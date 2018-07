Serie Das verschwundene Dorf in der Oberpfalz Diesmal geht es in der Serie „111 Orte im Oberpfälzer Wald, die man gesehen haben muss“ zum Wotanstein und nach Grafenried.

Merken

Mail an die Redaktion Was von Grafenried übriggeblieben ist: Scherben, Flaschen und Töpfe, aber auch Panzerminen wurden auf die Grundmauern gemörtelt.Fotos: Krötz

Schönsee.Unweit von Schönsee (Lkr. Schwandorf), an der Nordflanke des Frauensteins, erhebt sich der Wotanstein. Ein kleiner Fußmarsch führt uns vom Aschatal dorthin. Auf einer Bergkuppe mitten im Wald steht er. Ganz unspektakulär, denkt man im ersten Augenblick, doch kommt man dem Steinriesen näher, tut sich ganz unverhofft ein Spalt auf.

Schlüpfen wir hinein, sind wir gefangen von der Faszination der Gänge und Höhlen, die den Fels durchziehen. Rechts in die Höhle, links durch den Spalt oder doch geradeaus durch die Öffnung ins Freie? Man sagt, wenn man durch den Stein schlüpft, kann man sich etwas wünschen. Also klettern wir hindurch und wagen am hinteren Ende den Blick zurück: Da sitzt er – der „Wotan“. Er zeigt uns sein Profl mit steil nach oben gerichteter Himmelfahrtsnase.

Nicht vom „Wotan“, sondern vom „Wouzl“ sprechen die Einheimischen. Damit ist ein Waldgeist gemeint, eine Schreckgestalt für Kinder, der in Bärenfall gekleidet ein dunkles „Wou, wou“ brummt. Vermutlich handelt sich also bei dem Wotanstein, den man hier nur als „Wouzlstoa“ kennt, um einen heidnischen Kultplatz. Die Geschichten vom angsteinflößenden Waldgeist „Wouzl“ sollten die Neuchristen abschrecken, diese alte Kultstätte zu besuchen. Als Kinderschreck ist der „Wouzl“ erhalten geblieben.

Aus dem Wutzl wurde Butzl

Andernorts wurde der „Wutzl“ zum „Butzl“. Darum singen die Kinder noch immer: „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann um unser Haus herum, fidebum, es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann um unser Haus herum. Er rüttelt sich und schüttelt sich …“ Heute ist das ein eher lustiges Kinderlied, doch ursprünglich klapperte hier der Poltergeist mit seinen Knochen. Auch Knecht Ruprecht, das Sandmännchen und der fränkische Nachtgiger waren Kinderschreckfguren. Vielleicht leitet sich ja auch der oberpfälzische Ausdruck „Butzlkouh“ für Kiefernzapfen vom „Wutzl“ ab. Könnte man daraus folgern, dass der Kiefernzapfen für die Anhänger Wotans heilig war? Den Wotanstein erreicht man über die A93, Ausfahrt Nabburg und fährt von dort über Oberviechtach und Gaisthal in Richtung Schönsee. Die Wanderung von der Abzweigung Wanderweg 1 dauert rund 20 Minuten. Tipp: Der Bahntrassenradweg von Schönsee über Oberviechtach nach Wölsendorf führt auf einer Länge von rund 40 Kilometern meist gemütlich bergab.

Unser nächster Tipp führt noch ein Stück weiter in die Nähe der Stadt Waldmünchen (Lkr. Cham). Eigentlich ist es nur ein kurzer Spaziergang von Untergrafenried in den nicht mal einen Kilometer entfernten Nachbarort Grafenried. Doch während der eine noch vollständig erhalten ist, wurde der andere komplett zerstört.

Der Unterschied: Grafenried lag auf tschechischem Gebiet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde dort die deutsche Bevölkerung vertrieben, später die Häuser zerstört und ein geladener dreireihiger Stacheldrahtzaun zwischen den beiden Orten errichtet.

60 jahre später

Heute, 60 Jahre später, ist Grafenried dank der Initiative und dem körperlichen Einsatz zweier Männer wie kein anderer verschwundener Grenzort in weiten Teilen wieder freigelegt. Seit 2010 graben sie ihn Stück für Stück aus, mit dem Ziel, eine grenzüberschreitende Begegnungsstätte zu schaffen.

Wandert man über die Grenze nach Grafenried (Lucina), entdeckt man schon bald die ersten Mauerreste. Sie gehörten zum Gasthaus Wierer. Über drei Stufen gelangen wir ins Innere. Gleich rechts befand sich die Gaststube, die verschiedenen Fußböden sind noch gut erkennbar. Hinter dem Gebäude liegt der Eingang zu riesigen, relativ gut erhaltenen Kelleranlagen. Es waren die Bierkeller der dahinter befindlichen Brauerei.

Diese stand wiederum auf den Resten einer 1541 errichteten Glashütte. Überbleibsel des Glasofens sind noch zu sehen. Scherben, Flaschen und Töpfe, aber auch Panzerminen wurden auf die Grundmauern gemörtelt. Zahlreiche Bilder und Geschichten zu den einstigen Wohnhäusern und ihren Bewohnern zeichnen ein Bild vom Leben in Grafenried. Kirche, Pfarrhof und Friedhof sind ebenfalls freigelegt.

Das Leid der Vertriebenen

Ein alter Militärbunker und die Holzpfosten eines Grenzwachturmes erzählen aus der Zeit nach 1945. Heute vermittelt der Ort einen Eindruck davon, wie viel Leid die Heimatvertriebenen erdulden mussten. Und das alles nur, weil der Mensch Grenzen schafft – Grenzen, die auch durchlässig sein könnten. Anfahrt über die A 93 bis Schwarzenfeld. Von dort über Rötz nach Waldmünchen. Weiter geht es in Richtung Höll links nach Untergrafenried. Am Wandergrenzübergang kann man das Auto parken, von dort sind es 15 Minuten Fußmarsch ins verlassene Grafenried. Tipp für eine weitere Tour in die Vergangenheit: Der verschwundene Ort Haselbach. Er liegt gleich hinter dem Grenzübergang Höll im heutigen Lísková. Ein Lehrpfad beginnt rechts bei der Tankstelle.

Mehr Geschichten aus Bayern lesen Sie hier.