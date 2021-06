Anzeige

Kochen Das Sommerfeeling schmeckt köstlich Das neueste Magazin „Küchenschätze - Lieblingsrezepte aus der Region“ lockt ab sofort mit den besten sommerlichen Rezepten.

Von Angelika Lukesch

Mail an die Redaktion Das neueste Küchenschätze-Magazin lockt mit herrlichen Sommerrezepten. Foto: Angelika Lukesch

Regensburg.Lange genug haben wir auf das warten müssen, was unser Herz erwärmt und unsere Seele erfreut, ja, wenn nicht sogar heilt. Der Sommer hat endlich Einzug gehalten und unsere Heimat zu einem üppig grünenden und knospenden Paradies gemacht. Endlich sind die Tage der kalten Winde vorüber und die dunklen, klammen Schatten der dunklen Jahreszeit. Dazu kommt noch ein ganz besonderer Umstand in diesem Sommer: Wir alle dürfen in Sachen Corona Pandemie ein bisschen aufatmen. Wir sehen in der Stadt wieder die fröhlichen Gesichter ohne Maske und unser Herz ergreift ein warmes Gefühl, das nicht nur vom Sonnenschein herrührt, sondern davon, dass dem Menschen wieder ein aufkeimendes Gefühl von Gemeinschaft nun mit aller Vorsicht wieder ein bisschen gegönnt ist.

Essen hält die Seele zusammen

Wo Menschen sind, wird immer auch gegessen und getrunken, denn das hält nicht nur Leib und Seele, sondern schweißt Familien, Freundschaften und Bekanntschaften zusammen und erneuert sie nach den langen Monaten der Corona Isolation. Wir können uns, in der gebotenen Vorsicht, wieder treffen, gemeinsam kochen, uns zusammensetzen und kulinarische Schmankerl genießen. Da passt es gerade wie ein i-Tüpfelchen auf dem i, dass das neueste Magazin „Meine Küchenschätze „ jetzt neu erscheint und das nun bereits zum 20. Mal - ein kleines Jubiläum!

Erdbeer-Limetten-Tarte Foto: julia müller

Das Thema lautet „Sommer auf dem Teller“ und allein schon das Titelbild lässt dem Betrachter das Wasser im Mund zusammenlaufen. Lecker angerichtetes Gemüse, Kräuter, verlaufener Käse ist ein Anblick, der in jedem die Lust weckt, sich ein leckeres Sommergericht nachzukochen. Im Küchenschätze-Magazin finden sich 60 Lieblingsrezepte aus der Region, die von erfahrenen Hobbyköchinnen verraten werden.

Motto „Sommer auf dem Teller“

Die Rubriken, in denen es im Magazin Anregungen zum Kochen und Backen gibt, reichen von „Suppen&Salate“, „Brotzeit&Snacks“, „Fisch&Fleisch“, „Gemüsegerichte“, „Desserts&Süßes“ bis zu vier Profirezepten, die die ganze große, bunte, vielfältige und appetitanregende Palette der Küchenschätze-Rezepte abrunden.

Das Motto des neuesten Küchenschätze-Magazins lautet „Sommer auf dem Teller“. Aber wie sieht denn nun der Sommer auf dem Teller für die regionalen Rezepteinsendungen aus? Was man auf jeden Fall sagen kann: Sie sind alle herrlich und appetitangregend bunt und ansprechend. Das liegt an den vielen Früchten und Gemüsen, mit denen der Sommer aufwarten kann, an den Kräutern, die verschwenderisch verwendet werden und an dem dezenten Hintergrund von Brot, Pasta, Kartoffeln und Reis, vor dem die dominanten Geschmacksträger aus dem Garten, aber auch von Biobauern und Bioangler umso prächtiger leuchten können.

Was haben sich die Rezepteinsender*innen nicht alles einfallen lassen! Julia Müller Niedermurach ist eine Ersttäterin in Sachen „Küchenschätze“. Sie hat das Rezept für ihre „Erdbeer-Limetten-Tarte“ beigesteuert: „Ich liebe Erdbeeren und was gibt es besseres als eine Erdbeer-Tarte, die perfekt für heiße Tage ist und total in der Saison liegt“, sagt Müller, die es als eine „Ehre“ betrachtet, dass ihr Rezept im Magazin veröffentlicht wird. Carmen Schönauer aus Falkenstein (Kartoffelblech) hat schon ein dutzendmal Rezepte an die Küchenschätze gesandt und war oft im Heft vertreten. Für sie ist es wichtig, ihre Rezepte mit anderen zu teilen. Genauso gern probiert sie aber auch die Rezepte der anderen aus.

Leicht und vitaminreich

„Herzhafter Rahmkuchen mit Kräutern“ lautet die Kreation von Christine Hoffmann aus Deuerling. „Leicht, vitaminreich und nicht belastend“ sollte ihrer Meinung nach das Essen im Sommer sein. Der Rahmkuchen ist ein Familienrezept.

Leicht und frisch muss es auch für die Stamm-Rezepteinsenderin Petra Knoch aus Maxhütte-Haidhof sein, wenn im Sommer das Thermometer steigt. Ihre „Sommerrollen“ sind eine Inspiration vom Besuch eines vietnamesischen Restaurants.

Das Magazin Auflage: Das Koch- und Backmagazin erscheint dreimal im Jahr mit je 60 Leserrezepten zu saisonalen Themen sowie Profirezepte der Juroren. Es kostet 5,90 Euro. Die neue Ausgabe ist die 20. Ausgabe. Sie erscheint am Freitag.

Abo: Das Abo beinhaltet drei Ausgaben, die nach Hause geliefert werden. Das Abo kostet 14,90 Euro im Jahr und kann unter Telefon (08 00) 2 07 20 70, per E-Mail an kuechenschaetze@mittelbayerische.de sowie auf www.meine-kuechenschaetze.de abgeschlossen werden. Erhältlich ist das Magazin an allen bekannten Verkaufsstellen sowie im Mittelbayerische Shop unter www.mittelbayerische-shop.de.

Für Antonia Christel aus Lanquaid, die das Rezept für ihre „Asiatischen Hähnchenspieße mit Ofengemüse und Reis“ verrät, ist es in der Sommerküche wichtig, dass es schnell geht, denn im Sommer geht sie gern zum Baden, Radfahren oder Sonnenbaden. Dass sie ihr Rezept an die Küchenschätze geschickt hat, ist ihrer Freundin Katharina Geltl zu verdanken, die ihrerseits schon eine Reihe von Rezepten in früheren Küchenschätzen-Ausgaben beigesteuert hat und auch dieses Mal dabei ist (Krautsalat mit Gemüse).

Frische und regionale Zutaten sind für Christine Maihöfner aus Nittendorf das A und O der Sommerküche. Die Zubereitung sollte nicht zu aufwendig sein und das Gericht leicht verdaulich. Auch sie gibt gern ihre Rezepte an die Küchenschätze weiter, denn „was mir und meiner Familie gut schmeckt, schmeckt den anderen bestimmt auch.“ Die mediterrane Küche hält Angelika Schillinger für den Sommer am vielfältigsten. Tomaten und Auberginen dürfen in ihrer Sommerküche nicht fehlen. Im neuesten Magazin verrät die Hobbyköchin aus Saal/Mitterfecking ihr Rezept für „Pfannkuchen mit Käse-Spinat-Füllung.“