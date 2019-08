Austritte Das Ringen mit der Kirche Immer mehr Menschen kehren den Kirchen den Rücken. Doch es gibt auch Wege zurück – sie sind oft verschlungen.

Von Christian Eckl

Merken

Mail an die Redaktion Leere Kirchenbänke: Die Zahl der Kirchenaustritte steigt auch im Bistum Regensburg. Doch es gibt auch Menschen, die wieder eintreten. Foto: Eckl

Michael Weißmann ist Caritas-Direktor, Diakon und betreut das Austritts-Telefon. Foto: Eckl

Regensburg.Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ausgerechnet dieses geläufige Wort ist nicht aus der Bibel, anders als eine Großzahl aller Sprichwörter, die in die deutsche Sprache nicht zuletzt durch Martin Luthers Bibelübersetzung kamen. Und doch ist es gerade Hoffnung, die Diakon Michael Weißmann dazu bringt, mit viel Herzblut zu telefonieren. Weißmann ist auch Caritas-Direktor im Bistum, der erste weltliche. Er kennt Menschen in Nöten. Doch am Austritts-Telefon spricht er mit Menschen, die keine finanziellen, sondern seelische Nöte haben. Noch bis zum 31. August ist Weißmann einer von drei Ansprechpartnern für Menschen, die bereits aus der Kirche ausgetreten sind oder einen Austritt erwägen. Er ist Laie, anders als seine beiden Kollegen, die Priester sind. „Mich bereichert diese Arbeit ungemein“, sagt Weißmann im Gespräch. Seine Erfahrung ist, dass die Menschen einen Ansprechpartner auf Augenhöhe suchen. „Da kommt mir natürlich zu Gute, dass mir als Caritas-Direktor und verheiratetem Mann auch Vertrauen entgegen gebracht wird.“ Seinem Eindruck nach suchen sich die Anrufer auch ihn als Gesprächspartner gezielt aus. Natürlich, sagt Weißmann, ist für viele Anrufer das Thema Kirchensteuer wichtig. „Da kann ich natürlich leicht Auskunft darüber geben, wie die Kirchensteuergelder für gesellschaftlich wichtige Aufgaben verwendet werden“, sagt Weißmann.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#####, ### ### ############ ### ### ########## ### ############### ### ####### ########## ### ############# ############# ###, ### ####-##### #########. ### ######## ##### ########## ### ##### ##### #### #######-##########. ## ############ ### ##### ###########. ##### ###### ####### #### ####### ### #. ############# ####### ## ##. ###########, #### ### ### ############# ### ####### ########. ### ######### ### ## ### #####: „### ### ### ########### ################### ############“, #### #########. ### ######### ### #### #### ####### ### ### ######. #### #### ### ###### ########, #### ### ########## ### ######### ##### #### #########. „### ##### ### #### ##### ########## ## ###### ###########, ### ###### ### #### ##### ## ### ########## #######“, #### #########. ############ ### ####### ############ ####### ####### ###### ###### ####### ### ### ### #############. ###### ##### ### ###### ##### ###### ##### #### ### ############## ############# ### ######### ########. ######### #### ### ######## ##########: „### ### #### #########, #### ### ######, ##### ####### ## ######### #### ####.“

„### ###### ######## ######“ ### #### ####### ###### ###

### ##-######## ############ ######### ###### ### ### ### ######, ###### ###### ### ###### ###### ##: „### ### ##########, #### ### ### ######### #####, ##### ### ### ###### ##### #######.“ ### ## ### ## ### ### ############ ###### ###########. „### #### ###### #### ######, ## ### ######## ###### ######, #### ### ###### ### – ### ### #### ##### ## #######.“ ### ############ ###### ###### ##### ############ ###### #########, ### ### ### ######. „### ### ###### ### ####### ######### ########, ### ###### ###########.“ ##### ##### ## #### #### #####. „### #### ### ################## ### ###### ##### #####, #### ### ### ###### ######### ### ###### #######.“ ##### ### ## ############## – ## #### ## #######.

