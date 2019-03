Bildung Das Museum vom Dachboden Im Straßkirchener Schulmuseum darf alles angefasst und ausprobiert werden: Hier wird Geschichts-Unterricht erlebbar.

von Melanie Bäumel-Schachtner

Die Vergangenheit wird in diesem alten Klassenzimmer in Straßkirchen lebendig, Willi Goetz zeigt es gerne her. Fotos: Melanie Bäumel-Schachtner

Eine komplette Schusterwerkstatt ist zu erleben.

Straubing.Der Dachboden der Schule in Straßkirchen im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen bietet einen ganz besonderen Schatz: ein Museum mit einer liebevoll konzipierten Schau, die von Schülern für Schüler gedacht ist. Willi Goetz ist der Motor dieses Museums. Er hat viele alte Dinge zusammengetragen und sie mit Schülern, Lehrern und Eltern liebevoll arrangiert. Ein Praxisseminar des Robert-Koch-Gymnasiums hat Infotexte geschrieben und neuestens auch Tablets und QR-Codes angebracht. Das macht das Schulmuseum in Straßkirchen zu einem ganz besonderen Ort. Das zweite Merkmal: Hier dürfen die Museumsstücke ausdrücklich ausprobiert und angefasst werden.

Die Zeit scheint stillzustehen auf dem Dachboden der Straßkirchener Schule. Ein Klassenzimmer aus den Dreißigerjahren lädt zum Verweilen auf den abgeschrammten Holzbänken und zum Blick auf die alte grüne Tafel ein, auf der in altdeutschen Lettern „Herzlich willkommen“ steht. Die Griffel liegen ebenso wie die Schiefertafeln noch griffbereit, alte Karten und Vorlagen für die deutsche Schrift zieren die Wände, ein großer Globus steht auf dem Lehrerpult. Hier können Kinder erleben, wie Schule früher ausgesehen hat.

Eine Ofensohle aus dem Garten

„Am meisten assoziieren sie das Lernen früher mit den Strafen“, muss Willi Goetz, pensionierter Lehrer und Initiator des Schulmuseums, ein wenig schmunzeln. Auch der heute 74-Jährige war in seiner eigenen Schulzeit vor Watschn und Schmalzfedernziehen nicht immer ganz verschont geblieben: „Ich war sehr verschwätzt“, gibt er zu. Doch ist es ihm wichtig, den Kindern heute zu vermitteln, dass die Lehrer früher die Kinder zumeist nicht aus Willkür bestraft haben: „Sie hatten große Klassen zu betreuen, 50 und 60 Kinder waren keine Seltenheit. Das war eine Meisterleistung, und sie agierten deshalb etwas strenger.“

Goetz sucht Nachfolger Zielgruppe: Willkommen sind nicht nur Klassen aus dem eigenen Schulhaus, die während des Unterrichts der Vergangenheit auf lebendige Weise nachspüren können, sondern auch auswärtige Schüler. In den historischen Klassenzimmern finden auch oft Klassentreffen statt.

Zukunft: Willi Goetz sieht sich nicht als alleiniger Motor, er stellt die Gemeinschaftsleistung in den Vordergrund. Dennoch bleibt sehr viel Arbeit an ihm hängen. Mit 75 möchte er in den Ruhestand gehen. Deshalb sucht er ein kleines Team, das seine Nachfolge übernehmen soll.

