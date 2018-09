Historie Das Schwergewicht des Museums ist da Im Museum der Bayerischen Geschichte steht das erste Exponat: eine Lokomobile. Auch ein zweites Großobjekt ist eingetroffen.

Von Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion Die Lokomobile in voller Pracht. Dr. Richard Loibl freut sich über die Maschine – das erste und schwerste Exponat im Museum. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Düster wirkt das leere Obergeschoss mit seiner sparsamen Beleuchtung und den grauen Wänden – noch. Das wird sich bis zum geplanten Eröffnungstermin im Mai nächsten Jahres ändern. Beleuchtung und Exponate werden dem Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg Leben einhauchen. Ein erstes Glanzstück ist soeben eingezogen: Die Lokomobile steht seit Montag auf ihrer Bühne, per Kran über ein Tor in luftiger Höhe eingehoben. Am Freitag enthüllte Dr. Richard Loibl bei einem Pressetermin das mit fünf Tonnen schwerste Ausstellungsstück, das überhaupt hier gezeigt werden wird. Loibl ist Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, welches das Regensburger Museum konzipiert. Der Wandteppich aus dem Bayerischen Landtag ist übrigens auch schon da, aber noch verpackt. Dieses Paket wiegt stattliche 300 Kilogramm.

Auf der Zielgeraden



Das Museum befindet sich auf der Zielgeraden. Das Gebäude ist so weit fertiggestellt, dass die im Obergeschoss untergebrachte Dauerausstellung aufgebaut werden kann. Am 3. September hat das Bauamt das Bauwerk übergeben, so Loibl. Nun werden bis zum Jahreswechsel Vitrinen, Podeste, Stellwände eingebaut. Rund 200 Tonnen wird diese Einrichtung wiegen, sagte Architekt Stefan Motz. Er arbeitet für das Stuttgarter Unternehmen HG Merz, das bereits Museen für Porsche und Mercedes sowie das Ruhrmuseum Zeche Zollverein in Essen realisiert hat.

Ein Weltrekord



Eine Besonderheit des Regensburger Museums: Es wurde geplant und errichtet, noch ehe die Sammlung dafür existierte. Man wusste also nicht, was eines Tages darin gezeigt werden soll. Unter dieser Prämisse stellt das Regensburger Museum eine enorme Besonderheit dar und laut Loibl einen Weltrekord auf: „Noch nie ist ein Museum ohne Sammlung in so kurzer Zeit realisiert worden.“ Daran ändere auch der von einem Unbekannten gelegte Brand nichts, der einen zweistelligen Millionenschaden verursacht und ein halbes Jahr Verzögerung zur Folge hatte.

Das Museum ist eines der modernsten Europas.“ Dr. Richard Loibl, Direktor des Bayerischen Hauses der Geschichte



Damit war die Hymne auf das Bauwerk noch nicht zu Ende gesungen. Es sei sehr effizient strukturiert und so gesehen „mit eines der modernsten Museen Europas“, sagte Loibl. Ein Beispiel sei ein leistungsfähiger Schwerlastaufzug, der sogar in der Lage sei, den „Barockengel“ ins Obergeschoss zu hieven. Gemeint ist damit der ehemalige Dienstwagen von Alfons Goppel, ein schwerer BMW aus den 50er Jahren, der wegen seiner hohen Kosten und fulminanten Erfolglosigkeit den Autohersteller an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Der ehemalige Ministerpräsident stammte aus Reinhausen, zumindest nach seinerzeitiger Definition also nicht aus Regensburg, wie Loibl augenzwinkernd bemerkte.

Die Lokomobile wollten die Museumsmacher unbedingt zeigen. Sie habe die Landwirtschaft revolutioniert. Entgegen der landläufigen Meinung, dass Bayern bis zum Zweiten Weltkrieg vorrangig ein Agrarland gewesen sei, habe der Wandel zur Industriegesellschaft schon in den 1920er Jahren stattgefunden, sagte Loibl, auch dank der Lokomobile. Diese konnten nicht selbst fahren, sondern mussten von Ochsen- oder Pferdegespannen an den Einsatzort gezogen werden.

