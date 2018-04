Freizeit Das ist am Wochenende in der Region los Bei sommerlichem Wetter locken zahlreiche Veranstaltungen –vom Tag des Bieres bis zur Dance Convention.

Die Zuschauer werden in einem gut eineinhalbstündigen Programm von vielen Gruppen des Latein-Tanz-Teams Kelheim unterhalten.

Das ist in Stadt und Landkreis Regensburg geboten:

Das Heimspiel des SSV Jahn gegen den FC St. Pauli am Samstag, 21. April, ist restlos ausverkauft. Wegen der Baustelle auf der A3 sollten Autofahrer noch mehr Zeit für die Anreise einplanen. Stressfreier wäre die Anreise mit Fahrrad oder Bus. Auch die Polizei stellt sich auf das große Zuschauerinteresse ein. Die Begegnung wurde als Spiel mit erhöhtem Risiko eingestuft.

8000 Besucher werden zum Tag des Bieres am Samstag, 21. April, im Lauf des Tages zwischen 10 und 22 Uhr am Haidplatz erwartet. Dazu spielt die Deuerlinger Blaskapelle auf. Abends rocken Erwin und die Heckflossen den Haidplatz. Dazu wird ein ganz besonderer Gerstensaft serviert: Der Georgi-Zwickl. Gebraut wurde das Bier in einer einmaligen Aktion von sieben Braumeistern aus Stadt und Landkreis Regensburg.

Vom sparsamen E-Auto bis zum praktischen Van für Kind und Kegel: Der regionale Fachhandel fährt am 21. und 22. April wieder handverlesene Automobile im Gewerbepark Regensburg auf. Geboten ist am Wochenende auch eine Street Food-Area oder ein Weißwurst-Frühstück am Sonntag ab 10 Uhr mit einem Paar Eschenwecker-Weiße, Breze, süßem Senf und Weißbier beziehungsweise einem alkoholfreien Getränk für sparsame zwei Euro.

Die bekannte Schauspielerin Cornelia Froboess gastiert am 22. April in Neutraubling. Sie ist neben Bariton Thomas E. Bauer um 19 Uhr in der Stadthalle Neutraubling zu erleben. In einem Festakt wird das 40-jährige Jubiläum des Musikförderkreises Köfering-Neutraubling gewürdigt.

Hanns Meilhamer und Claudia Schlenger alias „Herbert und Schnipsi“ laden am Freitag, 21. April, in die Jahnhalle Regenstauf zu einer ebenso komischen wie berührenden Zeitreise durch die letzten 35 Bühnenjahre ein. Das „Best of“-Programm beginnt um 20 Uhr.

Das ist am Wochenende in Stadt und Landkreis Schwandorf los:

Humor aus Franken bringt Michl Müller mit seinem neuen Programm „Müller.nicht Shakespeare!“ nach Maxhütte-Haidhof. Dort gastiert er am Freitag, 20. April, um 20 Uhr in der Stadthalle. In seinem Programm nimmt Michl Aktuelles aus Politik oder Gesellschaft aufs Korn. Ziel sei es dabei, alles anzusprechen und keine Tabus zu haben, kündigt der fränkische Kabarettist an. Einem größeren Publikum bekannt wurde Michl Müller durch seine Auftritte in der TV-Sendung „Fastnacht in Franken“ des Bayerischen Rundfunks. Im BR-Fernsehen hat er seit 2015 auch seine eigene TV-Show.

Und noch ein Kabarettist besucht den Landkreis Schwandorf: Am Samstag, 21. April, gastiert Stefan Kröll um 20 Uhr in der Kulturbühne „Live im Antik“ in Nittenau in der Wulkersdorferstraße mit seinem Programm „Bayern von unten“. Hierbei plaudert er über Geheimnisse, Mythen und Aberglauben im Freistaat.

Am Samstag, 21. April, macht der Gospel Express um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Nabburg Station. Elf Leute aus drei bayerischen Diözesen und zwei Landeskirchen, aus zwei Generationen und mit elf Berufen spannen mit viel Begeisterung den Bogen zwischen alter und neuer Musik.

