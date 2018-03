Kulturprogramm Das ist am Wochenende los in der Region Bauernmarkt in Schwandorf, Autor Heinz Strunk im Regensburger Theater – und viel Live-Musik: im MZ-Gebiet ist viel geboten.

In Schwandorf ist wieder Oberpfälzer Bauernmarkt.

Das ist in Stadt und Landkreis Regensburg los:

Heinz Strunk erzählt von Männern und Frauen und von dem, was zwischen ihnen nicht passiert. Am Freitag ist der Künstler im Rahmen der Reihe „Große Namen – Große Texte“ im Theater am Bismarckplatz zu erleben. Sein Programm „Jürgen – Die Show“ beginnt um 19.30 Uhr. Jürgen ist eigentlich ein ganz armer Willi, nur weiß er das nicht. Das liegt unter anderem daran, dass er regelmäßigen Kontakt fast nur zu seinem alten Freund Bernd Würmer pflegt, der im Rollstuhl sitzt und sich ununterbrochen mit ihm zankt. Beide müssen so einiges im Leben entbehren, am schmerzlichsten die Liebe einer Frau.

Beim traditionellen U20-Poetry Slam Städtebattle im Theater der Mälzerei misst sich Regensburgs Nachwuchs mit den Poeten aus der Landeshauptstadt München und Frankens Slam-Metropole Erlangen und versucht mit der Bayerischen U20-Meisterin Elena Hammerschmid an der Spitze den Vorjahrestitel zu verteidigen. Aber auch die Gegner treten in Bestbesetzung an, u.a. mit Vizemeisterin Sarah Potye und dem Drittplatzierten Julius Althoetmar, so dass Bayerns U20-Elite komplett vertreten sein wird. Das Spektakel beginnt am Freitag um 19.30 Uhr.

Auf dem Kirchbauer-Hof ist einiges im Argen. Seit Bauer Martin nach einer unglücklichen Liebe nichts mehr von den Frauen wissen will, ist er dem Kartenspielen verfallen. Jeden Tag haben seine Schwester Anna und Knecht Gustl Angst, dass er Haus und Hof verspielt. Doch so sehr die beiden es auch versuchen, sie können ihn nicht kurieren. Wie das Stück des Chiemgauer Volkstheaters ausgeht, erfahren die Fans am Freitag ab 20 Uhr im Kolpinghaus.

Simon & Jan kombinieren sanfte, melodiöse Kompositionen - gespielt auf zwei Akustik-Gitarren - mit oft zynischen Texten. Dafür werden die neuen Shooting-Stars der Kabarett-Szene mit Preisen geradezu überschüttet. Im vergangenen Jahr erhielten sie den Deutschen Kleinkunstpreis und den Bayerischen Kabarettpreis und ihre Videos werden hunderttausendfach geklickt. Am Samstag geben sie sich ab 20 Uhr in der Alten Mälze in Regensburg die Ehre.

Im Musical Hair sucht die Hippiebewegung der 68er ein neues Lebensgefühl: Eine Gesellschaft jenseits von Krieg, Rassentrennung und Autorität. Eine Ära im Zeichen von „Aquarius‘ Make love, not war“! Die Zuschauer können am Sonntag ab 20 Uhr im Audimax der Universität Regensburg nicht nur eine brillante Show aus Tanz, Musik und farbenfrohen Kostümen erleben, sondern nehmen gleichzeitig an einer unterhaltsamen und dramatischen Geschichtsstunde teil.

Wer keine Angst vor lebenden Spinnen hat, ist hier genau richtig: Am Sonntag gibt es im Antoniushaus bei einer Ausstellung von 10 bis 18 Uhr viele Informationen über Spinnen und Insekten.

Der Cantemus-Chor rockt am Sonntag das Mischwerk: Der „Chor B“ steht unter dem Motto „Jetzt sind wir dran“ auf der Bühne der Diskothek beim Köwe-Einkaufszentrum. Das Konzert ist am Sonntag, 18. März, um 16 Uhr im Mischwerk, Merianweg 4, Regensburg (Einlass 15:30). Karten gibt es im Haus der Musik am Bismarckplatz 1.

