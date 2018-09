Freizeit Das ist am Wochenende in der Region los Kinderbürgerfest, Herbstdult, 90er-Party: Das MZ-Gebiet hat in den kommenden Tagen einiges zu bieten. Wir haben alle Tipps.

Mail an die Redaktion Die 90er live kommen am 8. September nach Regensburg. Foto: Julian Huke

Das ist am Freitag geboten:

Die Regensburger Herbstdult geht in die letzte Runde. Am Wochenende endet das Volksfest. Am Freitag wartet auf die Besucher noch einmal ein Highlight: Das traditionelle Feuerwerk wird am 7. September bei Einbruch der Dunkelheit gegen 22 Uhr abgeschossen.

Alles Wissenswerte zur Dult finden Sie hier!

In Schwandorf präsentiert der Autor Fabian Borkner am Freitag seinen neuen Krimi „Berg. Fest, Mond“. Die Schauplätze der Story sind dieses Mal nicht mehr fiktiv, sondern klar benannt. Aus Wirkendorf wird etwa Schwandorf. Die Präsentation des Romans findet in der Konditorei Brunner auf dem Schwandorfer Marktplatz statt. Beginn ist um 16 Uhr.

Der Nittenauer Männerchor und die Band „Falten-Rock“ unter der Leitung von Dr. Harold Hirschberger veranstalten am Freitag wieder einen musikalischen Abend im Nittenauer Stadtcafé. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 7. September, um 19 Uhr.

In Neumarkt gastiert der Zirkus Carelli am Wochenende. Premiere ist am Freitag um 20 Uhr auf dem Volksfestplatz.

Mit einem bayerischen Kabarettabend startet im Berchinger Ortsteil Weidenwang das Gauschützenfest. „Da Bobbe- zefix“ heißt das Programm von Kabarettist „Da Bobbe“ alias Robert Ehlis aus Alteglofsheim.

Das ist am Samstag geboten:

Flugzeuge im Bauch und eine einzigartige Stimmung verspricht eine große Party am Samstag, 8. September, auf Schloss Pürkelgut: die 90er live mit den besten nationalen und internationalen Acts. Mit dabei sind einige der bekanntesten Interpreten, die das Jahrzehnt zu bieten hatte wie Jenny Berggren feat. Ace of Base, East 17, Haddaway, Dr. Alban, Culture Beat, Snap, La Bouche, Rednex, Oli.P oder Captain Hollywood Project. Moderiert wird die Veranstaltung von Florian Weiß von Antenne Bayern.

In Kelheim am Stieberberg auf dem Fluggelände des Flugsportvereines wird die Veranstaltung

„Limes im Licht“ ab 19.30 Uhr stattfinden. Die Veranstaltung wird Informationen und kurze Vorträge über das bedeutende Kulturdenkmal, sowie den aktuellen Antrag auf Anerkennung als Weltkulturerbe, liefern. Mit einsetzender Dunkelheit wird gegen 20.30 Uhr eine Beleuchtung am Limes aktiviert, welche nur vom Flugfeld aus seine Wirkung zeigen kann. Um die Beleuchtung kümmern sich Feuerwehren aus dem Landkreis Kelheim und das THW, Ortsgruppe Kelheim.

In Neukirchen-Balbini (Lkr. Schwandorf) gibt es am Samstag einen besonderen abendlichen Rundgang: Der Nachtwächter nimmt seine Gäste mit. Los geht es um 19 Uhr am Marktplatz mit einem Umtrunk, mit dem Glockenschlag um 20 Uhr tritt der Nachtwächter auf. Der Tourismusverein organisiert das Spektakel und Georg Stubenrauch und seine Freunde von der Laienspielgruppe setzen Verbrechen, Unglücksfälle und lustige Begebenheiten im Neukirchen-Balbini von 1930 in Szene. Sie nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise in die „gute alte Zeit“. Weitere Informationen zum Rundgang und zur Anmeldung finden Sie hier.

Am Wochenende lädt Beilngries zum letzten Volksfestabschluss ein. Dann geht es noch einmal zünftig zu. Am samstag ab 14 Uhr treffen sich beispielsweise alle Volksfestköniginnen.

Das ist am Sonntag geboten:

Seit 25 Jahren können Besucher am Tag des offenen Denkmals historische Gebäude erkunden, die ihnen sonst meist verschlossen bleiben. Diesen Sonntag, 9. September ist es wieder soweit. In Regensburg sind 70 Denkmäler geöffnet. Das Programm mit Übersichtsplan finden Sie hier!

In Riedenburg im Landkreis Kelheim findet der traditionelle Jahrmarkt von 9 bis 18 Uhr statt. Geboten wird ein Gewerbemarkt, eine Autoschau, ein breites Angebot für Kinder (unter anderem Kinderschminken und Bungee-Trampolins) und Live-Musik am Marktplatz. Zudem ist verkaufsoffen.

Am Sonntag können Interessierte in Amberg auf dem Fünf-Flüsse-Radweg die Kulturlandschaft kennenlernen. um 10 Uhr treffen sich Radfahrer und weitere Interessierte in Ensdorf an der Sitzgruppe an der Abzweigung Hirschwalder Straße von der Vilstalstraße (Parken ist unter der Brücke möglich). Auf der gut fünf Kilometer langen Wanderung begegnen die Teilnehmer verschiedenen Kulturlandschaftselementen, die alle mit Wasser zu tun haben. Weitere Informationen finden Sie hier.

Mehrere Zehntausend Besucher werden ab 10 Uhr auf dem Kinderbürgerfest der Mittelbayerischen Zeitung in Neumarkt erwartet. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst startet das Show-Programm in der LGS-Arena. Auf dem gesamten Gelände des Landesgartenschauparks können Kinder Sportarten ausprobieren, basteln, Theater besuchen und neue Spieleattraktionen testen. Für die Eltern besteht an Info-Ständen von vereinen und Organisationen die Möglichkeit, sich über Freizeitangebote, Gesundheit und soziale Einrichtungen in Neumarkt zu informieren. Mit dabei sind außerdem Feuerwehr, THW und Feuerwehr – es gibt viel zu entdecken.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag organisiert der Kulturhistorische Verein Gnadenberg (bei Berg im Lks Neumarkt) Führungen durch das renovierte Konventgebäude des einstigen Birgittenklosters. Außerdem wird um 12 Uhr eine Sonderausstellung „Ansichten eines Klosters“ eröffnet, die Bilder des 80-jährigen Heimat- und Kunstmalers Alfons Dürr zeigt.

Kinderfilme zu vergünstigten Preisen gibt es in Neumarkt im Cineplex ab 10 Uhr im „Zwergenkino“ der Mittelbayerischen Zeitung zu sehen. Außerdem erwarten die Besucher nach dem Film weitere Attraktionen.