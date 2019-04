Katastrophe Das schützt den Dom St. Peter vor Feuer Die Verantwortlichen des Regensburger Doms setzen auf Brandschutz. Ministerpräsident Söder bietet Frankreich Hilfe an.

Von Magdalena Hechtel und Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Der Regensburger Dom ist mit einer modernen Brandmeldeanlage ausgestattet. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Die Bilder aus Paris haben Helmut Stuhlfelder schockiert. Die brennende Kathedrale Notre-Dame erinnern den Hüttenmeister der Regensburger Dombauhütte daran, dass auch der hiesige Dom nicht gänzlich vor einer solchen Katastrophe geschützt werden kann. „Es kann jeden treffen, trotz aller Vorsicht“, sagt er.

In Paris war am Montagabend in der weltberühmten Kathedrale im Herzen der Stadt ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen verwüsteten den Sakralbau, der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen. Das genaue Ausmaß der Zerstörungen ist noch nicht bekannt.

Staatliches Bauamt setzt auf vorbeugende Maßnahmen

In Regensburg versuchen die Verantwortlichen, es nicht soweit kommen zu lassen. Für Karl Stock, Leiter des Staatlichen Bauamts, ist vorbeugender Brandschutz das entscheidende Stichwort. Im vergangenen Jahr wurde deshalb im Dom eine Brandmeldeanlage installiert. Ihre Sensoren sind über das ganze Gebäude verteilt, auch in solchen Bereichen, die nur schwer zugänglich sind. So soll ein Feuer möglichst schnell bemerkt und an die Feuerwehr gemeldet werden. Über das sogenannte Einsatzcenter im Domgarten können die Feuerwehrleute vor Ort feststellen, an welcher Stelle es im Dom brennt.

Sehen Sie in der Bildergalerie weitere Fotos der brennenden Kathedrale

Wird die Feuerwehr frühzeitig informiert und vor Ort schnell von den Mitarbeitern der Dombauhütte eingewiesen, sieht Iris Krimm, die stellvertretende Leiterin des Amts für Brand- und Katastrophenschutz, kein Problem darin, einen möglichen Brand schnell zu löschen. Die Feuerwehr kann den Dom von drei Seiten aus anfahren, im Norden des Gebäudes steht den Einsatzkräfte auf eine trockene Steigleitung zur Verfügung. Sie ermöglicht es der Feuerwehr, ohne langes Verlegen von Schläuchen an Löschwasser zu kommen. Doch es bleibt ein Problem – die Höhe des Doms. „Das Mittelschiff ist 40 Meter hoch, mit unseren Drehleitern erreichen wir etwa 25 Meter“, erklärt Krimm. Den Einsatz von Löschflugzeugen oder gar Hubschraubern hält die stellvertretende Amtsleiterin für abenteuerlich. „Sie müssen sich vorstellen, da werden 3000 Liter Wasser mehr oder weniger kontrolliert abgeworfen“, sagt sie.

Dompersonal ist für Notsituationen geschult

Sollten sich zum Zeitpunkt des Feuers Personen im Dom aufhalten, gibt es Evakuierungspläne. „Je nachdem wie viele Menschen im Dom vermutet werden, ist festgelegt, welche Tür wann zu öffnen ist“, sagt Stock. Dafür ist bei Veranstaltungen eingewiesenes Personal vor Ort, abhängig von der jeweiligen Besucherzahl.

Die Stadt Regensburg ist für Notfälle gerüstet, wie Juliane von Roenne-Styra, die Leiterin der Pressestelle der Stadt, versichert. „Gemeinsam mit der Polizei und der Feuerwehr sind wir ein eingespieltes Team.“ Die Stadt könne im Notfall schnell reagieren und beispielsweise den Strom abstellen, aber auch Sporthallen und Busse für zu evakuierende Bürger bereitstellen.

Dachstuhl ist komplett aus Holz

Doch eine Gemeinsamkeit hat der Regensburger Dom mit Notre-Dame, die im Ernstfall zur Gefahr werden könnte. „Das Holz im Mittelschiff ist noch original vorhanden, also aus dem 14. und 15. Jahrhundert“, erklärt Karl Stock. Solch altes, trockenes Holz hat in Paris dazu geführt, dass sich das Feuer immer weiter in der Kirche ausgebreitet hat. Dieser Gefahr ist man sich in Regensburg bewusst. Deshalb gibt es neben der Brandmeldeanlage noch eine gemauerte Brandschutzwand im Dachboden des Doms. Sie soll verhindern, dass Flammen von einem Teil des Dachbodens auf den anderen übergreifen können.

Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder bietet Frankreich die hochkarätige bayerische Expertise im Bereich der Rekonstruktion und Restaurierung von Kulturerbe an. „Der verheerende Brand macht mich als Christen und überzeugten Europäer tief betroffen. Notre-Dame de Paris ist Wahrzeichen, Geschichtsquelle und Zufluchtsort. Es ist schockierend und traurig. Wie kaum ein anderes Baudenkmal steht die Kathedrale für das christliche Miteinander in Europa!“ Vor diesem Hintergrund halte er es für geboten, Frankreich beim Wiederaufbau zur Seite zu stehen, betonte Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Er hoffe, dass der Aufbau schnell gelingen werde.

Dombauhütten teilen auf Wunsch ihre Expertise

Bayern stellt gerne die Expertise der drei staatlichen Dombauhütten in Regensburg, Passau und Bamberg zur Verfügung. Dort wird die mittelalterliche Steinmetz-Tradition bis heute gepflegt und kommt bei der Restaurierung der Sakralgebäude nach wie vor zum Einsatz. Weiterhin bietet Ministerpräsident Söder die einschlägigen Experten aus dem traditionsreichen bayerischen Landesamt für Denkmalpflege mit seinen Abteilungen für Bau- und Kunstdenkmalpflege sowie für Denkmalforschung zur Unterstützung an. Auch an den bayerischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften gebe es umfassende wissenschaftliche Expertise im Umgang mit materiellem Kulturerbe.

An der Otto-Friedrich-Universität Bamberg ist beispielsweise ein Lehrstuhl für Denkmalpflege/Heritage Sciences eingerichtet, an dem zu Baugeschichte, zum Bauerhalt, zu neuesten Sanierungstechnologien und zur Restaurierung geforscht wird, darunter auch in mehreren Projekten zu Notre-Dame de Paris.

Hüttenmeister Helmut Stuhlfelder hofft, dass Regensburg ein Unglück, wie das von Paris erspart bleibt. Doch er sagt auch: „Wir haben bisher Glück gehabt. Leider reichen schon ein Kabelbrand oder ein Gewitter aus und dann passiert so etwas.“

Mehr aus Bayern lesen Sie hier.