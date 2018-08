Freizeit Das ist am Wochenende geboten Drachenstich, Volksfest, Festival: In den kommenden Tagen ist in der Region einiges los. Wir haben alle Tipps.

Das ist am Freitag geboten:

Regensburg:

Das Palazzo-Festival geht an diesem Freitag, 10. August, zu Ende. Das Palazzo-Festival im Arkadenhof des Thon-Dittmer-Palais im Herzen der Regensburger Altstadt ist nicht mehr wegzudenken aus dem Sommer-Kulturkalender der Stadt. Für Touristen und Daheimgebliebene bietet es sommerlich-leichte Unterhaltung und anspruchsvolle Abende, mediterranes Flair und karibisches Feuer. Den Schlusspunkt setzt das Festival Son Cuba. Die Zuhörer werden von den Jovenes Classicos del Son mitgenommen auf eine musikalische Reise zu den Wurzeln der kubanischen Musik und begreifen, welch tiefe Bedeutung das Erbe des traditionellen Son auch für diese junge Generation von Musikern hat.

Am 10. und 11. August feiert der Bergverein Regenstauf sein 125-jähriges Bestehen mit einem großen Gründungsfest auf dem Turmplatz. Das Team um den Vorsitzenden Matthias Brandl hat im Jubeljahr nicht nur das traditionelle Bergfest zu stemmen, sondern organisiert auch das Turmfest als zweite größere Veranstaltung. Dem Anlass entsprechend wird das Turmfest, das alle zwei Jahre stattfindet, auf zwei Tage erweitert und beginnt bereits am Freitagabend musikalisch mit den Stoasberger Lumpen.

Kelheim:

Am Freitag um 18 Uhr beginnt in Kelheim die Donau-Wiesn mit einem großen Festeinzug und dauert bis einschließlich Mittwoch. Zur Einstimmung spielt ab 17 Uhr die Kelheimer Stadtkapelle „D‘ Spreißler“ am Ludwigsplatz beim traditionellen Platzkonzert. Um 18 Uhr zieht der Festzug vom Niederdörfl aus über die Innenstadt zum Volksfestplatz am Pflegerspitz. Gegen 19 Uhr eröffnet Bürgermeister Horst Hartmann mit dem Anzapfen des ersten Fasses im Festzelt die Donau-Wiesn, im Anschluss daran ist die Inthronisation der neuen Kelheimer Festkönigin Nina Merschel und danach die Verabschiedung von Hoheit Lena Prischet. Für Unterhaltung sorgt die „Heldensteiner Heubodn Blosn.“

Cham:

Am Freitag beginnt das Drachenstich-Volksfest auf der Festwiese in Furth im Wald. Bis zum 20. August ist dort ein buntes Programm geboten. Nach dem Bieranstich durch das Ritterpaar um 17.30 Uhr in der Festhalle, spielt die Kapelle Original Bayerwald Buam. Das ganze Programm zum Drachenstich-Volksfest und zu allen anderen Veranstaltungen der Drachenstichzeit finden Sie hier.

Neumarkt:

Am Wochenende beginnt in Neumarkt das Jura-Volksfest. Auf dem Festplatz wird es wieder elf Tage lang viel Unterhaltung, Abwechslung und eine riesige Gaudi geben. Am Freitag ist der Bieranstich und am Samstag wird dann gleich kräftig weiter gefeiert. In der Kleinen Jurahalle werden ab 19 Uhr Klostergold für mächtig Stimmung sorgen.

