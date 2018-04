Freizeit Das ist am Wochenende in der Region los Das Marina-Forum wird in Regensburg eröffnet, in Wackersdorf steigt das Volksfest. Wir haben Tipps für die kommenden Tage.

„Marina Furiosa" soll ein Spektakel für alle Sinne werden. Foto: Clemens Rudolph

Das ist am Wochenende in Stadt und Landkreis Regensburg los:

Der ehemalige Schlachthof präsentiert sich als neues Tagungs- und Veranstaltungszentrum Regensburgs. Das alte Gebäude – während der Zeit der Industrialisierung 1888 erbaut – präsentiert sich im neuen Gewand. Das Marina-Forum wird im Rahmen einer Eröffnungswoche von 10. bis 15. April vorgestellt. Am Wochenende findet das große Eröffnungsspektakel unter dem klangvollen Namen „Marina furiosa“ statt. Eine historische Schifffahrt, eine Steampunkausstellung, Burlesque Show, Jahrmarkt und Konzerte von und mit Russkaja und Äl Jawala sind unter anderem geboten. Das Programm zur Eröffnung des Marina-Forum finden Sie hier!

Die Aussichten für das Wochenende sind märchenhaft. In Regensburg werden sich selten gesehene Gäste tummeln. Prinzessinnen und Prinzen, Zauberer, Ungeheuer, weise Menschen, sprechende Tiere, Feen und allerlei verwunschenes Getier werden die Stadt bevölkern. Beim 1. MärchenWeekend dreht sich alles um Märchen, Sagen und Geschichten. Der Veranstaltungsorte sind das Mehrgenerationenhaus in der Ostengasse und das Akademietheater. Was beim Märchenwochenende geboten ist, lesen Sie hier!

Der Frühjahrslauf in Burgweinting steht am Wochenende wieder bevor. Am Sonntag, 15. April, schickt der Veranstalter, die Abteilung Orientierungslauf des SV, wieder Groß und Klein auf Strecken von einem bis zehn Kilometer. Bis zu 500 Läufer werden erwartet.

Martin Rütter gastiert am Freitag, 13. April, um 20 Uhr in der Regensburger Donau-Arena. Die Show: „Freispruch“ ist das vierte Bühnenprogramm des 47-jährigen Hundetrainers und Tierpsychologen. Seit 2008 hat Rütter seine eigene TV-Sendung, in der er Hundehalter Erziehungstipps gibt. Ein Interview mit Hundetrainer Martin Rütter lesen Sie hier!

Bei den Kurzfilmtagen im Schloss Raitenbuch werden am Wochenende aktuelle Kurzfilme gezeigt – anspruchsvoll und im weiteren Sinne zum Thema Märchen.Schloss-Fantasie. Die Filme werden auf dem gesamten Schlossareal im Loop präsentiert und man kann so jederzeit in das Programm eintauchen. Es gibt auch ein eigenes Kinderprogramm. Eine Veranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur.Erbe“.Schloss Raitenbuch (Vilsgasse 10); 19 Uhr; 5 Euro, Kinder frei; auch am Sa und So (14 bis 20 Uhr); www.schloss-raitenbuch.com

Das ist am Wochenende im Landkreis Kelheim geboten:

Am Freitag um 20 Uhr zeigt die Photogilde Aventin in der Sparkasse in Abensberg einen fotografischen Streifzug. Alle Einnahmen und Spenden gehen zugunsten „Miriams Hoffnung“. Es werden rund 60 Fotografien, darunter neun Großprints, zu sehen sein. Sechs junge Fotografen aus der Jugendgruppe sind bei der Aktion mit ihren Bildern dabei. Die Bilder sind so unterschiedlich wie die Mitglieder des Vereins selber und zeigen zum Beispiel gewaltige Landschaften, ungewöhnliche Architektur, außergewöhnliche und nicht alltägliche Tieraufnahmen.

