Drei Pannen in drei Tagen Das sagt der TÜV zu den Fahrgeschäfts-Unfällen am Gäubodenvolksfest von Korbinian Huber

Drei Mal innerhalb von nur drei Tagen kommt es auf dem aktuell laufenden Gäubodenvolksfest in Straubing zu Pannen mit Fahrgeschäften – mehrere Menschen werden leicht verletzt. Wie sicher sind also Fahrgeschäfte in Deutschland?

###: ##### #### ######### ## ###########

#### ### ######### ### ### #### ##### ##### ## ### ### ####### ######### ############ ## #########, ####### ############ #########, ## ###### ### ############## – ####### ######## ###### ###### ########. ### ###### #### ##### ###### ### ############# ## ######## ######## ### ##### ####### – ## #########. ### ## ##### ############ ## ####### ###### ###### ###### #### #### ### ##### ########## ### ######. ### ###### #### #### ############# ## ###########?

### ### ####### ##### ##### ####### ######: „### ############# ## ########### #### ############# ### ##### #### ##### #################“, #### ################## ##### ###. ## #### ########### ########## ### ######## ############ #######, ### ######### #################### ###### ## ############### ######### ## ### ########## ### ####.

##### ### ######### #### ############ ## ####### #####, #### ## #### ############ ########### – ##### ##### ### ###, #### ##### ###. ### ### ############ ### ########### ########### ###########, ###### ### #### ###################. ##### ### ###### ######## ######## ### #### ## ##### ############ ###### ######## ######.

############ ###### ######## ############

#### ### ####### ####### #######, ##### ### ### ########### ### ############# ##, ######## ### ######## ################. ########### ######## ############# ############ ### ### ##### #### ##### ####, ### ############ ### ### ######### #### #### #####.

### ########## ######, #### ############## ### ###########, ##### ### ########## ########### ### ############ ##### ## ##### ##### ######## #### #### ########, ## ### ### ### #######. „######## #### ### ######### ############, ##### ######### ################ ## ######.“

#######, ## ######## #### ## ##### ### ##### ################### ######. ####### ### #### #### ### ### ## ######. ### #########, #### ####################### ########## ######, ######### #### ### ######## ########## #######.

### ##### ### ##### ### ########### ############ ######, ### ### ######-####, ### #### ############ ###### ####### ######## ##### #### #### ############# ####, #### ####### #####. #### ############ ########, #### ############ ######## #### ############# #########. ### ##### ### #### ##### ######### ### ### ####### #### ########## ###. #### ### ##### ##### ##########, ### ##### ########### ######### ######.

#### ### ############-###### #######, #### ##### ###: „#### ####### ## ## ###### #### #### #### ############ ### ########.“ ### ########### ######## ###### ### ############## ####### ###########. ### ########## ####### ###### #### ###.

####### ########## ####### ### ########

###### ### ##### ######-##### ##### ######## ### ### ############## ###### #####? ############ ############# ## ############# ##### #### ### ### ######## #########, ## ###. ### ###### ########## ### ##### ####### #######. ###### ### ### ########## ###### ### ###########. ##### ###### ### #######, #### ### #### ######### ######. ###### #### ######### #####, ####### ### ###### ######### ### ##############. #####: ## ### #### ####### ########## ## ### ########### ###### ######.

## ### ### ##### ### ### ########### ############ ###, ### ####### ##### ## ##########, ######## ### ### ### ############ ################## ########### ############- ### ############## #### ### #######. „### ######## ### ######## ### ##### ### ##### #### ############# ####### ###“, ## #### ##########. ### ############# ###### ########## ####### ############ ### ##### ### ##### ###### ### ##### ############ ###### ####### ######.

### ######## ### ################## #### #### ############ #### ### #####. ## ### ##### #### ##### ###. ### #######, ### ############ ###### #### ### ########### ########### ### ####### ########## ######### ####.