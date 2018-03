Freizeit Das ist am Wochenende los in der Region Das Kinder-Kultur-Festival, legendärer 70er-Jahre-Rock – und Jazz mit Weißwürsten: die Freizeit Higlights im MZ-Gebiet.

Für Kinder ist am Wochenende ein buntes Programm in Regensburg geboten.

Das ist in Stadt und Landkreis Regensburg los:

Zuhören und mitmusizieren: Das sind die zwei Säulen des ersten Regensburger Kinder-Kultur-Festivals, das vom Freitag, 9., bis Sonntag, 11. März mit 38 ganz verschiedenen Programmangeboten an 19 Spielorten aufwartet. Hier finden Sie die Highlights des Programms.

Der kommende Samstag steht ganz im Zeichen der Kultur für Kinder. Traditionsgemäß öffnen jährlich am zweiten Wochenende im März zwei bedeutende Kulturstätten für Kinder, nämlich die Sing- und Musikschule sowie die Musische Früherziehung, ihre Pforten für interessierte Eltern und Kinder. In diesem Jahr ist diese Veranstaltung eingebettet in das erste KinderKulturFestival der Stadt.

Chor, Gymnasium und Internat der Regensburger Domspatzen präsentieren im Rahmen des KinderKulturFestivals Regensburg ihren „2. Tag der offenen Tür“ am 10. März mit dem kompletten Bildungs-Portfolio. Am Sonntag, 11. März, steht dann das 7. Mitsingkonzert um 16 Uhr im Audimax auf dem Programm. Das gesamte Programm finden Sie hier!

Hannes Ringlstetter kommt. Mit Band und Stand-Up-Comedy und der typisch ringlstetter’schen Unterhaltung: Haltung und Spaß in den heiligen Theaterhallen, lustig, musikalisch, spontan. Die Gäste können sich auf einen musikalischen Lesungs-Unterhaltungsabend mit Christian Tramitz (Der Schuh des Manitu, (T)Raumschiff Surprise – Periode 1, Keinohrhasen...) am Samstag ab 19.30 Uhr im Theater am Bismarckplatz freuen.

Aus der Party, die ursprünglich ein Geheimtipp war, ist schnell eine genre-, generations- und kulturübergreifende Veranstaltung geworden, die scheinbare Grenzen überwindet. Der Rupidoo Global Music Club am Freitag um 21 Uhr in der Alten Mälze bietet kein musikalisches Einerlei, sondern Musik aus aller Welt, die in dieser Zusammenstellung immer tanzbar und immer wieder neu und ungewöhnlich ist: Global Beats, Global Pop, Oriental, Latin, Afro, Cumbia und Balkan Stiles für Menschen verschiedener Generationen und Nationen.

Die in Regensburg aufgewachsene Filmemacherin Lola Randl macht am Freitag um 19 Uhr Halt im Ostentor-Kino und stellt sich einem Filmgespräch anlässlich des Bundesstarts ihres neuen Films „Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer?“.

Zu ihrem 10. Jubiläum haben die Science Busters eine ganz besondere Show auf der Pfanne: alle Fragen, die seit der Erdentstehung vor 4,5 Milliarden noch offen sind, sollen an diesem Abend beantwortet werden: Kann man in einem Schwarzen Loch zu spät kommen? Wie entsorgt man eine Raumstation? Ist der Leib Christi glutenfrei? Wieso ist Urin eigentlich gelb? Was ist so super an einer Supererde? Am Samstag ab 20 Uhr gibt es im Antoniushaus die Antworten.

Der Hunger auf seinen abwechslungsreichen Groove scheint nicht stillbar, doch der 1989 gegründete ‚Tanzeria Groove Club‘ landet nur zweimal pro Jahr in Regensburg. Doch am Freitag, 9.März hat das Warten ein Ende. Der einzigartige Sound groovt ab 21 Uhr in der Alten Mälzerei/Underground von Funk bis Rock, von Worldbeats bis Reggae, von Elektronik bis Dance - gemixt von den Tanzeria DJs Magic Mike & Marvellous Markus.

Das ist in Stadt und Landkreis Kelheim los:

Die Ausstellung „Traum und Wirklichkeit findet vom 10. bis 18. März im Kreuzgang in Abensberg und der Sparkasse in Kelheim (Schäfflerstraße statt). In einer Ausstellung wird zeitgenössische Kunst aus Burkina Faso und Mauretanien gezeigt. Ausführliche Information über die Ausstellung und die Arbeit der Kirchmann-Stiftung Vernissage: Samstag, 10. März, 19 Uhr, Kreuzgang. Öffnungszeiten: So. 11 bis 17 Uhr; Mo. - Fr. 16 bis 19 Uhr; Sa. 16 bis 20 Uhr; Finissage: So. 16 Uhr.