Das ist in Stadt und Landkreis Kelheim los:

„Traum- und Wirklichkeit – Kunst und Kultur aus Mauretanien und Burkina Faso“ ist ein Begegnungsprojekt der in Abensberg ansässigen Kirchmann-Stiftung. Sie findet noch bis 18. März in Abensberg und Kelheim statt. Es wird zeitgenössische Kunst aus Burkina Faso und Mauretanien gezeigt.Öffnungszeiten: So. 11 bis 17 Uhr; Fr. 16 bis 19 Uhr; Sa. 16 bis 20 Uhr; Die Finissage findet am Sonntag um 16 Uhr im Kreuzgang statt.

Bei „Traum und Wirklichkeit“ kommt es am Freitagabend zu einer bislang einmaligen Begegnung. Der Auftritt im Jungbräu wird für die erfahrenen Haudegen Chris Kuttler und Peter Feichtner wie für ihre jungen, aufstrebenden Musikerkollegen wie Johannes Kuttler oder Andreas Kneitinger etwas ganz besonderes. Die eher auf der Rockschiene beheimateten Abensberger spielen zusammen mit traditionellen afrikanischen Interpreten. Die Gruppe Diamandia kommt aus Burkina Faso. Das Ganze geht als Teil des Kultur- und Begegnungsprojekts „Traum und Wirklichkeit“ der Kirchmann-Stiftung über die Bühne. Afrikanische Kultur zu präsentieren ohne Musik – das geht nicht. So dachten sich das Felicitas und Hanns-Peter Kirchmann. Und so waren schon beim ersten Kulturprojekt vor neun Jahren Musiker mit dabei. Die sollen nun aber auch eine eigene Bühne bekommen. Und nicht nur Beiwerk für die bildenden Künstler sein. Und weil es außerdem um Begegnung und gegenseitiges Verstehen gehen soll, haben sich die Stiftungsgründer ein besonderes Konzert ausgedacht. Abensberger und afrikanische Musiker sollen gemeinsam Stimmung machen.

Die engagierten Kelheimer Einzelhändler öffnen erstmals in diesem Jahr am Sonntag, 18. März 2018 – von 12.00 bis 17.00 Uhr – ihre Ladengeschäfte. Die verkaufsoffenen Sonntage in Kelheim sind seit Jahren beliebte Termine für Kelheimer und Gäste. Sie finden 2018 unter dem Motto „Shoppen mit Genuss – in der Stadt im Fluss“ an fünf attraktiven Einkaufsstandorten statt. Kelheim bietet eine Fülle von Einkaufsmöglichkeiten für jeden Geschmack: In der Altstadt mit Brillen-Messe im Hotel Dormero, in der Schäfflerstraße mit Einkaufszentrum, im Donaupark, in der Regensburger Straße im Möbelhaus Brandl und in der Riedenburger Straße im Möbelhaus Gassner. Mit dem kostenlosen Shuttlebus gelangt man am verkaufsoffenen Sonntag entspannt von Einkaufsstandort zu Einkaufsstandort. Das Aus- und Einsteigen ist je nach Lust und Laune an jedem Standort möglich. Die Abfahrtszeiten lassen sich auch den Fahrplänen an den Bushaltestellen entnehmen.

Am Freitag kommt Stefan Kröll mit seinem Programm „Gruam - Bayern von unten!“ in den Fuchsstadl nach Riedenburg (Beginn um 20 Uhr, Tickets: www.okticket.de). Dazu heißt es einer Mitteilung: „Denkt man an Bayern, dann gern an einen weißblauen Himmel, an grasgrüne Weiden vor Alpenpanorama oder glitzernde Seen. Der eine oder andere auch an schillernde Könige und Reichtum! Die wenigsten denken an eine ,Gruam‘. Düster, muffig, geheimnisvoll. Man könnte auch sagen: der Mist, der durchs Gitter fällt, das was gern verdrängt oder gar totgeschwiegen wird, was nur in Sagen, Mythen oder in geheimen Verschwörungstheorien überlebt. Dabei übt doch gerade das Abgründige so eine große Faszination aus.“ Auch auf Stefan Kröll, den seit ein paar Jahren so erfolgreichen oberbayerischen Kabarettisten und gleichzeitig vielleicht interessantesten Erzähler in Sachen Bayerische Geschichte.

