Pflege Das unheilbare Vergessen Bei Demenzkranken schwindet das Gedächtnis, aber Gefühle bleiben. Ein Pflegender erzählt, wie er sich um seine Frau kümmert.

Von Christine Straßer

Merken

Gemeinsam weitergehen: Erkrankt ein Partner an Demenz verändert sich die gesamte Beziehung. Foto: Silas Stein/dpa

Regensburg.Gisela Waldherr lacht – über den Hallodri Brandner Kaspar, den Boindlkramer und den Erzengel Zeremonienmeister. Beim tosenden Schlussapplaus klatscht sie begeistert mit, ist fröhlich wie ein Kind. Noch auf der Heimfahrt mit ihrem Mann Hans vom Freilichttheater auf Burg Lichtenegg ist die 69-Jährige selig. Ein wundervoller Abend. Schon am nächsten Morgen beim Frühstück ist das Glück dieses Moments vergessen. Die Erinnerung ist weg. Giselas Mann hat Müsli gemacht. Das Paar sitzt am Küchentisch. Gisela sieht Hans ratlos an. Der schildert erneut die Himmelsszene, die Bühne im Wald, den Abend. Gisela reagiert überhaupt nicht. Hans schüttelt den Kopf. „Das musst Du doch noch wissen!“ Aber Gisela Waldherr weiß es nicht mehr. Wenn ihr Mann Hans vom Brandner Kaspar erzählt, dann kommen die Worte bei seiner Frau nicht an.

