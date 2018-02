Freizeit Das ist am Wochenende in der Region los Von 60ies-Rock bis Gospel, von Hochschultag bis Wandertag für alle: unsere Veranstaltungstipps für das MZ-Gebiet.

Merken

Mail an die Redaktion In Kelheim findet der 70.Wandertag statt. Foto: Pledl/Archiv

Das ist in Stadt und Landkreis Regensburg los:

Die authentischste Doors-Tribute Band Deutschlands gastiert am Freitag, 23. Februar, ab 20.30 Uhr in der Alten Mälzerei in Regensburg. The Doors Of Perception vereinen Musikalität, Erfahrung und Routine in einem psychedelischen Event im Spirit der späten Sixties.

Große Namen – große Texte: Schauspieler Matthias Brandt und Jazzpianist Jens Thomas gastieren am Sonntag ab 19.30 Uhr im Theater Regensburg. Sie präsentieren die Wort-Musik-Collage „Angst“. Ein Interview mit Matthias Brandt lesen Sie hier!

Losgelöst von allen Strukturen und Vorgaben machen SDP als „die bekannteste unbekannte Band der Welt“ was sie wollen, und das mit einem Erfolg, der seinesgleichen sucht. Ihre Liveshows strotzen vor Energie, ausverkaufte Hallen und begeisterte Besucher sind der Dank. Zu erleben ist „Die bunte Seite der Macht am Freitag, 23. Februar, um 19.30 Uhr in der Donau-Arena.

Gospelfans dürfen sich auf Freitagabend freuen: Die New York Gospel Stars kommen am 23. Februar um 20 Uhr in das Kolpinghaus. Mit ihrer unverwechselbaren Präsenz und ihrer einzigartigen Stimmgewalt begeisterte die Truppe in den letzten Jahren hunderttausende Zuhörer deutschlandweit.

Wie läuft ein Studium ab? Welches Fach kommt in Frage? Und wie funktioniert das mit der Bewerbung? Beim Regensburger Hochschultag am Freitag, 23. Februar, gibt es von 9 bis 15 Uhr Antworten auf diese Fragen. Studieninteressierte können die Studienangebote der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH Regensburg), der Universität Regensburg und der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg (HfKM) an einem Tag kennenlernen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Der Kabarettist Hosea Ratschiller erhielt für „Der allerletzte Tag der Menschheit“ 2016 den österreichischen Kabarettpreis und 2017 den Salzburger Stier und hat somit den Oscar und den Golden Globe der deutschsprachigen Kleinkunst abgeräumt. Am Samstag, 24. Februar, tritt Hosea Ratschiller & De-Raschnig ab 20 Uhr im Kulturzentrum Alte Mälzerei auf.

Das Uni Jazz Orchester (UJO) widmet sich am Sonntag ab 20 Uhr dem Werk Chick Coreas. Dieser zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Jazz-Pianisten und -Komponisten und gilt außerdem als einer der Gründerväter des Jazzrock.

Besonders herausgehoben werden bei diesem Konzert im Jazzclub im Leeren Beutel die Solisten Benny Brown und Felix Fromm.

T.G. Copperfield und seine Electric Band legten mit dem Debütalbum „The worried man“ ein ambitioniertes Werk vor. Ein tolles Erlebnis, das Bluesrock, Rock and Roll und Americana mit hohem Coolness-Faktor verschmelzen lässt. Am Samstag, 24. Februar tritt T.G. Copperfield ab 20 Uhr auf der Cooltourbühne in Regenstauf auf.

Mehr Veranstaltungen im Landkreis Regensburg finden Sie in unserem Kulturkalender!

Das ist im Landkreis Schwandorf geboten:

Die Theaterfreunde Schwarzhofen führen am Freitag und Samstag erneut ihre „Theaterschmankerl“ auf. Bei der Premiere unterhielten die Darsteller ihre Gäste bereits mit beliebten Szenen bzw. Sketchen von Karl Valentin, Toni Lauerer und Loriot. Beginn der Aufführungen im Pfarrsaal ist jeweils um 19.30 Uhr.

Die Angebote an der FOSBOS in Schwandorf sind vielfältig. Damit sich interessierte Schüler und ihre Eltern vor Ort selbst ein Bild machen können, lädt die Schule am Samstag zum Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 13 Uhr besteht die Möglichkeit, sich umzuschauen und sich auch schon anzumelden.

Der Verein der Freunde und Förderer des Krankenhauses St. Barbara Schwandorf (FuFdKSBS) feiert heuer seinen 25. Geburtstag; aus diesem Grund machen die „Isartaler Hexen“ auf ihrer Abschiedstournee am 24. Februar um 19.30 Uhr auch Station in der Oberpfalzhalle. Karten zum Preis von zehn Euro (Abendkasse: zwölf Euro) gibt es an der Pforte des Krankenhauses St. Barbara, an der Info des Globus-Marktes sowie im Tourismusbüro. Der gesamte Erlös der Veranstaltung wird in Anschaffungen zum Wohle der Patienten des Krankenhauses investiert.

Ein wichtiger Termin für alle, die Beate W. helfen wollen: In Zusammenarbeit mit der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) organisiert das Team des Bulmare-Bads in Burglengenfeld am Sonntag von 11 bis 16 Uhr eine Typisierungsaktion. Der Grund: Beate W. leidet an Leukämie, sie benötigt dringend eine Stammzellenspende. Hier gibt’s alle Infos.

