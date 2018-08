Freizeit Das sind unsere Tipps für das Wochenende Dult, Mittelalterfest, Fischerfest: Die Region hält in den kommenden Tagen wieder zahlreiche Empfehlungen bereit.

Merken

Mail an die Redaktion Am Freitag beginnt die Maidult in Regensburg. Foto: Steffen

Das ist am Freitag geboten:

Zweimal im Jahr geht es auf dem Dultplatz in Regensburg rund. Am Freitag, 24. August, beginnt die Herbstdult. Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer wird ab 18 Uhr offiziell mit dem Fassanstich die Herbstdult im Glöckl-Zelt eröffnen. Begleitet wird die Eröffnung durch die Musikkapelle „Die Wilderer“. Im Glöckl-Zelt wird das Bier der Brauerei Spital und im Hahn-Zelt der Brauerei Bischofshof ausgeschenkt.

Der Bierpreis hat sich im Vergleich zur Maidult nicht verändert. Er bewegt sich zwischen 9,40 Euro und 9,45 Euro. Etwas ganz besonderes haben sich die Festwirte und Schausteller für den Eröffnungstag einfallen lassen. Alle Fahrgeschäfte fahren von 15 Uhr bis 16 Uhr für einen Euro. Die Festwirte schenken die Maß Bier und die Radlermaß für 4,50 Euro aus. Die Maß Spezi kostet in dieser Zeit nur 4 Euro. Die Spielgeschäfte bieten ebenfalls am Eröffnungstag von 15 bis 16 Uhr Preisnachlässe und spezielle Aktionen und auch in der Warendult wird es Sonderangebote geben.

Traditionell findet am Eröffnungstag ein Pracht-Feuerwerk statt. Es wird gegen 22 Uhr hinter dem Glöckl-Zelt abgebrannt.

Die Herbstdult dauert bis 9. September.

Das Volksfest in Parsberg beginnt zwar offiziell bereits am Donnerstag. Doch „o’zapft“ wird erst beim traditionellen Bieranstich am Freitag um 18 Uhr durch Parsbergs Bürgermeister Josef Bauer. Schon um 17.30 Uhr findet das Standkonzert mit Schäfflertanz und Freibier am Stadtplatz statt. Richtig stimmungsvoll wird es ab 20 Uhr, dann nämlich spielen im Großzelt die Gipfelstürmer.Das komplette Volksfestprogramm finden Sie hier.

Im Nittenauer Ortsteil Fischbach (Lkr. Schwandorf) gastieren am Freitagabend die Raith-Schwestern. Es ist gleichzeitig der Abschluss ihrer Burgentour. Nirgendwo sonst passen bayerische Heimatlieder und Sagen besser hin, als in die ehrwürdigen alten Mauern von Schlössern, Burgruinen und Spielstätten in historischem Ambiente. Diesmal ist der Gutshof in Fischbach der Auftrittsort. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Von Freitag bis Sonntag findet im Stadtpark in Teublitz die achte Auflage des Mittelalterfestes „Horto Historico Tiubelitz“ statt. Die Besucher können sich wieder einmal drei Tage lang auf eine Reise der Gaukler, Ritter, Feuerspucker, Marktfrauen und fahrender Händler machen und sich natürlich auch kulinarisch und musikalisch rundum verwöhnen lassen. Höhepunkt dieses alljährliche Ereignis wird auch wieder die „Große Schlacht um Tiubletz“ am Samstag (17.30 Uhr) und am Sonntag (16.30 Uhr) sein.

Am Freitag beginnt in Riedenburg das Volksfest. Die Festzeltbesucher beim Volksfestauftakt bestimmen, an wen die noch amtierende Dreiburgenkönigin Paula Mayer Schärpe und Diadem weiter reicht. Das Riedenburger Volksfest findet vom 24. bis 28. August statt. Freutag ab 18.30 Uhr Bieranstich im Festzelt durch Bürgermeister Lösch und Auftakt mit der Band „Donnaweda“. Ab 20 Uhr Wahl der Dreiburgenkönigin. Wahlberechtigt sind alle Festzeltbesucher.

Das ist am Samstag geboten:

Bereits am Donnerstag hat der Bartholomä-Markt in Aufhausen begonnen. Die Lederhosenparty, der Politische Frühschoppen und die große Warendult sind ein Teil des traditionellen Volksfests. War der Bartholomä-Markt früher eine Einrichtung von Kirche, Gastronomie und Handwerk, ist er heute eine Kulturveranstaltung mit kirchlichem Akzent. Der Marktsamstag beginnt um 17 Uhr mit Hermanns Kasperltheater im Festzelt. Der Eintritt ist frei. Um 19 Uhr geht es musikalisch weiter mit der Partyband „Shine“. Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst zu Ehren des Namenspatrons, des Heiligen Bartholomäus. Anschließend folgt der schon Brauch gewordene Politische Frühschoppen, den heuer die SPD mit Ex-Außenminister Sigmar Gabriel bestreitet.

Von Samstag bis Montag wird die Voggenthaler Kirwa gefeiert. Am Samstag wird in dem Neumarkter Ortsteil um 10 Uhr der Kirwabaum aufgestellt. Veranstalter sind die Kirwamoidla und -boum. An allen Tagen werden frische Kirwabratwürste mit Kraut, Kaffee und Kuchen sowie Kirwaküchle angeboten.

Auch in Tanheim wird von Samstag bis Montag Kirwa gefeiert. Zum Auftakt wird am Samstag um 13 Uhr mit viel Muskelkraft ein großer Kirwabaum aufgestellt.

Das ist am Sonntag geboten:

Am Sonntag, 26. August, wird es wieder spannend, wenn die CSU Donaustauf ab 11 Uhr ihr Fischerfest mit Fischerstechen veranstaltet. Direkt an der Donau wird es idyllische Sitzplätze für die Besucher geben. Angeboten werden auch kleine Spritztouren auf der Donau.

Am Wochenende findet in Niederhofen (bei Pilsach im Landkreis Neumarkt) das SounHorn-Festival statt. Die Organisatoren haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Das Highlight des Festivals wird aber zweifelsohne am Sonntag stattfinden. Dann wird nämlich Max Giesinger auf der Bühne stehen. Was in Niederhofen beim Soundhorn alles geboten ist, lesen Sie hier.