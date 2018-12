Wetter Das Jahr geht ohne Schnee zu Ende An den letzten Tagen des Jahres erwartet der Wetterdienst Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei circa 1200 Metern.

Die Temperaturen im Freistaat liegen bei null bis sechs Grad. Foto: Peter Steffen/dpa

München.Eher Regen statt Schnee: Das Jahr 2018 wird nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ohne Schneefall zu Ende gehen. Wer das Jahr auf der Skipiste ausklingen lassen möchte, sollte in den Bayerischen Wald oder in die Alpen fahren, riet der DWD am Mittwoch. Unter 1200 Metern stünden die Chancen auf Schnee schlecht.

Bis zum Wochenende zieht sich der Himmel über Bayern überwiegend zu: Dauergrau und dichte Wolken sind überall zu erwarten – im Norden und Osten steigt zudem die Wahrscheinlichkeit auf Sprühregen. Minusgrade sind nur fürs höhere Bergland zu erwarten, ansonsten bleibt es in Bayern bei Temperaturen zwischen null und sechs Grad frostfrei. (dpa)

