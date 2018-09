Freizeit Das ist am Wochenende geboten Regentallauf, Hochzeitsmesse, Erntedankfest: In den kommenden Tagen ist einiges geboten. Wir haben alle Tipps.

Bei der Messe im vergangenen Jahr wurde ebenfalls vorgeführt, wie eine freie Trauung ablaufen könnte.

Das ist am Freitag geboten:

Zwei erfolgreiche Künstlerinnen aus dem Raum Parsberg laden am Freitagabend zu einer Vernissage ein: Luise Unger und Christine Grötsch stellen in der Galerie in der Stadtmitte von Parsberg aus. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Im Oberen Torturm in Freystadt beginnt am Freitag um 20 Uhr eine Kunstausstellung mit Werken zum Thema Malerei, Grafik sowie Rost und Patina.

Tauschen statt kaufen heißt es in Regensburg: Die Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Regensburg veranstaltet eine Kleidertauschparty. Für kleinere Reparaturarbeiten steht eine Schneidermeisterin zur Verfügung. Die Veranstaltung findet von 16.00 bis 21.00 Uhr im Evangelischen Bildungswerk statt.

Im Theater am Bahnhof in Abensberg wird am Freitagabend die Premiere des Klassikers „Der verkaufte Großvater“ gefeiert. Für Regisseurin Brigitte Schmid ist das neben dem „Brandner Kasper“ die bayerische Komödie schlechthin. Aufführungen: 28. und 29. September, 5., 6., 12. und 13. Oktober, 20 Uhr; 30. September, 7. und 14. Oktober, 17 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 12 Euro und Kinder 9 Euro. Vorverkauf: Karten gibt es im Herzogskasten in der Dollingerstraße, im Bellibri am Karmelitenplatz sowie im Internet unter www.tab-abensberg.de

Das ist am Samstag geboten:

Regensburger aus aller Welt feiern am Samstag. Ob kulinarisch oder künstlerisch: Fürs „Fest der Kulturen“ am Samstag haben sich Gastronomen und Vereine aus Regensburg zusammengeschlossen. Jedes Lokal hat mit einem oder mehreren Kulturvereinen ein Programm zusammengestellt. Im Degginger geht es am Samstag zum Beispiel schon um 11 Uhr los, in der Vinyl-Bar erst um 14 Uhr.

Zum ersten Mal ist die Deutsche Turngruppen Meisterschaft in Neumarkt zu Gast. Das Besondere daran: Die Sportler turnen nicht klassisch am Gerät, sondern zeigen Choreographien für Gruppen, tanzen, turnen, singen und schwimmen. Auch ein Orientierungslauf ist dabei. Zuschauer sind gern gesehen – vor allem am Abschlussabend am Samstag ab 20 Uhr in der Großen Jurahalle.

17 Künstler aus dem Landkreis Neumarkt beteiligen sich an der Aktion „Offenes Atelier“. Das bietet die Gelegenheit, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen und ihnen bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.

Leckeres, Selbstgebasteltes, Kunsthandwerk und Tiere – auf dem Erntedankmarkt im Benedinktinerkloster Plankstetten wartet ein buntes Programm auf kleine und große Besucher. Der Markt dauert das ganze Wochenende über.

Die Neumarkter Kirchen präsentieren sich am späten Samstagabend auf ganz ungewöhnliche Art – nämlich bei der Nacht der offenen Kirchen.

Am Samstag startet um 19 Uhr das jährliche Oktoberfest in der Festhalle des Lindner-Bräus in Bad Kötzting. Es spielen die Bixnbutzern. Ab 21 Uhr gibt es Cocktails und Kurze in der Kine-Bar.

Am Samstag macht die Abba Revival Show Swede Sensation halt in Cham. In der Stadthalle können Besucher die größten Hits der Kultband erleben. Karten gibt es hier.

Das ist am Sonntag geboten:

Neumarkter Hotels laden zum ersten Tag der offenen Hoteltür ein und gewähren einen Blick hinter die Kulissen. Von 14 bis 18 Uhr bringen Shuttlebusse die Gäste zu den Hotels.

Am Sonntag findet im Hammerseeschloss in Schmidmühlen von 13 bis 18 Uhr eine Hochzeitsmesse statt. Um 14 Uhr wird im Schloss-Garten eine Freie Trauung gefeiert, um 15 Uhr gibt es eine Modenschau. Mehr Infos finden Sie hier.

Am Sonntag sind die Regionaltage 2018 in Brennberg. Los geht es um 10.30 Uhr mit der Lebensgrundlage Boden und der

Vorstellung der Maßnahmen der Familie Luft zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit. Dazu gibt es ein Kinderprogramm und viele verschiedenen Aktionen.

Am Sonntag lädt die Abteilung Laufsport des TSV Nittenau zur bereits achten Auflage des Regentallaufes ein. Wie schon die Jahre zuvor müssen auch dieses Jahr die Hobby- und Leistungsläufer dem Regen entgegengesetzt folgen, diesen dann über den Fußgängerbereich der B16 queren und mit einem Rundkurs zur örtlichen FW Bergham und zurück bewältigen. Das Ziel befindet sich wieder auf Höhe der Regentalhalle.

Am Sonntag wird in Bad Gögging das traditionelle Erntedankfest gefeiert. Von 10 bis 18 Uhr wird am Kurplatz Musik, Volkstanz und Gesang geboten. Auch dieses Jahr freuen sich Einheimische und Gäste wieder auf prachtvollen Ernteschmuck, zünftige Unterhaltung und Musik zum Mitschunkeln. Niederbayerische Lebensfreude und lebendiges Brauchtum begeistern jährlich tausende Besucher. Der Eintritt ist frei. Das Programm ist unter www.bad-goegging.de/erntedank zu finden.