Das ist im Landkreis Schwandorf geboten:

Am Freitag ist Liedermacher und Comedian Michi Dietmayr im VAZ Burglengenfeld zu Gast. Nach dem „Jubiläums-Konzertjahr“ und der Tournee mit dem Musikkabarett-Format „3 Männer nur mit Gitarre“ startet der Musiker 2018 mit seinem „Best of“-Soloprogramm wieder durch. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Am Samstag findet von 10 bis 17 Uhr der Oberpfälzer Frühlingsbauernmarkt statt. Mehr als 40 Direktvermarkter aus der Oberpfalz, von der Nebenerwerbsbäuerin bis zum bäuerlichen Zusammenschluss wie „Einkaufen auf dem Bauernhof“, bieten Produkte aus eigener Erzeugung an. Unsere Reporterin Renate Ahrens hat sich beim Brunnerhof in Schwandorf umgeschaut. Dort fühlen sich die Schweine sauwohl.

Für Sportbegeisterte im Landkreis Schwandorf ist „Jag de Wuidsau“ in Dietldorf ein Pflichttermin. Der Wettkampf wird dieses Jahr erstmals als bayerische Meisterschaft im Crossduathlon ausgetragen und ist ausverkauft. Für Zuschauer lässt sich der Wettbewerb rund um das Feuerwehrhaus und die unmittelbar angrenzende Wechselzone bestens verfolgen. Mehr Infos gibt es hier.

In Nittenau spielt am Samstag die Kult-Band Regentalsound. Die fünf Nittenauer Urgesteine werden es beim fünften Starkbierfest am 17. März noch einmal krachen lassen. Im Oktober geben sie dann ihr letztes Konzert. Ein weiteres Glanzlicht: Es wird ein neues Nittenauer Starkbierpaar gekürt.

Zum Wochenausklang ist am Sonntag noch so einiges geboten. Gutes tun können die Landkreisbürger in Burglengenfeld. Dort findet ab 14 Uhr ein Benefizkonzert für den kleinen Michael statt. In Schwandorf eröffnet der Oratorienchor mit „Stabat Mater“ in der Stadtpfarrkirche St. Jakob die Konrad-Max-Kunz-Tage. Unsere Reporterin Renate Ahrens hat bei den Proben mal reingehört:

Das sind die Tipps für Amberg und Umgebung:

„Carmen meets Gloria“ – so nennt sich ein neues, vielversprechendes Musikprojekt in der Region, das Sängerin und Saxofonistin Carmen Strobel im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat. Erstmals zu erleben ist es am Freitag, 16. März, im Musikomm in der Fleurystraße in Amberg. Im Zentrum stehen die Songs der Latin-Diva Gloria Estefan, die für dieses Projekt mit viel Leidenschaft neu interpretiert werden. Carmen Strobel erzählt und singt aus Gloria Estefans Leben. Ihre großen Hits wie „Dr. Beat“, „Conga“, „Bad Boy“ oder „Get on your feet“ erklingen in erfrischend neu arrangierten, aber dabei auch doch so vertrauten Melodien. Bei ihrer musikalischen Reise durch die Welt der Gloria Estefan wird Carmen von drei professionellen Musikern begleitet: Toby Mayerl (piano), Wolfram Glaser (drums/percussion) und Stephan Nachreiner (bass) .

Ein besonderes literarisch-musikalisches Ereignis wird am Freitag, 16. März, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Konrad in Amberg-Ammersricht geboten: „Das Murmeln des Marula-Baums: Mandelas Märchen neu erzählt“. Die drei in Regensburg lebenden Musiker Joseph Wasswa (Lesung, Gesang, Djembé), Antonino Secchia (Gesang, Perkussion) und Christoph Lehner (Gesang, Tenor- und Sopransaxofon) erwecken eine Auswahl der von Nelson Mandela zusammengetragenen Märchen zum Leben. Dabei verbinden sie das gesprochene Wort mit komponierten Tönen und sinngebenden Geräuschen, so dass ein lebhaftes Bild der Handlung entsteht und die Fantasie der Zuhörer angeregt wird.

