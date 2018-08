Freizeit Das ist am Wochenende geboten Gillamoos, Flugtage, Oldtimertreffen: Ostbayern hält wieder einige Highlights bereit. Wir haben alle Tipps für Sie.

Der Gillamoos in Abensberg Foto: Sebastian Pieknik

Das ist am Freitag geboten:

Das Tangrintler Volksfest in Hemau beginnt am Freitag. Ein Heimatfest soll es laut Bürgermeister Hans Pollinger sein – aber nicht nur. Eine Reihe von Premieren im Festzelt-Programm wird es geben – vor allem am Sonntag. Zum einen um 10.30 Uhr der ökumenische Zeltgottesdienst: Das wird der erste Gottesdienst des neuen Pfarrers Berno Läßer in Hemau sein.

Zum anderen soll es am Sonntag ab 14.30 Uhr den Nachmittag in Tracht geben. Alles zum Volksfest in Hemau finden Sie in unserem MZ-Spezial!

Am Freitag dreht sich in der Gemeinde Bodenwöhr (Lkr. Schwandorf) alles um Elektromobilität und Energie. Ab 10 Uhr präsentieren in der Werkstraße mehr als elf Autohäuser Elektrofahrzeuge. Bei dem Energietag gibt es außerdem mehrere Vorträge einer örtlichen Firma. Die Veranstaltung dauert bis 18 Uhr.

Von Freitag bis Sonntag steigt am Krondorfer Anger in Schwandorf das erste Zillertalfest „Alpensound im Bayernland“. Beginn ist am Freitag, 31. August, mit der einheimischen Showband die Partyfüchse. Am Samstag werden vier Zillertaler Bands auftreten, die eigens dafür in die Oberpfalz kommen. Auftreten werden die Mayerhofner, da Zillertaler und die Geigerin, die Zellberg Buam und die Ursprung Buam. Beginn ist 17 Uhr, Einlass ins Zelt ab 15 Uhr.

Beim Seifenkisten-Rennen geht es am Wochenende in Schwandorf nicht nur um den „11. Großen Preis der Stadt Schwandorf“, sondern auch um die Krone des deutschen und europäischen Seifenkosten-Derbys. Der TSV Schwandorf bekam den Zuschlag für die Austragung der 70. Deutschen und der 20. Europa-Meisterschaft. Am Freitag findet ab 18.30 Uhr die Eröffnungsfeier in der TSV-Turnhalle statt. Am Samstag beginnen ab 8 Uhr die Probe- und Vorläufe. Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.

Vier Tage lang wird in Schwarzenfeld (Lkr. Schwandorf) gefeiert: Von Freitag bis Montag steigt dort wieder die „Schwarzenfelder Kirwa“. Sie warten wieder mit einem zünftigen Programm mit Musik für jeden Geschmack auf.

In Hofen in der Gemeinde Mühlhausen (Lkr. Neumarkt) geht es am Freitagmittag auf der Kirwa Hofen mit dem Schlachtschüssel- und Bratwurstessen im Pfindel-Stodl (Alte Dorfstr.6) los. Das komplette Kirwaprogramm gibt es hier.

Jedes Jahr findet am ersten und zweiten Wochenende im September das Volksfest in Beilngries statt. Am Freitag ist zum Auftakt um 19 Uhr Bieranstich und anschließend die Wahl der Volksfestkönigin. Am Samstag spielen abends im Festzelt die „Gaudinudln“, am Sonntag findet ab 14 Uhr der große Volksfestzug unter dem Motto „Beilngrieser reisen gerne“ statt. Das Programm für die ganze Woche gibt es hier zum Herunterladen.

In Abensberg findet über das Wochenende der traditionelle Gillamoos statt. Der Gillamoos ist einer der ältesten Jahrmärkte in Bayern. An fünf Tagen, von Donnerstag bis Montag, ist auf der Gillamooswiese ein buntes Programm geboten. Am Freitag findet mit dem Gillamoos-Auszug und dem Anstich durch den ersten Bürgermeister der offizielle Auftakt statt. Es folgen verschiedene Veranstaltungen in den Festzelten, dem Weinzelt und dem Weissbierstadl sowie auf dem „Oidn Gillamoos“, einem kleinen historischen Festbereich.