„Bayerische Bauern sind technikaffin. Aber es werden auch alte Bräuche erhalten – sofern sich Geld damit verdienen lässt.“ Dr. Richard Loibl, Direktor des Bayerischen Hauses der Geschichte



Die Dampfmaschine wurde zumeist zum Dreschen verwendet und verkürzte den Erntevorgang auf einen Bruchteil. Die bayerischen Bauern, besonders die großen Bauern im Gäuboden, waren laut Loibl neuen Technologien gegenüber sehr aufgeschlossen und setzten sie alsbald ein. „Bayerische Bauern sind technikaffin. Aber es werden auch alte Bräuche erhalten – sofern sich Geld damit verdienen lässt“, fasste Loibl die Erkenntnisse der Museumsmacher über den Bauernstand im Freistaat zusammen.

Für das gezeigte Exemplar der Lokomobile mit einem „Super-Design“, so der Direktor, schließt sich ein örtlicher Kreis. Es wurde 1921 von der Mannheimer Firma Lanz gebaut, die in Regensburg ein Zweigwerk betrieb. Zunächst wurde sie in Bayern zum Dreschen genutzt, ehe sie nach Buenos Aires, Argentinien, exportiert und dort auf einer Zuckerrohrplantage eingesetzt wurde. Ein Berliner Sammler holte sie zurück, scheiterte aber an der Restaurierung. Diese gelang dem niederbayerischen Tüftler Martin Hofbauer für das Museum der Bayerischen Geschichte.

Per Rolltreppe in den Krieg



Der Besucher wird bei seinem Rundgang erst relativ spät auf die Lokomobile stoßen. Im Erdgeschoss präsentiert der Moderator und Kabarettist Christoph Süß in einem filmischen 360-Grad Panorama die bayerische Geschichte vom Jahr 100 bis 1800. Zur Dauerausstellung geht es nach oben: „Mit der Rolltreppe fahren Sie direkt in die Napoleonischen Kriege hinein“, beschrieb Loibl den Weg.

Er verriet auch einige Exponate, die zu sehen sein werden: Ein Areal widmet sich dem Automobilbau. Hier werden neben dem Barockengel ein Goggomobil, eine Isetta, einer der ersten 3er-BMW aus dem Werk Regensburg und ein Janus von Zündapp stehen. Letzterer hieß so, weil die Passagiere im Fond mit Blick nach hinten platziert waren. Das Konzept erwies sich in der Praxis als übel, weil den rückwärts gewandten Insassen beim Fahren übel wurde.

„In Bayern ist es oft so, dass Klischees hundertprozentig stimmen.“ Dr. Richard Loibl, Direktor des Bayerischen Hauses der Geschichte



Präsentiert wird der Kopf des Further Drachen „Tradino“, der zwar nicht Feuer speien, aber durchaus „etwas tun“ wird. Im „NS-Riegel“ zur Nazi-Zeit wird laut Loibl zu sehen sein, dass Hitler in München sozusagen „groß geworden“ ist. Zu diesem Komplex gehört ein US-Jeep, der bei der Befreiung hier gefahren ist, sowie die wohl einzige erhaltene weiße Fahne dieser Zeit.

Mehrere Kulturkabinette zeigen kulturelle Besonderheiten. Loibl: „Da gehen wir Klischees nach. In Bayern ist es oft so, dass Klischees hundertprozentig stimmen.“ Das gelte beispielsweise für die Kunst, Feste zu feiern.

Weitere Artikel zum Museum der Bayerischen Geschichte gibt es hier

Hinterm Mausgrau steckt ein Prachtbau

Kostenexplosion bei Museum am Donaumarkt

Museum: Die Liebe muss noch wachsen

Bayern-Museum: Das Domfenster ist da