Freizeit Das ist am Wochenende geboten Cave Gladium, Flugplatzfest, Stummfilmwoche: Die Region bietet in den kommenden Tagen viele Höhepunkte. Wir haben alle Tipps.

Mail an die Redaktion Hunderte Gewandete sind beim Cave Gladium in Furth im Wald zu erleben. Foto: Tschannerl

Das ist am Freitag geboten

Am Freitag beginnt um 13 Uhr das Mittelalter-Festival Cave Gladium in Furth im Wald. Hunderte Gewandete und Aussteller warten in dem Zeltlager auf die tausenden Besucher, die hierzu erwartet werden. Höhepunkt am Freitag um 14.45 Uhr wird die Schlachtennachstellung des Hussitenkriegs werden, bei der Zuschauer den historischen Kampf vorgeführt bekommen.

Auch heuer findet mitten in der Urlaubszeit, von 14. bis zum 19. August, die Regensburger Stummfilmwoche statt. Sie kehrt in ihrem 36. Jahr an ihren angestammten Spielort zurück, den Innenhof des Thon-Dittmer-Palais. Am Freitag, 17. August, ist Michael von Starregisseur C. T. Dreyer, zu sehen. Ohne Dinge zu benennen ist das einer der bis heute eindrucksvollsten Filme über Intensität der Gefühle. Und Vsevolod Pozdejev, versierter Pianist und Stummfilm-Neuentdeckung 2017, wird seine eigene neoromantische Klangfarbe einbringen.

Am Wochenende geht in Neumarkt das Volksfest dem Ende entgegen. Doch ehe am Montag mit dem Feuerwerk der Schlusspunkt gesetzt wird, ist am Wochenende noch einmal einiges geboten. Am Freitag kommen so noch einmal die Familien voll auf ihre Kosten. Dann ist nämlich der zweite Familiennachmittag. Claudio Gnann bietet ab 14 Uhr Zaubertricks an.

Der Feiermarathon im Landkreis Schwandorf beginnt am Freitag mit dem Burglengenfelder Bürgerfest. Die Altstadt wird zur Open-Air-Meile: An drei Tagen treten über 70 Bands auf.

Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Plätze:

Das ist am Samstag geboten

Auch am Samstag ist beim Mittelalter-Festival Cave Gladium in Furth im Wald allerhand geboten. Neben diversen Show- und Musik-Auftritten auf der Bühne, können Besucher durch die Händlerstände oder die Lager der Teilnehmer schlendern und mittelalterliches Flair erleben. Ein besonderes Erlebnis verspricht die Feuershow mit „Ameno Signum e.V.“ um 21.15 Uhr in der Cave-Arena zu werden. Neben dem Cave Gladium ist am Samstagabend natürlich auch das Drachenstich-Volksfest und die Further Freinacht, bei der die ganze Nacht über Furths Lokale für Besucher geöffnet haben.

Sehen Sie hier eine Bildergalerie mit Impressionen vom Cave Gladium 2017

Die Burg Wolfsegg ist eine der wenigen Burganlagen der Oberpfalz, die in ihrer gotischen Bausubstanz erhalten geblieben sind. Bekannt ist sie zudem durch ihre herausragende Lage und die „weiße Frau“, die in der Burg geistern soll. Am Samstag, 18. August, um 20:30 Uhr wird eine nächtliche Führung mit Brotzeit geboten. Karten für 15 Euro (inkl. Brotzeit) bei Bäckerei Seidl oder Tel. 09409/1660. Restkarten (soweit vorhanden) an der Abendkasse. Infos unter www.burg-wolfsegg.de.

Auch am Samstag geht es beim Neumarkter Jura-Volksfest noch einmal richtig rund: Ab 14 Uhr spielen die Pfalzgrafen im Biergarten. Am Abend wird in den beiden Jurahallen noch einmal richtig Stimmung gemacht. In der Großen Jurahalle spielt ab 19 Uhr die Stimmungs- und Showband D‘Rebelln, in der Kleinen Halle rocken ebenfalls ab 19 Uhr Champane.