Das ist am Wochenende im Landkreis Kelheim geboten:

Tanz und Unterhaltung gibt es am Wochenende beim Latein-Tanz-Team in Kelheim bei der Dance Convention. Das Latein-Tanz-Team Kelheim (LTT) lädt zur alljährlichen Dance Convention am kommenden Samstag, 21. April, ab 18 Uhr und am Sonntag, 22. April, ab 16 Uhr im Begegnungszentrum Kelheim (gegenüber Weisses Bräuhaus/Schneider) ein. Der Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung. Der Eintritt kostet für Erwachsene sieben Euro und für Kinder drei Euro. Die Zuschauer werden in einem gut eineinhalbstündigen Programm von vielen Gruppen des Latein-Tanz-Teams Kelheim unterhalten. Neben Tanzauftritten der Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen in Showtanz, Zumba, HipHop, Paartanz und Bauchtanz werden die Zuschauer auch einen Akrobatik-Auftritt bestaunen können, der übrigens an dieser Veranstaltung Premiere hat. Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf beim 2. Vorstand des Latein-Tanz-Teams Kelheim, Kathi Feldbauer, unter Telefon 0174/663 48 55 oder per E-Mail k.feldbauer@ltt-kelheim.de. Natürlich sind auch am Samstagabend und am Sonntagabend an der Kasse noch Restkarten erhältlich.

Das Kolpingtheater zeigt am Wochenende die bayerische Komödie „Theater“ in vier Akten, von Autor Peter Landstorfer, im Rahmen der Abensberger Frühlingsgefühle. Das Stück, welches am Freitag im Pfarrsaal Premiere feiert, ist anders und genau deshalb hatte sich die Regisseurin Brigitte Hanrieder dafür entschieden. Denn hier hat das Publikum die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. So erlebt der Zuschauer von der Rollenvergabe bis hin zum Lampenfieber vor der Premiere Szenen, die ihm sonst verborgen bleiben. Die Aufführungstermine sind am Freitag, 20. April, Samstag, 21. April, Mittwoch, 25. April, Freitag, 27. April, Samstag, 28. April 19.30 Uhr; Sonntag, 22. und 29. April 18 Uhr im Pfarrsaal Theoderichstraße 11. Der Eintritt kostet neun Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Elektro Huber, Adolf-v.-Braunmühlstraße 9, Tel. (0 94 43) 64 16

Am Samstag kommt Kriminalhauptkommissar Thomas Peter nach Riedenburg, um aus seinem neuesten Krimi „Zwölfuhrläuten“ zu lesen. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr im Alten Rathaus am Marktplatz in Riedenburg. Der Eintritt ist frei.

Das sind die Tipps für Amberg und Umgebung:

Die 13 Sängerinnen und Sänger von Vox Aeterna haben in den vergangenen drei Jahren ein großes Publikum mit ihrer Musik begeistern können. 2017 durfte das Ensemble sowohl den Kulturförderpreis der Stadt Amberg als auch den Jugendkulturförderpreis der Oberpfalz entgegennehmen. Mit einem Benefizkonzert am Sonntag, 22. April, will das junge Vokalensemble das soziale Engagement des Lions-Hilfswerks Amberg-Sulzbach unterstützen. Der Chor tritt ab 18 Uhr in der Erlöserkirche in der Dr.-Martin-Luther-Straße Amberg auf. Den Erlös wird der Club für lokale Projekte der Kinder- und Jugendhilfe bereitstellen.

Im Kubus in Ursensollen ist am Samstag, 21. April, um 20 Uhr der Weiherer zu Gast. Mit Gitarre und Mundharmonika, mit einer Mischung aus Liedermacherei und Kabarett, präsentiert er sich dem Publikum bei seiner Solotour. Scharfzüngige Kritik und derbe Sprüche gibt es bei ihm ebenso wie die leisen Töne.

„Fürchtet Eich nicht“ – so hat „das Eich“ sein Jubiläumsprogramm bezeichnet. Stefan Eichner alias „das Eich“ wird es am Samstag, 21. April, im Sportheim in Kastl präsentieren – versprochen werden mindestens zwei Stunden Lieder, Geschichten und skurrile Aktionen.