Das ist am Samstag geboten:

Die Herbstdult lockt natürlich auch am Wochenende wieder nach Regensburg. Am Samstag wird es wieder politisch. Nach dem Auftritt von Ministerpräsident Markus Söder folgt nun Außenminister Heiko Maas. Der SPD-Mann spricht beim politischen Frühschoppen am 1. September 2018 ab 10.30 Uhr im Hahn-Festzelt.

Alles zur Dult – Bildergalerien, Videos und mehr – finden Sie in unserem Dult-Spezial!

Ab Samstag sind in Cham die Flugtage. Der Segelflug-Sportverein SSV Cham hat ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Nach dem Flugbetrieb am Samstag gibt es ab 19.30 Uhr eine große Party mit Liveband. Die Party wird je nach Witterung im Hanger oder im Biergarten stattfinden. Das bereits über Cham hinaus bekannte große Brillant-Feuerwerk wird gegen 22 Uhr zu Musik stattfinden. Zu den Highlights hinsichtlich der Flugshows gehört zweifelsohne das bekannte RedBull Team „Blanix“ aus Salzburg. Die fünf Jungs aus Österreich haben sich europaweit durch ihre spektakulären Stunts einen Namen gemacht und sind auf nahezu allen renommierten Flugshows zugegen.

Der Club und Cocktailbar UG1 in der Pfingstreiterstraße in Bad Kötzting öffnet nach der Sommerpause an diesem Samstag wieder seine Tore. In diesem Jahr werden mehrere prominente DJs auftreten. Den Anfang macht zur Eröffnung an diesem Wochenende niemand anderer als Bayern-3-Moderator Bernhard Fleischmann. Der Eintritt liegt bei sechs Euro, Einlass ist ab 18 Jahren. Bernhard Fleischmann wird ab 22.30 Uhr beginnen, die Veranstaltung dauert bis 4.30 Uhr.

Der Neumarkter Stadtteil Pelchenhofen ist von Samstag bis Montag im Ausnahmezustand: Es ist Kirwa. Infos zum Programm gibt es auf Facebook

Das ist am Sonntag geboten:

Der Sünchinger Markt öffnet am Freitag für fünf Tage seine Pforten. Am Sonntag geht es nach dem Gottesdienst mit einem Frühschoppen los. Die 12. Gewerbeschau am Viehmarktplatz öffnet um 9 Uhr ihre Pforten. Die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Robert Spindler findet um 10 Uhr statt. Das Spektrum dort ist breit und bietet Neuheiten aus den Bereichen Automobil, Gartengeräte, Landmaschinen, Elektro- und Pflanzenwelt. Ab 11 Uhr gibt es Live-Musik im Festzelt mit den Bläserfreunden Rain. Fritz Englberger und seine Crew bieten einen reichhaltigen Mittagstisch sowie alle Wiesenschmankerl.

Am Sonntag weht beim Oldtimertreffen wieder ein Hauch von Nostalgie durch den kleinen Ort Windmais (Lkr. Schwandorf): Wie in den Jahren zuvor werden auch diesmal wieder zahlreiche Oldtimer-Freunde den Weg nach Windmais finden, um ihre geliebten und gepflegten Vehikel vergangener Tage den zahlreichen Besuchern vorzuführen.

Ab jetzt geht es hoch hinaus in der Dreichlinger Straße in Neumarkt. Das neue DAV-Kletterzentrum ist fertig. Nach einer offiziellen Einweihungsfeier am Samstag ist am Sonntag Tag der offenen Tür im neuen Schmuckstück des Vereins. Ab 10.30 Uhr ist geöffnet, es gibt Weißwurstfrühstück, Live-Musik, Schnupperklettern, Führungen und eine große Tombola.