Das Theater am Bahnhof in Abensberg zeigt das Stück „Vergeltung“ von E.W. Heine. Der Autor steht selbst auf der Bühne. Schneegestöber in den Bergen, eine Lawine, eine von der Außenwelt abgeschnittene Burg und das grausame Spiel der paranoiden Gräfin und deren undurchsichtigen Hausangestellten mit einem hohen Geistlichen aus Rom. All das erwartete die Theaterbesucher am 13. und 14. April um 20 Uhr und am 15. April um 17 Uhr. Eintritt: Erwachsene zahlen zwölf Euro, Jugendliche bis 16 Jahre neun Euro. Vorverkauf: Bellibri Montag bis Samstag 9.30 bis 12.30 Uhr und Dienstag bis Freitag von 14.30 bis 18 Uhr; Herzogskasten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 10 bis 17 Uhr und Freitag von 10 bis 12 Uhr; im Internet unter www.tab-abensberg.de.

Am Samstag, zum 50-jährigen Jubiläum der Musikvereinigung, tritt Sreten Krsticˇ, erster Geiger und Konzertmeister der Münchner Philharmoniker mit dem Gasteig-Orchester in Kelheim auf. Das Konzert findet im Weißen Brauhaus statt. Karten gibt es zu 27 Euro, ermäßigt 23 Euro bei der Tourist-Information der Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 1, Tel. (0 94 41) 70 12 34; Email: tourismus@kelheim.de.

Das ist am Wochenende im Landkreis Schwandorf los:

Von Freitag bis Montag steigt in Wackersdorf wieder das beliebte Volksfest. Der „Froschhaxn Express“ aus Steinsberg, die „Wolfsegger Partyband“, „Die Ganoven“ aus Drachselsried und die „HeSeeS“ stehen an den vier Festtagen auf der Bühne im beheizten 1000-Mann-Festzelt.

Am Freitag öffnet das Tourismusbüro der Stadt Schwandorf wieder den Zugang zum Felsenkeller. Die Schwandorfer „Unterwelt“ war einst Gär- und Lagerkeller für Bier. Bei einer Führung erfahren die Besucher viel über die Stadt Schwandorf und ihre Geschichte sowie das örtliche Brauwesen. Rund 60 Räume der insgesamt über 300 Kellerabteile wurden von der Stadt Schwandorf saniert und für Führungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Führung startet am Freitag um 16 Uhr, Treffpunkt ist das Tourismusbüro in Schwandorf. Die Kosten betragen pro Person fünf Euro, Familien zahlen insgesamt 12 Euro.

Am Sonntag wird um 11 Uhr die Ausstellung „regarding: paper“ im Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf eröffnet und kann bis 27. Mai besucht werden. Am Sonntag, von 12 bis 17 Uhr, ist gleichzeitig der Tag der offenen Studios in der angrenzenden Künstlerkolonie des Fördervereines. Vier Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Arbeiten mit Papier in der zeitgenössischen Kunst aus. Reduktion und Fokus auf das Wesentliche sind in den Werken der Ausstellenden zu erkennen.

Das sind die Tipps für Amberg und Umgebung

Amüsante Theaterabende mit einer chaotischen WG versprechen die Ensdorfer Pfadfinder: „Kein Theater ohne Vater“ heißt die Komödie, die am Samstag, 14. April, im Theatersaal des Ensdorfer Klosters Premiere feiert. Der humorvolle Zweiakter dreht sich um originelle Typen einer Wohngemeinschaft. Mittendrin Mark, dessen Eltern nicht wissen, dass er gar nicht Jura studiert, sondern Schauspieler werden will. Und dann quartiert sich eines Tages dessen Vater nach einer Ehekrise in der WG ein – und der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Nach der Premiere gibt’s übrigens bis Ende April noch fünf weitere Vorstellungen.

