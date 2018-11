Menschen Das Rätsel des Erbes ist gelöst Mehrere Nachfahren von Uta S. Dorfner haben sich gemeldet. Ein Großcousin aus Regensburg erzählt die Geschichte.

Merken

Mail an die Redaktion Die kleine Uta S. Dorfner (Mitte) mutmaßlich im Jahr 1950 mit ihren Eltern bei einer Familienfeier.Alle Fotos: Privatarchiv Manfred I.

Regensburg.Der Mann, der mit Uta S. Dorfner als Kind gespielt hat, ist 74 Jahre alt, schlank und groß. Mit einem Packen vergilbter Fotos kommt er in die MZ-Redaktion. Sie zeigen Uta kurz nach der Auswanderung mit ihren Eltern im Wohnzimmer in Rochester, das Foto ist auf 1957 datiert. Auf einem Foto aus den 1980er Jahren kam die Familie noch einmal in die Heimat, um an einer Familienfeier teilzunehmen. Neben den Eltern von Uta sitzt Manfred I., der seinen Nachnamen lieber verschweigen will.

## ######## ### #. ## ### ####### #######, #### ### ##### ### ### #. ####### ## ########## ####### ######. „###### ########## ##### ##########“, ####### ## ### ####################. ##### #### ### ########### ##### ###########, ## ###### ##### ### ### #### ###########-#####-######. #### #. ### ##### ### #######, ### ############## ### ####### ### ##### ####### ### #### ## ######### ## ############ ### #### ############ ########## ################ ####### ###### ######, #### ### ############### ####### ####-#### ## ######### ######### #### ##### ########## ### ######### ########## ###########.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ########### ############

### ####### ### ################# ### #########, ### ### ##### #### ###### ## ### ################# ####### ########## ###, ##### #. ############. „#### ### ### ### ### ####### ####### ####, ## ###### ### ######, #### ## #### ## ##### ############## ####“, #### ### ############. #### ####### ## ## ######## ### #### #### ##### ### ### #####, ### ### ######### ##### ####### ############, ### ##### ####### ########### ### ##### ## ### ########### ####### #######, #### ##### #### ######.

### ####### ### ############## ###### ### ####### ######, ### ########## ### ### #. ####### ### ##### #######, ### ########## ### ####### #.. ####### ###### ######### ##### #######, ### ### ### #### ###### #####, ### ###### ### ####### #######, ### ##### ### ### #. #######. ## ### ######### ##########, ####### #.. „### ##### #### ### ######## ### ###, ### ## ### ######### ###, ##### ## ############ ###.“ ## ###### ########### ###### #### ##### ### ###### ####### ########, #### ### ######### ##### #####. „#### ### #####, #### ######## ########, ### ####### #### #####, #### ##### ############ ##### ### ##### ############ #######.“

##### ####### ######## ### ####### #########. ## ##### ###########, ### ####### ######### ### ####### #######, ########## ### ### #### ### ### #### ######### ############. ### ########### ### #### ## ##### ############ ######## #######, #### #. ### ##### ###### ### ########### #### ### „######“, ### ###### ##### ##########, #### ## ### ####### ## ########### ########. ### ######## ### ############ #### #### ########### ######. #. ###### ### ### ## #########, #### ## #### ### ###########, #### ####### ######### ### ##### #### #### ### ################ ####### ######### ### ####### ########## #######. ## ### ####### ###### ### ######, ### #### #### #### ####### #### ######, #### #### ### ######### #### ######## ### ##### ##### ### ##### ########### ####### #### ########.

### ### ###### ############## ### #. ####### ### ##### ###### ####### #### #### #### ####### #########, ### #### ######## ###### ##### #######, ### ##### ####### #### ##### ###########. #### ### ###### ####### ##### ### #### ###### ###### ###### #### ##########. „### ####### ### ### ### ### ############ ############ ######### ### ### ####### ### ### #######“, #### #.. ###### ####### ### ###############, ### ########## ### #. ######### ## ### ######### ### ######## ###### ##### ####### ### ########### ### ###### ## ############. „### #####, #### ## ### ###### ##### #### ########## ##### ######“, #### #. ##### #######, ### ### ###### ###### ####### ###### #######, ##### #### ### ### ### ############ ######### #########, ### ##### ###### ######, ### ##### ####### #######, ### #. ########. ### ####, ## ####### ##, ###### ## ### ###### ### ### #. ####### ### ###### ### ### ############ ####.

### ####### #### #### ######

########## ## ### ###### #### ### #### ### ## ##### ### ## ###### ############ ####-############ ########. #### #### #### ### ############### #### ################ ######, ## #### ############ ##### ## ######. ### ########## ##### ##### #### ### ########. ## #. ######## ###### ##### #### ######### #### ############### ####### ####### #####. ####### #. ### ####### #########. „### #### #####, ## ### ### ###### ###### ##### ######, #### ######## #### ### #### #########.“ #. ### #### ##### ######, ### ######### ##### ######## ##### ######. ### ###### #### ## #### ####### ##########, #### ### ############. „#### ### ###### ##### ## ##### ############# #######.“

### ############### ####### ####-#### ### ## ######## ######### #### ########## ### #### ### #. ####### ########. ### ### ########## ### #### ############# ### ##### ######## ## ### #### ######### ### ### ####### #########, ## #### ############## ## ########### ### ##### ###### ### ### #### ####### ###### #######. #### ### #. ####### ### ### ##### ### #### #### ######## ### ##### ########## ### ###### ######### ##### #### ########. ### ############## ## ### ################# ####### ###### ####### #### ######### ### ########## ### #########, ####### ############## ######## ### ### ################### ######## #######. „## ### ## ########, #### ## ### ########### #####, ##### ## ########## ## ######. ### ##### ######## ######### ##### ### ######## #### ###“, #### ####-####.