag steht Sänger Markus Engelstädter mit „The Magic of Queen“ auf der Wasserbühne beim Kunstweg. Am Samstag ab 20.30 Uhr hört man die „Rolling Stones Tribute Band“ unter dem Essinger Nachthimmel rocken. Einzelkarten sind für 20 Euro pro Person zu haben. Eine Kombikarte für Freitag und Samstag kostet 35 Euro pro Person. Kinder bis 12 Jahre 5 Euro pro Kind. Bei Kartenbestellungen ab einschließlich zehn Karten wird ein Mengenrabatt von zehn Prozent gewährt – keine weiteren Ermäßigungen.

Cham:

Am Freitag feiert der Further Drachenstich seine Premiere für die Spielzeit in diesem Jahr. Dann ist für die nächsten Wochen ein randvolles Freizeit-Programm mit zahlreichen Höhepunkten geboten. Dazu gehören neben dem ältesten Volksschauspiel Deutschlands etwa das Drachenstich-Volksfest auf der Further Festwiese oder das Mittelalter-Spektakel Cave Gladium. Alle Infos rund um den Further Drachenstich finden Sie hier.

Schwandorf:

Die Stadt Schwandorf gedenkt am Wochenende der Familie Kunz, vor allem Konrad Max Kunz, dem Komponist der Bayernhymne. Es wird ein halbstündiges Schauspiel aus der Feder von Christina Fink-Rester geben. Erwin Mayer stellt ein Faksimile einer Münchener Zeitung mit dem Gründungsakt des Freistaats durch Ministerpräsident Kurt Eisner (USPD) aus. Auch der Erlass der ersten bayerischen Verfassung mit garantierten bürgerlichen Rechten 100 Jahre vor der Ausrufung der Republik ist ein Anlass zum Feiern. Beginn der dreitägigen Sause ist am Freitag um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das ist am Samstag geboten:

Regensburg:

Die „Rewag-Nacht in Blau“ startet mit zwei Auftritten auf der Haupt- und auf der Seebühne um 17 Uhr gleichzeitig. Auf der Hauptbühne unterhalten zwei Stelzenakrobaten vom Rottaler Staatszirkus mit der Show „Flügelwesen“. Auf der Seebühne treten „Ohrange“ mit deutsch-bayerischen Texten auf, die sie mit einem musikalisch vielfältigem Sound transportieren, dessen Wurzeln im Singer-Songwriter-Boden verzweigt sind.

Zwischen den verschiedenen Bühnen unterwegs sind am Samstag die „Illegal Boys“. Aus dem Publikum heraus unterhalten sie mit Straßenfolk, Reggae und Jazz, versprach die für das Samstagsprogramm zuständige Judith Baumgarten vom Restaurant „Orphée“.

Neumarkt:

Nach dem Barockfest und der BR-Radltour wird Berching schon wieder zum Besuchermagnet: Am Samstag steht der 26. Bayerische Heidschnuckentag beim Gredinger Tor an. Vorsicht: Hier bei den flauschigen Schafen herrscht Streichelalarm! Um 9 Uhr beginnt es mit dem Auftrieb und dem Wiegen. Von 9.30 bis 11 Uhr findet die Körung statt. Danach folgt bis 12 Uhr die Prämierung nach Altersklassen. Ab 13 Uhr werden die gekörten Böcke versteigert. Bei der inzwischen traditionellen Schafausstellung werden zehn Rassen vertreten sein, darunter auch sehr seltene Rassen, wie etwa Skudden oder Rhönschafe, vierhörnige Jacobsschafe, Shropshire Schafe, Brillenschafe oder Coburger Fuchsschafe. Sehen Sie selbst!

Kelheim:

Samstag und Sonntag findet in Abensberg das Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen der Aventinus Buam mit Fahnenweihe statt. Samstag startet das Fest um 17 Uhr am Weißbierstadl mit dem Biergartenbetrieb. Dazu spielen „de Andern“ auf. Ab 20 Uhr spielt die Oktoberfestband „ois easy“. Zur späteren Stunde heizt DJ Winz im Stadl ein. Sonntag steht ganz im Zeichen der bayerischen Tradition. Um 10 Uhr wird die neue Fahne des Burschenvereins feierlich in der Klosterkirche eingeweiht. Ein großer Festzug mit vielen Fahnenabordnungen führt die Festgemeinde anschließend ab 11 Uhr zurück zum Weißbierstadl. Zum Mittagstisch spielt hier die Abensberger Stadtkapelle auf. Ab 14 Uhr ist lockerer Biergartenbetrieb mit „de 6 lustigen 5“.