Am Samstag und Sonntag feiern die Neunburger ihr Altstadtfest. In diesem Jahr bieten die Veranstalter unter anderem Oldtimer, Rock und Kulinarik. Mehr Infos gibt es hier.

Das ist am Sonntag geboten

Am Sonntag ist der Rawuckerl-Markt bei der Klostermühle Altenmarkt in Cham. Rund 100 Stände und ihre Händler warten auf tausende Besucher.

Am Sonntag findet in Kallmünz eine spezielle Turmführung statt. Die Führung eignet sich auch für ältere oder gehbehinderte Menschen. Treffpunkt ist am Alten Rathaus; 14 Uhr; Die Führung kostet vier Euro; um Voranmeldung unter Tel. 09473/7179999 wird gebeten.

Am Sonntag geht es in der beim Neumarkter Jura-Volksfest sportlich zu. Die Ringer der WKG Neumarkt/Feucht fordern dann ab 10 Uhr den AC Röhlingen aus der Verbandsliga Baden-Württemberg in der Großen Jurahalle. Ab 12 Uhr spielt dann im Biergarten die Werkstod-Musi. Am Abend spielt in der Großen Halle ab 18 Uhr die Seubersdorfer Blasmusik auf und in der Kleinen Halle ab 19 Uhr die Partyband Reunion.

Beim Flugplatzfest in Schwandorf kommen die Besucher auch am Sonntag auf ihre Kosten. Für alle, die ein Kunstflugprogramm eines Motorflugzeugs, der „Extras 300s“, sowie verschiedene lautlose Segelkunstflüge bestaunen wollen, hält das Festprogramm einiges bereit. Wer die Möglichkeit nutzen will, die Region einmal aus der Vogelperspektive zu erleben, dem stehen verschiedene Motorflugzeuge vom Typ Cessna, Piper und Morane, aber auch die Tragschrauber für Rundflüge zur Verfügung. Ganz mutige Besucher dürfen mit dem vereinseigenen Segelflugzeug beim Kunstflug mitfliegen

Und so sieht es aus, wenn man mit dem Flugsport-Club Schwandorf eine Runde dreht:

Bayerns größtes Römerfest „Salve Abusina“ findet vom 17. bis 19. August in Eining statt.

Zahlreiche historische Gruppen zeigen, wie die Römer vor rund 2000 Jahren lebten und kämpften. Auf dem weitläufigen, geschlossenen Gelände können Kinder nach Herzenslust erkunden und mitmachen. Und auch die Preise sind familienfreundlich gestaltet. Eintritt: Freitag: 5 € / ermäßigt 4 €, Samstag: 8 € / ermäßigt 5 € / ab 18 Uhr 4 € (Abendtarif), Sonntag: 8 € / ermäßigt 5 € / ab 17 Uhr 4 € (Abendtarif). Kinder bis einschl. 12 Jahre frei. (Ermäßigung gilt für Schüler, Studenten, Kurkarteninhaber und Rentner).Weitere Informationen zum Programm unter www.abusina.com; kostenloser Busshuttle-Service ab Bahnhof Neustadt (über Bad Gögging und Sittling).

In Siegenburg findet Samstag und Sonntag das 41. Bürgerfest mit Deutscher Hopfenzupfermeisterschaft statt. Dazu lädt der Hallertauer Volkstrachtenverein (HVT) gemeinsam mit dem Markt Siegenburg auf den Marktplatz. Eröffnet wird das Fest am Samstag gemeinsam mit der Höllentaler Blasmusik gegen 18 Uhr.

Bevor es zum gemütlichen Abend am Siegenburger Marktplatz übergeht, wird die neue Siegenburger Hopfenkönigin, Maria Lentner aus Pürkwang, vorgestellt. Das Programm am Sonntag beginnt traditionell mit dem Frühschoppen gegen 11 Uhr. Gegen 15 Uhr heißt es für Anna-Maria Graßmann, Abschied nehmen. Die neue Hopfenkönigin Maria Lentner erhält Diadem, Zepter und Schärpe. Ab 16 Uhr beginnt die Hopenzupfermeisterschaft. An dieser nehmen Vertreter aus den umliegenden Siegelgemeinden, aber auch Privatpersonen teil.