Volksmusik und mehr wird in Rieden geboten, wenn es am Samstag, 14. April, wieder heißt: „Rieden singt und musiziert“. Beim Bärenwirt werden ab 19.30 Uhr heimische Musikanten und Sänger auftreten, die Theatergruppe „D’Goaslandler“ wird mit Sketchen für Stimmung sorgen. Der Eintritt ist frei.

„Bavaricana“ nennen die Musiker von „Der Ernst des Lebens“ um den Songschreiber Hane Ernst ihre Musik. Dahinter steckt erdiger Mundart-Rock’n’Roll mit witzigen Oberpfälzer Texten und der Power von gleich drei Gitarren, Bass und Schlagzeug. Und natürlich mit dem typischen Augenzwinkern. Den Oberpfälzer Rock’n’Roll gibt’s am Samstag, 14. April, ab 20.30 Uhr in der Sulzbach-Rosenberger Musikkneipe „Gestern“ zu hören – und die Band verspricht eine musikalische Zeitreise vom einstigen Anti-WAA-Song „Es lebe die Oberpfalz“ über Rock’n’Roll-Kracher wie „Die oine Kloine“ oder „Bleib liegn“ bis hin zu Stücken der letzten CD „Alter Rock’n’Roller“.

Eine besondere szenische Lesung erwartet am Samstag, 14. April, 20 Uhr, im Capitol in Sulzbach-Rosenberg die Zuhörer: Michael Ritz, bekannt als Regisseur und Leiter im Kultur-Schloss Theuern, stellt mit Kollegen „Tropfen auf heiße Steine“ vor. Es ist das erste Stück des damals 19-jährigen Rainer Werner Fassbinder mit dem ironischen Untertitel „eine Komödie mit pseudotragischem Ende“. Das Werk beinhaltet bereits Themen und Figuren seiner späteren Filme: die Ausbeutbarkeit von Gefühlen. Opfer wird hier am Ende der, der liebt und sich hingibt. In der szenischen Lesung spielen Lisa Schulz, Sophia Ritz, Timm Gruber und Michael Ritz.

Anspruchsvolle Werke präsentiert die Musikkapelle Ursensollen bei ihrem Frühjahrskonzert am Sonntag, 15. April, um 18 Uhr in der Kirche Maria Himmelfahrt in Hohenkemnath. Vor allem stehen klassische Kompositionen für symphonisches Blasorchester auf dem Programm.

Das ist am Wochenende in Neumarkt und Umgebung geboten:

Kabarettist Wolfgang Kamm kommt am Samstag in die Kneipenbühne Oberweiling. Er gibt sein neues Programm zum Besten. „Di kennt ja koana“ – so heißt sein neues Programm.

Mit „Bäff“ Piendl Gutes tun für die DKMS: Der bekannte G‘stanzlsänger Unterhalter kommt am Samstag nach Daßwang ins Schützenhaus.

Der Kulturstadel wird am Samstag erneut zum Spielplatz der NeuRosen. Um 20 Uhr beginnt der Auftritt. In Kritiken wurden sie gerne mal als unkonventionell bezeichnet. Besonders angetan haben es ihnen jiddische Lieder, in denen die Frauen das Sagen haben.

Singen können sie alle ein bisschen, ein paar besser und eine haben sie zu ihrer Sängerin erkoren. Helene Winter singt jiddisch, tschechisch, romani und neuerdings haben die NeuRosen die finnische Mentalität entdeckt, die ihnen ebenfalls gefällt. Die NeuRosen sind heimische Gewächse aus Berching und Greding. Der Eintritt ist frei.

„Raus mit euch!“ – Unter diesem Motto wird am Samstag ab 19.30 Uhr die Beilngrieser Open Air-Saison eröffnet. Organisatorin Carolin Müller und Touristikchef Christoph Raithel erwarten eine etwas frische, aber tolle Open Air Nacht mit vielen Attraktionen in der Oberen Stadt. Am Eingang in die Straße steht eine ausladende Trailer-Bühne, auf der die Dirty Tones aus Geiselhöring auftreten und für Stimmung sorgen.