Am Samstag bringen die Chamäleons, ein Impro-Theater aus Regensburg, eine Improvisationsshow nach Langquaid. Veranstaltungsort ist der Burgmayer Stadl. Von 19 bis 21.30 Uhr bestimmt das Publikum mit, wohin die Reise in den spontan erfundenen Geschichten geht. Karten gibt es im Vorverkauf für elf Euro und an der Abendkasse für 13 Euro. ErmäßigterPreis: acht Euro. Kartenvorverkauf im Rathaus oder telefonisch direkt bei der VHS Langquaid unter Tel. (0 94 52) 28 17.

Am Samstag 10. März findet das Siegenburger Starkbierfest statt. Brigitte Gruber-Krojer wird in die Rolle der Petronilla Wurmdobler schlüpfen und die Leviten lesen. Als weiteren Höhepunkt werden zwei Sketche, aus der Feder von David Dichtl, zu sehen sein. Zwischendurch sorgen „D’Spreißler“ aus Kelheim für Feststimmung. Ausgeschenkt wird das Starkbier „Sigonator“ vom Schmidmayer Bräu, dazu gibt es das traditionelle Rehragout und weitere bayerische Schmankerl vom HVT-Team.

Das ist im Landkreis Schwandorf geboten:

Das Wochenende steht im Zeichen des Schwandorfer Klavierfrühlings. Bereits am Donnerstag steht Frankreich im Fokus, vor allem Claude Debussy und Maurice Ravel. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Oberpfälzer Künstlerhaus. Das Konzert am Freitag ist Tschechien gewidmet. Die Musik von Bedrich Smetana, ein musikalischer Nationalheld Tschechiens, und Leos Janacek spiegeln Stolz und Melancholie dieser Nation wieder, die sich vom Joch der Habsburger Herrschaft befreien wollte. Die russische Musik des 19. und 20. Jahrhunderts steht im Fokus des Abschlusskonzerts am Sonntag, 11. März, um 11 Uhr. Hier gibt es Tickets für die Konzerte.

Am Samstag ist beim Burglengenfelder Theaterstodl Premiere für den Dreiakter „Alles Bauerntheater“ aus der Feder Erich Koch. Die Vorstellung im VAZ beginnt um 19 Uhr.

Die Theaterbühne Schwandorf veranstaltet am Samstag einen Musikalischen Abend im Blumenladen Heinz. Ab 19.30 Uhr gastieren Ursula Gaisa, Annette Ebmeier und Eberhard Gayer mit ihrem Programm „Mythos Marlene – ein Abend für die Dietrich“. Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten für 15 Euro gibt es im Blumenladen Heinz, Schwaigerstraße 2.

Das sind die Tipps für Amberg und Umgebung:

Musik bestimmt dieses Wochenende in Amberg und Umgebung. „Stairway to heaven“, „Kashmir“ oder „Whole Lotta Love“ – wer kennt sie nicht, die unsterblichen Klassiker von Led Zeppelin? Die Erinnerung an die Legenden hält Zepp-In wach, die beim Tribute-Konzert am Freitag, 9. März, im Irish Pub O’Brian in Amberg dieser großen Rockband huldigen. Und da werden die vier Musiker auch Akustik-Stücke und Material für Insider präsentieren.

Traditionals, modernen Bluesrock und eigene Songs präsentieren die drei Musiker von Checkpoint Charlie am Samstag, 10. März, im Seidelsaal in Sulzbach-Rosenberg. „Blues Alive“ ist das Motto der aktuellen Bühnenshow. Die Band des Gitarristen Charlie Misler aus Amberg – mit ihm stehen seine Freunde Werner Wisgickl am Bass und Peter Mauritz am Schlagzeug auf der Bühne – halten die Musik der 1970er und 1980er Jahre am Leben.

Populäre Musik in überzeugenden A-Cappella-Arrangements präsentiert der Münchener Rock & JazzChor VoicesInTime, der am Samstag, 10. März, um 20 Uhr im Kubus in Ursensollen gastiert. Geboten werden neben Coverversionen von Nat King Cole, Ray Charles oder Quincy Jones auch außergewöhnliche Begegnungen mit Händel, Rammstein und Umberto Tozzi sowie Crossover-Kompositionen nach Texten von Goethe, Shakespeare und Gernhard.

Und im Kultur-Schloss Theuern lockt lebendiger und leidenschaftlicher Jazz beim traditionellen Jazz-Frühschoppen, der am Sonntag, 11. März, um 11 Uhr auch das Museumsjahr 2018 eröffnet. Zu Gast ist das Philipp Weiss & Walter Lang Duo – und zum Jazzfrühschoppen gibt es wie immer auch Weißwürste, frische Brezen und Weißbier.