Die Vergangenheit nicht zu verklären, sondern zeigen, dass an der guten alten Zeit nicht alles immer so einfach war – auch das ist die Intention des Schulmuseums. Gezeigt werden – neben einem weiteren Klassenzimmer aus den Fünfzigerjahren mit Möbeln, Tafel und den obligatorischen Filmrollen – auch Alltagsgegenstände aus der Vergangenheit. So sind Utensilien aufgebaut, die zeigen, wie früher Wäsche gewaschen worden ist. „Damals drückte man kein Knöpfchen, das war eine große Schinderei“, erklärt Willi Goetz. Auch eine alte Küche ist zu sehen, mit bunten Haferln und alten Töpfen und Pfannen, ein Bauernbett mit Strohsack als Matratze, über das ein altes, dunkel gehaltenes Brautkleid hängt, und eine komplette Schusterwerkstatt mit alten Schuhleisten und Werkzeugen. Der Museumsinitiator kam auf die Idee zu der besonderen Schau bereits im Jahr 1990, als Straßkirchen das 850-jährige Jubiläum seiner ersten urkundlichen Nennung feierte. Damals war Goetz Schulleiter in Straßkirchen.

„Damals drückte man kein Knöpfchen, das war eine große Schinderei.“ Willi Goetz



„Bei der Vorbereitung einer historischen Ausstellung merkte man an der Volksschule sehr bald, dass Dinge von früher schwer aufzutreiben waren“, blickt er zurück. Der damalige Schulleiter nahm dies zum Anlass, seine eigene Sammlung alter Gegenstände zum Grundstock einer heimatkundlichen Stoffsammlung zu machen. „Mit großartiger Unterstützung von Kindern, Eltern, Lehrkräften und vielen Spendern entstand im Laufe der Jahre auf über 400 Quadratmetern im Dachgeschoss des Schulneubaus eine respektable Ausstellung, die 1995 offiziell eröffnet werden konnte“, freut sich Goetz.

Neben den beiden kompletten Schulzimmern deckt sie auch fast alle sonstigen geschichtlichen Themen einer Volksschule ab. So haben auch die Römer und die Bajuwaren Einzug auf dem Dachboden gehalten. Herzstück der Abteilung über die Römer ist die römische Ofensohle, die im Garten der Familie Goetz in Straßkirchen gefunden worden ist, wo sich zahlreiche Spuren von Römern und Bajuwaren befanden – die Familie ließ die Archäologen auf ihrem Grund und Boden sechs Jahre lang freiwillig forschen.

„Die Kinder haben den Ofen, so wie er ausgesehen haben könnte, in einem Modell nachgebaut. Anfangs hat der Überbau nicht gehalten. Sie fragten also einen Fachmann, und der erklärte ihnen, sie müssten Weidenruten integrieren, damit der Lehm haftet“, erinnert sich Goetz. „Das ist genau die Intention des Museums: Dass Kinder nachdenken müssen, Probleme lösen, eigene Ansätze finden und sich mit einem Thema auseinandersetzen. Das ist dann wirklich nachhaltiger Unterricht.“ Die kleinen Forscher setzten sich auch damit auseinander, wie eine römische Toga geschneidert und angezogen wird und welchen Schmuck und welche Waffen die Bajuwaren getragen hatten.

Alles wurde gespendet

Aber auch zur Ortsgeschichte ist einiges in der Schau enthalten. So erfahren die Kinder den Niedergang des stattlichen Gerl-Hofes, deren Bewohner durch ein tragisches Geschick binnen eines Vierteljahres ausstarben. Außerdem können sie das Uhrwerk der Paitzkofener Kirche aus der Nähe betrachten. Die Kinder haben zusammen mit Willi Goetz und anderen Lehrkräften auch dunkle Kapitel wie die Pest und die beiden Weltkriege erlebbar gemacht. „Durch Einzelschicksale lernen die Schüler, welches Leid die Kriege ausgelöst haben und wie wichtig Frieden ist“, erklärt Goetz.

Stolz ist er darauf, dass in der Ausstellung keine öffentlichen Gelder verwendet wurden – alles, was an Ausstattung da ist, wurde durch Spenden und Eigenleistung finanziert. Inzwischen tut sich Goetz nicht mehr schwer, alte Gegenstände zu bekommen. Immer wieder erhält er Angebote. Die Stücke dürfen von den Kindern ausdrücklich und gerne angefasst und ausprobiert werden – auch das ist eine Besonderheit des Museums. „Und es geht überraschend wenig zu Bruch.“