Das ist am Samstag geboten:

Kelheim:

Am Samstag greift das Kreativforum Schlossplatz das Motto der amerikanischen Straßenkreuzer, der Musikboxen, der Petticoats und des American Diners auf. Rock’n’Roll pur gibt es mit der Band Mr. Guitar & the Rockin’Flavours. Die drei Musiker aus dem Raum Regensburg widmen sich voller Elan und Spirit dem guten alten Rock’n’Roll in allen Facetten. Mit Heartbeat, Fever und Satisfaction stehen sie live ab 20 Uhr on stage. Dazu gibt es Amerikanische Esskultur vom Jägerwirt aus Siegenburg und um die Getränke kümmert sich das Kreativforum Schlossplatz . Es gibt auch eine Tiki-Bar mit Cocktails für die Gäste – natürlich auch ohne Alkohol! Der Eintritt ist frei. Beginn 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung. Infos unter: www.kreativforum-schlossplatz.de.

Cham:

Am Samstag ist in Furth im Wald die Freinacht. Dann haben neben dem Drachenstich-Volksfest alle Bars und Lokale der Stadt die ganze Nacht über für feierwütige Besucher geöffnet. Dazu werden wieder abertausende Besucher in der Stadt erwartet. Das ganze Programm zum Drachenstich-Volksfest und zu allen anderen Veranstaltungen der Drachenstichzeit finden Sie hier.

Das ist am Sonntag geboten:

Regensburg:

Im Rahmen des diesjährigen europäischen Kulturerbejahres und der landkreisweiten Veranstaltungsreihe Kultur.Erbe findet am Sonntag, 12. August, in Wörth ein bunter deutsch-ungarischer Begegnungsabend mit der Wörther Partnerstadt Örkény (Region Pest) statt. Marta Mekker und der zweite Bürgermeister von Örkeny, Kulcsár István, stellen ihre Bilder und Werke aus. Dazu gibt es Musik und Tanz mit der Gruppe Pittyendáré Zenekar, außerdem von Barbara Keil (Hackbrett) und Manuela Schnettler (Flügel). Die Veranstaltung im Bürgersaal beginnt um 19 Uhr; der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten; weitere Infos unter www.k-i-w.de

Kelheim:

Am Sonntag findet auf der Kelheimer Donau Wiesn das Preisschafkopfen statt. Einlass ist um 8.30 Uhr, Beginn 9.30 Uhr im Festzelt; ab 15 Uhr spielen D‘ Spreissler und ab 19 Uhr sorgen die Neidaffer Schuhplattler für Stimmung.

Cham:

Am Sonntag ab 14 Uhr ist der große Festumzug durch Furth im Wald mit über 1000 Teilnehmern: Neben den Drachenstich-Darstellern sind das vor allem Mitglieder historischer Gruppen und Musikkapellen. Bereits ab 10 Uhr ist den ganzen Tag über buntes Treiben in den Further Straßen mit Gauklern und Musikern.

Neumarkt:

Eines der ersten Highlights des Volksfests wird es gleich am ersten Sonntag zu bewundern geben. Denn dann findet ab 14 Uhr der große Volksfestzug in der Innenstadt statt. Was am Jura-Volksfest bis zum 20. August geboten ist, lesen Sie hier.

Auch in den Ferien öffnet das Tourismusbüro der Stadt Schwandorf wieder den Zugang zum Felsenkeller. Die Schwandorfer „Unterwelt“ war einst Gär- und Lagerkeller für Bier. Bei einer Führung erfahren die Besucher viel über die Stadt Schwandorf und ihre Geschichte sowie das örtliche Brauwesen. Rund 60 Räume der insgesamt über 300 Kellerabteile wurden von der Stadt Schwandorf saniert und für Führungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Führung startet am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr, Treffpunkt ist das Tourismusbüro in Schwandorf. Die Kosten betragen pro Person fünf Euro, Familien zahlen insgesamt 12 Euro. Eine Anmeldung ist zuvor erforderlich.

Am kommenden Wochenende ist in Rieden wieder der Bär los: Marktgemeinde, Kirwagemeinschaft und Festwirtsfamilie Richthammer laden von Samstag, 11., bis Montag, 13. August, zum 47. Vilstalfest ein. Seit 17 Jahren peppen die Kirwaburschen und Moidln das Vilstalfest mit der Kirwa so richtig auf. Weitere Informationen dazu lesen Sie hier.