Faszinierende Natur, vielfältige Tierwelt und fröhliche Menschen: Das hat Michael Fleck auf seinen Reisen nach Südafrika erlebt. In seiner Live-Panorama-Multivision „Südafrika – Das Abenteuer“ am Freitag, 9. März, um 20 Uhr im ACC in Amberg entführt er die Zuschauer in dieses Land, das Träume zur Wirklichkeit werden lässt, wie er es beschreibt.

Und dann lockt noch ein ganz besonderes Angebot: Witzige und spannende Clips junger Oberpfälzer können kleine und große Filmfans beim Oberpfälzer Kinderfilmfestival Kifinale genießen. Die 14 besten Filme von Kindern für Kinder in einem echten Kino gibt es am Sonntag, 11. März, im Amberger Ring-Theater; für das Nachmittagsprogramm ab 15 Uhr gibt es auch noch Plätze. Die jungen Filmgruppen sind anwesend und freuen sich auf ein Gespräch mit dem Publikum. Gespannt sein darf das Publikum zudem auf eine Stuntshow, einen Auftritt der Jedi Academy Cham und Zaubertricks der Moderatoren Veronika Conrady und Hannes Hofmann als „Kifi“ und „Nale“ sowie tolle Workshops.

Das ist im Landkreis Neumarkt geboten:

Der Modellflugclub (MFC) Stöckelsberg veranstaltet am Wochenende im Rahmen seines Vereinsjubiläums in der Aula der Schwarzachtal-Schule in Berg eine Modellbauausstellung. Über 60 Modelle, sie sind dem heutigen Leistungsstandard im Modellflug angepasst, – angefangen von Segel- und Kunstflugzeug-Modellen bis hin zum turbinengetriebenen Jet und Modellhubschrauber – zeigt der kleine Verein.

Am Sonntag steht Velburg wieder ganz im Zeichen seiner Gewerbeschau, für die erneut viele Besucher erwartet werden. Bis 17 Uhr wird dann der Ausstellungsbereich mit den Gewerbegebieten Velburg-Nord und Velburg-Süd, dem Stadtplatz mit der Parsberger Straße mit dem St. Anna-Platz sowie der Hainstraße und dem Gewerbegebiet in Lengenfeld für die Besucher geöffnet haben.

Der Verein Musik Aktiv e. V. lädt Kinder und Erwachsenen zum Konzert. Es spielt das weit bekannte Weltmusik-Ensemble Quadro Nuevo. Es gastiert am Sonntag im Deutschordensschloss in Postbauer-Heng. Am Nachmittag gibt es ein Familienkonzert mit dem Programm „Schöne Kinderlieder“. Am Abend gibt Quadro Nuevo dann ein Konzert für die Erwachsenen.

Die MZ-Azubi-Messe am Samstag bietet jungen Menschen die Chance, 20 Unternehmen kennenzulernen und gleich entscheidende Kontakte für eine Ausbildung zu knüpfen. Von 9 bis 14 Uhr ist die Messe in der Kleinen Jurahalle geöffnet.

Am 11. März von 10 Uhr bis 18 Uhr öffnet die EI-Zeit, der Ostermarkt in der Europahalle wieder ihre Pforten. Für jeden Geldbeutel findet sich etwas im reichhaltigen Angebot. Man kann sich auch von den Künstlern und ihren kreativen Ideen rund um das Ei und ihren handwerklichen Tätigkeiten beeindrucken lassen. Reich ist zudem die Auswahl an österlichen Dekorationen für Haus und Garten.

Ab März 2018 treten „Da Huawa, Da Meier und I“ in neuer Besetzung auf. Parsberg ist somit am 10. März erst der fünfte Tourtermin in dieser Konstellation. Wie aus der Pressemitteilung der Gruppe zu erfahren ist, wird Siegi Mühlbauer, der „I“, sich künftig mehr auf seine Unterrichtstätigkeiten (er ist ausgebildeter Lehrer) konzentrieren. Als Vollblutmusiker plane er zudem ein neues Musikprojekt, mit dem er auch wieder auf Tour gehen werde.

Das ist im Landkreis Cham geboten:

Am Sonntag, 16 Uhr, findet in der Further Stadtpfarrkirche ein Passionskonzert mit barocker Musik aus Klatovy und Braunau statt.

Der Förderkreis der Rötzer Fußballer lädt am Samstag, ab 19 Uhr, zum Rötzer Bockbierfest mit Ausschank des süffigen Gebräu der Genossenschaftsbrauerei in den Fürstenkasten ein. Im Verlauf des Abends wird der Bock des Jahres für eine besondere Verfehlung verliehen. Für Unterhaltung sorgen die Breznsalzer und Gstanzlsänger Lucky aus Kohlberg.

Die Salzburger Formation „The Floyd Council“ lässt am Samstag, um 20 Uhr, in der Rodinger Stadthalle den Mythos Pink Floyd wieder aufleben.

Im Benedikt-Stattler-Gymnasium in Bad Kötzting startet am Samstag, ab 19 Uhr, eine Musikparty.