## #### #### ######### #####. #### ##############, ### ########## ##### ####### ###### ######, ######### ##### ### ### ### ######. „### ### ### ##### #### ############ #### ######### ######### ########“, ####### ###. „##### ####### ###### #### #### #######, ###########.“ ### #### ### ##########. ### ### ### #### #######, ##### ##### #### ############### ###. „## #### ## ### ### ##### ############# ### ### ############ ###### ### ################“, ###### ###. ##### #### ### ### ##### ###### ######. „### ### ###### ### ###### ######“, #### ### ######. ##### ### ###### #### ### #### ##### #### ##########.

„######## #### ### ###, #### ### #### ### ## ### ######“

##### ### ###### ## ### ########### ###### #### ###### ###, ###### ##### ###### ### ##### #######, ############ ##########. „### ############### ## #########, ### ####### ###, ### ###### ############ #### ###### ##### ### ### ### ### ### ### ###### ####, ### #### ### ######## ########“, #### ### ##############. ###### ### ############## ######, #### ### ##, #### ### ### ### ###### ###. #### ############ ###### ###, #### #### ###### ########## ##########. „### #### #### ####### ### ### ####### ## ###########, ### ####### ########### – #### ###### ##### ###### ### ##### ###“, #### ### ##############.

##, ### ### ########### ####### ### ### ### ###### ############## ###, ## ### ## ######## ### ###########, ### ### ###### ### ### ###### ##########. „### ##### ####### ######### #####, ###### #### ##### ######## ###### ####### ## ########, ##### ### ##### ########### #####“, ## ###. ### ##########: „### ######### ### ## #### #########, #### ###### ###### ########### ## ### ######?“ ### ####### #########, ### ### ######, ### ## ######## ##### #####. „## ##### ###, ### ### ### ### ### ######################### ###########. ### ### ##### ### ### ######## ### ##### ## ##### #######.“ ########### ### ### ############## ####, ###### ########### ### ### ####. ##### ##### ### ###### #### ######, „#### ### ### ###### ### ###### ### ############ ### #############, ### #######, #### #### ### ### ########## ####### #####.“ #### ### ### ####: „### ### ###### ### ##### ###, ###### ###### ####.“

###### ## ### ##########, ### ##### #### ####### ######## – ##### ### ### #########-#######. „########, ### ### ### #######, ##### ### ### ####### ### ##### ###### ## #### ####### ######.“ ##### ######## ###### ######### #### ### #########. „### #### ### #### ### ########, #### ##### ######## ### ##### ######### ######, ####### ### ###### ### ######, ## ######## ### ### ###### ##### ##### #########.“ ##### ###### ######### ###### ## ########-###, ### ####### ###### ##### ##### #### ######## ######## ### ########## #########. #### ##### ####### ###### ##### ### ########.

„### ####### ########, ### #######, ##### ############### ########“, #### ##########. ### ############ ###### ### ######## #### „############“, ###### #### ############### ########, ####### #### ### #######-######## ########### ###### ### ######## ###. „############ ##############, #### ########### ###, ############### ### ######### – ### ### #### ######, ### ## ####### #### ######## #### #### ########## ######.“ #### ####### ### ######## ##### ##### #####, #### ########, #### ##### ########## ### ##### ######## ##### ################## ######### ###. ############, ### ###### ######## ######, #### ## ######### ##### ########## ########. „#### ### ##### ####, #### ### ####### ####### ### ### ######## ####.“

## #### #### ## ###### ##########, ### ######## ############## ####### #### ## #### ###### ######. ########## ######### ######### ####### #####. ##### #### #### ###### #### ### ########### ########, ### ### ############ #######: ### ##### ### ### ####### #### ### ########## ### ### ############ ########## ### ### #####. ### ####### #### ## ###### ###### ###### ## ### ########## #### ### ########### ######### ### – ### ##### ##### ## ### ############ ######, ### #### ##### ### ############, ### #### ### ##### ### ### ##### #####.

######## ##### ### ##, #### ### ##### ### ###### ####, ### ### ## ####### #############. ## ### ### ##### ### ######## #### ### ########, ##### ### ########## #### ######### ## #########.