Das ist in Stadt und Landkreis Kelheim los:

Am Wochenende ist nach 39 Sommerwandertagen die 31. Winterwanderung, also mit dem 70. Wandertag in Kelheim ein kleines Jubiläum. An der Strecke wird vor Ort frisch gekochte Gemüsesuppe serviert, die es kostenlos für jeden Wanderer gibt. Karl Riedl, Vorsitzender des Wandervereins, hofft, dass auch viele Einheimische einen schönen Spaziergang mitmachen, denn „schlechtes Wetter gibt es nicht, nur schlechte Kleidung“. Start und Ziel ist am Donau-Gymnasium am Rennweg. Gestartet werden kann am Samstag von 8 bis 12 Uhr. Zielschluss ist um 15 Uhr. Am Sonntag von 7 bis 11 Uhr, Schluss ist um 14 Uhr. Gewandert werden – einmal 5, einmal 10 Kilometer. Die Strecke ist schon abgesteckt.

Das sind die Tipps für Amberg und Umgebung:

Ein außergewöhnliches Streichquartett, ein außergewöhnlicher Bratschist und ein außergewöhnliches Programm: Das verspricht das Signum Quartett beim Konzert mit dem renommierten Nils Mönkemeyer (Viola). Am Samstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr gastieren sie im Amberger Stadttheater. Gespielt werden Werke von Franz Schubert, John Dowland und Peter Louis van Dijk.

„Sehnsucht Wildnis. Quer durch Kanada & Alaska“ ist der Titel einer Live-Reportage, die am 24. Februar um 19.30 Uhr im Musikomm Amberg zu erleben ist. Mario und Ramona Goldstein haben sich aufgemacht in die unberührte Wildnis des Nordens, einmal quer durch Kanada und Alaska. Die Reise mit vielen Erlebnissen brachte nicht nur Freiheit, sondern auch Grenzerfahrungen und Momente des Aufgebens mit sich.

Um die Heimat, genauer gesagt, den Dialekt, geht es beim Mundarttag am Sonntag, 25. Februar, in Hirschau. „Wer a Böichl schreibt, der bleibt!“ ist Thema der Veranstaltung – so lesen die Mundartautoren Dieter Radl aus Sulzbach-Rosenberg aus „Wäi mir da Schnowl gwaggsn is“ und Georg Wagner („Sandreng Schore“) aus Mimbach aus „Is wöis moch“. Außerdem liest Hans Meindl, Hirschau aus „Es is ja niad, das ma red“ des 1996 verstorbenen Hirschauer Mundartdichters Bepp Dietz. Und dabei werden dann auch manche Unterschiede in der Lautaussprache deutlich.

Das ist im Landkreis Neumarkt geboten:

Der Neumarkter Stadtteil Pölling wird in diesem Jahr 950 Jahre alt. Auch der Gesangverein Pölling widmet diesem speziellen Jubiläum ein eigenes Konzert. Beginn ist am Samstag um 18 Uhr.

Im Lothar-Fischer-Museum findet am Samstag ein Konzert mit Wolfgang Bernreuther statt. Der Musiker ist zum ersten Mal in dem Museum zu Gast.

Der Kabarettist Bruno Jonas gastiert am Samstag in der Mehrzweckhalle Parsberg. Die europäischen Werte? Brauchen wir die? Gibt’s die überhaupt? Und wenn ja, was sind sie uns wert? Solche und andere Fragen werden bei dem Auftritt behandelt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.15 Uhr.

Das ist im Landkreis Cham geboten:

Die LBV-Kreisgruppe Cham lädt zu einer Infoveranstaltung über den Luchs am Freitag um 19.30 Uhr im LBV-Zentrum in Nößwartling ein, besonders auch in der Jagd engagierte Personen, die mit der Thematik befasst sind. Referent Markus Schwaiger vom Luchsprojekt Bayern (Umweltministerium Bayern und WWF) berichtet über die Ergebnisse des Luchs-Fotofallenmonitorings und bringt die neuesten Fakten über unsere einzige heimische Großkatzenart

Fastenzeit ist Starkbierzeit. Dem wird am Samstag wieder in der Lindner-Festhalle in Bad Kötzting gefrönt. Die Tore öffnen sich um 17 Uhr. Es spielen die Arberland Casanovas. Zum Ausschank kommen das helle Festbier Chostingator, der dunkle Doppelbock und Kaitersberg-Gold. Für die Speisen sorgt ASD Catering.

Für die Freunde kompletter sinfonischer Musik wird am Sonntag um 17 Uhr im Further Tagungszentrum ATT das legendäre „Orchester am Singrün“ aus Regensburg unter dem Gastdirigenten Michael Falk ein eindrucksvolles Programm darbieten. Das Orchester – fast ausschließlich aus Nobelamateuren bestehend – spielt nach Herbst 2016 zum zweiten Mal in Furth im Wald und wird die Klassikgemeinde wieder mit einer famosen Leistung erfreuen. Solist ist diesmal der junge Schlagwerker Antonino Secchia. Auf dem Programm stehen Werke von Edvard Grieg, Jean Sibelius und Darius Milhaud.