Unter dem Titel „Prunk und Protz im Bürgerhaus“ zeigt das Kultur-Schloss Theuern in einer Sonderausstellung etwa 250 Prachtstücke aus der Privatsammlung des Ammerthaler Pfarrers Klaus Haußmann. Es handelt sich um Objekte aus dem Wiener Barock, dem Historismus, dem Jugendstil, dem Art déco, den 1950er Jahren und aus der Gegenwart. .Die Ausstellungseröffnung ist am Sonntag, 18. März, um 11 Uhr im Kultur-Schloss Theuern. Der Eintritt ist frei, die musikalische Umrahmung übernehmen Ludmilla Portnova und Vadim Vassilkov.

Auf das Osterfest stimmt der Ostermarkt im Stadtmuseum Amberg am Sonntag, 18. März, von 11 bis 17 Uhr ein. Viel Schönes ist zu bestaunen und zu kaufen, künstlerisch Gestaltetes und Handgefertigtes wird angeboten. Und der Innenhof des Museums wird zum Osterzoo: Osterhasen verschiedener Rassen zeigt der Amberger Kaninchenzuchtverein B 742.

Der österreichische Profifotograf Martin Engelmann zeigt am Sonntag, 18. März, gleich zwei Multivisionsvorträge im Kubus in Ursensollen in der Schulgasse. Um 16 Uhr tauchen die Zuschauer mit der Multivisionsshow „Mittelamerika – Die letzte Prophezeiung der Maya“ in eine Welt voller Legenden und Mythen ein. Anschließend um 19 Uhr geht es „Zu Fuß nach Rom – Auf dem Franziskusweg“, auf eine Suche nach den schönsten Landschaften im grünen Herzen Italiens, um das Geheimnis der Inspiration geschichtsträchtiger Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, Michelangelo und Franz von Assisi zu ergründen.

Das ist im Landkreis Neumarkt geboten:

Die Hüttengaudi der Neumarkter Lammsbräu findet am Samstag zum neunten Mal in der Kleinen Jurahalle statt. Beginn ist um 19 Uhr. Wer in Dirndl oder Lederhose erscheint, erhält ein Freigetränk, heißt es in der Pressemitteilung der Lammsbräu. Neben den Gipfelstürmern ist auch wieder DJ Art Duke mit von der Partie.

Die Band DeSchoWieda legt am Samstag einen Tourstop im Club Berlin in Neumarkt ein. Über drei Jahre ist es her, dass vier Erdinger Burschen mit ihren originellen Musikvideos im Auto zuerst das Internet und dann die Herzen einer immer größer werdenden Fangemeinde im Sturm erobert haben.

Die Sopranistin Magdalena Hinterdobler, Solistin an der Oper Leipzig, und die Pianistin Verena Metzger laden zu einem so anspruchsvollen wie abwechslungsreichen Konzertabend in das Kloster Plankstetten. Das Konzert in Plankstetten beginnt am Sonntag um 19.30 Uhr im Cramer Klett-Saal der Benediktinerabtei Plankstetten.

Das ist im Landkreis Cham geboten:

Zum Auftakt der „Further Grünen Woche“ beschäftigt sich Alexander Markowetz am Freitag ab 20 Uhr im Rathaussaal mit der Frage, „Warum unsere permanente Smartphone-Nutzung gefährlich ist?“. Der Eintritt ist frei. In seinem Vortrag zum gleichnamigen Buch „Digitaler Burnout“ geht der Autor dem Phänomen auf den Grund. Was passiert mit einer Gesellschaft, die fortwährend auf ein kleines Kistchen starrt? Wie verändert das Smartphone die Menschen, ihre Interaktion und ihre Produktivität? Wird wirklich nur schnell eine Nachricht beantwortet? Zusammen mit seinem Team hat Alexander Markowetz eine App entwickelt, die das Verhalten der Smartphone-Nutzer dokumentiert. Er kommt zu einem erschreckenden Ergebnis: Drei Stunden täglich befasst sich der Mensch im Schnitt mit dem Smartphone, 55 Mal am Tag nimmt er es zur Hand. „Ständig sind wir abgelenkt, unkonzentriert, gestört“, weiß der Referent.

Am Samstag öffnen sich ´zum letzten Mal in diesem Jahr die Pforten der Lindner-Halle zum Starkbierfest. Beginn ist gegen 17 Uhr. DIe Musik spielt die Band Waidler Power.