Freizeit Das ist am Wochenende geboten Landkreislauf, Messe, Herbstmarkt: In Ostbayern wird es in den kommenden Tagen nicht langweilig. Wir haben alle Tipps.

Mail an die Redaktion Auch in diesem Jahr zieht der Landkreislauf wieder Freizeitsportler aus der ganzen Region an. Foto: Hueber-Lutz

Das ist am Freitag geboten:

Zum 36. Mal findet ab diesem Freitag die ChamlandSchau, die große Chamer Regionalmesse, auf dem Volksfestplatz statt. An den vier Messetagen – die Schau, bei der sich Firmen aus ganz Ostbayern präsentieren, dauert bis Montag – werden wieder zehntausende Besucher erwartet. Ihrel Zahl dürfte heuer noch höher sein als in den Vorjahren, da parallel zur ChamlandSchau am Samstag und Sonntag in der neuen Stadthalle die Fachausstellung ChamlandVital, eine Gesundheits-, Fitness- und Wellnessmesse, über die Bühne geht.

Immer wenn sich der Sommer dem Ende neigt, freut sich ganz Stadtamhof darauf mit dem Weinfest das Event-Jahr abzuschließen. An drei Tagen, heuer von 14. bis 16. September, wird es – sofern der Wettergott mitspielt – wieder viele erlesene Tropfen zum probieren geben, kulinarische Schmankerl als Stärkung und daneben wieder ein Musikprogramm, das für jeden Geschmack etwas bereithält. Nähere Infos zum Musikprogramm gibt es unter www.pro-stadtamhof.de.

Am Freitag um 19.30 Uhr findet in Neustadt a.d. Donau in der Kirche St. Laurentius ein Orgelkonzert statt. Der Verein der Freunde der Musik am Münster Ingolstadt hat sich für das Abendkonzert „Monodia“ etwas Besonderes einfallen lassen. Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 13 Euro für Rentner, zehn Euro für Schüler ab 16 Jahren und Studenten) sind ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist gegen 19.15 Uhr. Vorab können Karten online unter www.orgeltage-ingolstadt.de oder bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen (u.a. Ticket-Service im Westpark Ingolstadt) zuzüglich Vorverkaufsgebühren sowie im Pfarrbüro Neustadt und bei Hosen Hans in Neustadt erworben werden.

Das ist am Samstag geboten:

Rund 3000 Läufer starten am Samstag, 15. September, auf die Strecke des Mittelbayerischen Landkreislaufs. Für die neunte Auflage des Breitensport-Events fällt der Startschuss in Hemau. Ins Ziel laufen die Sportler in Matting (Gemeinde Pentling), wo eine große Abschlussparty steigt. Der Landkreislauf besitzt einen höchst familiären Charakter. Start ist um 9 Uhr in Hemau, die ersten Läufer werden bereits um 13.20 Uhr im Ziel in Matting erwartet. Die Siegerehrung, die auch wieder Armin Wolf zusammen mit TVA-Mann Christian Sauerer moderieren wird, findet im Festzelt ab 19 Uhr statt. Danach sorgt die Partyband Überdüber für beste Stimmung. Willkommen sind dort nicht nur Läufer, sondern die gesamte Bevölkerung. Nachrichten, Bilder und Videos vom Landkreislauf finden Sie hier.

Am Samstag veranstaltet der Kulturkreis Berngau ab 18 Uhr im Hof der Alten Knabenschule einen Open Air-Abend unter dem Motto Musik verbindet. Mit dabei sind: die Kellergangband der Jura-Werkstätten, die Rock Sixties und die Honour-Rich-Blues-Band. Der Eintritt ist wie immer frei.

Es hat schon Tradition: Wenn auf dem Chamer Volksfestplatz die ChamlandSchau, die große ostbayerische Verbrauchermesse, über die Bühne geht, veranstaltet die Stadtfeuerwehr ihren Tag der offenen Tür. Am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr zeigen die ehrenamtlichen Retter der Bevölkerung ihren Fuhrpark, ihre Wache und ihr Können.

Das ist am Sonntag geboten:

Am Sonntag, 16. September, ab 14.30 Uhr werden wieder tausende Gummienten im Kanal unter der Steinernen Brücke in Regensburg um die Wette schwimmen. Das quietschvergnügte Entenrennen auf der der Donau ist ein buntes Fest für die ganze Familie. Bei der Premiere 2017 waren 5000 knallgelbe Quietscheentchen unter dem Regensburger Wahrzeichen am Start. Das besondere beim Entenrennen: jeder kann mitmachen und zugleich Gutes tun! Veranstalter ist der Round Table 32 Regensburg.

Mehr Infos zum Entenrennen im Video:

Beim RT32 Entenrennen werden im Vorfeld an Privatleute Startnummern in Form von Losen verkauft (3 Euro pro Los). Der gesamte Erlös dieses Rennens geht in diesem Jahr an das Sozialpädagogische Zentrum St. Leonhardt in Regensburg.

Das größte Kirchweihfest im Landkreis Neumarkt – sowohl in kirchlicher als auch in weltlicher Hinsicht – findet am kommenden Wochenende in Trautmannshofen statt. Neben den zahlreichen Ständen am Sonntag und Montag auf der Kirchweihwiese, dem Regionalmarkt und am Jugendheim hat auch die Kirwajugend wieder einiges vorbereitet. Was genau die Besucher der Trautmannshofener Kirwa genau erwartet, lesen Sie hier.

Bei der ChamlandSchau, der großen ostbayerischen Verbrauchermesse auf dem Chamer Volksfestplatz, gehört die Bühne kurz vor der Landtagswahl auch der Politik. An diesem Sonntag spricht ab 10.30 Uhr Bayerns Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer im Veranstaltungszelt.

Ein weiterer prominenter Redner: Bereits am Samstag ab 10 Uhr sollte, ebenfalls im Veranstaltungszelt, der Fraktions- und Landesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, ans Rednerpult treten.

Am Sonntag setzt man in Neustadt beim Herbstmarkt, unter dem Motto „Neustadt wird zu Newtown“, auf Western. Die Geschäfte haben den ganzen Tag geöffnet und es ist für Western-Spaß gesorgt. Auf dem Stadtplatz findet um 15 Uhr eine Modenschau statt. Von 7 bis 20 Uhr ist die Herzog-Ludwig-Straße zwischen Volksfestplatz und Einmündung Herrnstraße, so wie der Stadtplatz für Kraftfahrzeuge gesperrt. Zwischen bad Gögging und Neustadt verkehrt ein Shuttle-Bus. Abfahrten Kurort: 13, 14 und 15 Uhr ab Tourist-Info; Rückfahrten: 13.50, 14.50 und 16.50 Uhr.