Besonderen Musikgenuss versprechen das renommierte Barockorchester Leipzig und der Oboist Ramón Ortega Quero beim Konzert im Amberger Stadttheater am Sonntag, 22. April, um 19.30 Uhr. Werke großer alter Meister erklingen: von Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi und Giuseppe Sammartini.

Ein großes Multimediakonzert am Sonntag, 22. April, um 18 Uhr, in der Sulzbach-Rosenberger Christuskirche erinnert an den angelsächsischen Missionar Wunibald. In der Zeit von 744 bis 747 soll er auch im Raum Amberg-Sulzbach gewirkt haben. Autorin Christina Wagner hat die Geschichte des Hl. Wunibald einfühlsam aus der Sicht der Nonne Hugeburc nachempfunden, die als wichtigste weibliche Schriftstellerin des frühen Mittelalters gilt. Die Aufführung wird durch Texte und Filmsequenzen gegliedert sein, die mit Chormusik aus dem 15. und 16. Jahrhundert untermalt werden. Das Multimediakonzert, an dem insgesamt 50 Personen zwischen zehn und 80 Jahren beteiligt sind, ist ein Gesamtprojekt der Christuskirche, des Dekanats Sulzbach-Rosenberg und der Dekanatsjugend.

Das ist am Wochenende in Neumarkt los:

Unter dem Motto „Gut. Wir sind da.“ findet am Samstag der Tag der offenen Klöster statt. Die Benediktinerabtei Plankstetten beteiligt sich daran. Um 10 Uhr gibt es einen Vortrag über Benediktinisches Mönchtum im Prälatensaal. Um 10.45 Uhr ist eine Führung durch die Klosteranlage, die Gärtnerei und die Kirche (Treffpunkt: Klosterpforte) geplant.

Das Frühjahrskonzert des Kammerorchesters Parsberg findet am Sonntag um 17 Uhr im Neuen Burgsaal Parsberg statt. Das Konzert ist für sich genommen schon eine Pflicht-Veranstaltung für die Freunde klassischer Musik in der Region. In diesem Jahr allerdings verspricht es ein ganz besonderer Genuss zu werden, denn mit dem Cellisten David Peshlakai aus den USA hat Dirigent James Hannon einen echten Ausnahme-Musiker für das Frühjahrskonzert gewonnen.

Die Region Altmühl-Jura buhlt um Azubis. Die Standortmesse am Samstag und am Sonntag stellt heuer in Dietfurt aus. Dabei geht es um die Vielfalt an Betrieben und an Chancen für junge Menschen. An die 40 Unternehmen aus Handwerk und Industrie informieren über ihre Produkte und bieten Beratung an. Von Schreinereien, Malerbetrieben über Elektro, Hausbau zu Gastronomie, Schmuck, Kosmetik und Presse wie das Neumarker Tagblatt reicht die Palette.

Der Bairisch Diatonische Jodelwahnsinn kommt am Samstag in den Kulturstadel Lauterhofen. Einlass ist um 19 Uhr. Die Musik des Bairisch Diatonischen Jodelwahnsinns fasziniert. Die ersten Takte lassen Festzelt-Stimmung aufkommen, aber nur sekundenlang, denn schnell wird klar: Hier ist mehr als Gaudi angesagt. Hier geht’s zur Sache, hier wird aufgedeckt.

Das ist am Wochenende im Landkreis Cham geboten:

Nach 33 Jahren ist Schluss: Am Samstag öffnet die Disco Flash in Bad Kötzting zum letzten Mal ihre Pforten. Zum Abschied ist eine große Party angesagt.

Die Reihe der Bad Kötztinger Orgelkonzerte 2018 eröffnet diesen Sonntag. Um 16 Uhr spielt Professor Martin Sander auf der Salomon-Orgel in der Stadtpfarrkirche Werke vom Barock bis zur Romantik.

Mit der Mühlenwanderung am Samstag in Waldmünchen startet die Wandersaison in der Trenckstadt. Treffpunkt ist 9 Uhr vor der Tourist-Info Waldmünchen am Marktplatz.