Cham:

Am Samstag ist am Chamer Volksfest Nacht der Tracht mit der Volksfestkapelle Hunderdorf. Alle Infos rund um das Chamer Volksfest finden Sie hier.

Schwandorf:

Am Samstag wird in Neunburg vorm Wald das Festspiel vom Hussenkrieg das letzte Mal für dieses Jahr aufgeführt. Es gibt noch einige Tickets.

Amberg:

Wer am Samstag früh aufstehen kann, sollte sich auf den Weg zum Monte Kaolino nach Hirschau machen. Josef Dobmeyer organisiert auf dem Gipfel des Sandberges einen Sonnenuntergang Live. Die Besucher können ab 5.15 Uhr mit den Schlepplift-Schiffchen ganz nach oben fahren und den besonderen Ausblick genießen. Ein Wunsch von Josef Dobmeyer ist allerdings noch unerfüllt: Er sucht noch Musiker bzw. Musikerinnen, die den Sonnenaufgang mit klassischer Musik begleiten. Wer ihm diesen Wunsch erfüllen möchte: Tel. (0 96 22) 26 69.

Das ist am Sonntag geboten:

Regensburg:

Die Eicherfreunde in Hofdorf bei Wörth an der Donau legen sich zu ihrem 15-jährigen Bestehen groß ins Zeug. Die knapp 90 Mitglieder veranstalten am Wochenende ihr zweitägiges Fest, zu dem gut 250 Oldtimer aus ganz Bayern erwartet werden. Höhepunkt der Veranstaltung wird am Sonntag der Corso durch das Dorf sein, an dem sich alle Teilnehmer, die Oldtimer nach Hofdorf bringen, beteiligen werden.

Neumarkt:

Das Wurschtbachtal wird am Sonntag zum Mekka für Oldtimer-Liebhaber, denn in Deinschwang wird Samstag und Sonntag das Felsenfest gefeiert. Sehnlich erwartet werden schon die Volksschlepperfreunde aus Seiboldstetten, die mit rund 200 Oldtimern ein Schleppertreffen organisieren. Die Oldtimer-Schau ist am 5. August ab 10 Uhr zu bewundern. Und das Beste: Gegen 15 Uhr bieten die Schlepperfreunde auch eine Rundfahrt an und es spielen die „Allrounds“. Nicht nur die Traktoren locken, sondern auch leckere Spezialitäten, wie die Sonntagssau am Spieß oder Kaffee und Kuchen. Wer tiefer ins Glas schauen möchte, gesellt sich an die Felsenbar. Die Kinder toben sich derweil bestimmt auf der Strohhüpfburg und im Vergnügungspark aus.

Cham:

Am Sonntag ist um 14 Uhr der Volksfestumzug zum „Klingenden Cham“. Rund 600 Musiker aus verschiedenen Vereinen, Kapellen und Spielmannszügen marschieren dann auf die Festwiese. Alle Infos rund um das Chamer Volksfest finden Sie hier.

Schwandorf:

Im Freilandmuseum Neusath-Perschen gibt es am Wochenende eine ganz besondere Führung: „Wherever you go, mia warn scho dou“, heißt es am Sonntag in typisch oberpfälzischer Zurückhaltung. Irene Ehemann wird um 14 Uhr zum Thema Hof und Flur im Oberpfälzer Freilandmuseum in Mundart führen.

Amberg:

Das 40. Marktfest lockt am Samstag und Sonntag nach Schmidmühlen. Am Sonntag stehen die Tanngrindler Musikanten auf der Bühne. Ein Höhepunkt wird sicherlich das beliebte Eselrennen sein. Es startet am Sonntag um 14 Uhr in der Flutmulde.