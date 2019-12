Genuss Das Mekka der Lebkuchen In Schwabach gibt es 365 Tage im Jahr die süßen Leckereien.

Mail an die Redaktion Alfred Götz und Manuela Farnbacher befüllen Deutschlands einzigen Lebkuchenautomaten. Foto: T. Tjiang/epd

Schwabach.Der Lust auf Lebkuchen schlägt im mittelfränkischen Schwabach keine Stunde. Dort steht Deutschlands erster und bislang einziger Lebkuchenautomat. Sieben Tage in der Woche, rund um die Uhr, kann dort der Lebkuchenfreund seinen Appetit stillen. Der knallrote Automat steht überdacht im Zugang zum Hinterhof der „Kleinen Schleckerei“.

Bäckermeister Alfred Götz hat festgestellt, dass gerade freitagnachts Besucher einer Disco den Automaten auf dem Weg nach Hause plündern. Aber auch Schüler der nahegelegenen Schule oder deren Eltern werfen ihr Geld in den Automaten, aus dem man auch Donuts, Muffins und Nussecken aus Götz‘ Backstube ziehen kann.

Auf die Idee haben Götz und seine Lebensgefährtin Manuela Farnbacher die Kunden der vor drei Jahren eröffneten Hinterhofbäckerei „Die kleine Schleckerei“ gebracht. Die wollten häufiger die Backprodukte – am liebsten auch von Freitag bis Sonntag – kaufen. Nach einigem Grübeln kamen die beiden Inhaber auf die Idee des Automaten. Gesucht war ein Modell, bei dem die Waren nicht in den Ausgabeschacht fallen, sondern über einen Transportschlitten nach unten kommen. Dass zwei Häuser weiter ein weiterer Bäcker präsent ist, hat die beiden nicht beunruhigt. Vom Schwabacher Weihnachtsmarkt, der zwei Straßen weiter stattfindet, befürchtet Götz auch keine Konkurrenz. Vielmehr rechnet er mit mehr Passanten und deshalb auch mehr Geschäft. „Wir backen mit regionalen Zutaten“, erklärt Götz seinen höheren Preis. Außerdem, ergänzt Farnbacher, könne sich jeder Kunde von der handwerklichen Tradition überzeugen. Die Backstube ist verglast und gilt als Frankens erste einsehbare Bäckerei.

Eier kämen nicht aus dem Tetrapack-Kanister, sondern würden einzeln per Hand aufgeschlagen. Das weihnachtliche Lebkuchensortiment umfasst beispielsweise klassische Elisen-Lebkuchen sowie glutenfreie Varianten und Lebkuchen für Allergiker. Zudem gehörten in der historischen Goldschlägerstadt Schwabach auch Blattgold-Lebkuchen ins Sortiment.

Bevor der Automat mit weihnachtlichem Sortiment bestückt wurde, gab es sommerlich frische Lebkuchen mit den Geschmacksnoten Erdbeer-Cassis, Limette-Ingwer oder Pfefferminz. Nachdem ihre handwerklichen Produkte so gefragt sind, sind weitere Automatenstandorte geplant. Die 20 Kilometer entfernte Stadt Roth hat angefragt, ob die „Kleine Schleckerei“ nicht auch dort einen Automaten aufstellen will. Zum anderen wollen die beiden sich auch in die Hochburg des Lebkuchens, in das 30 Kilometer entfernte Nürnberg, wagen. (epd)