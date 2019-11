Wetter Das Wetter in Ostbayern schlägt um Herrliches Ausflugswetter am Wochenende: Schal und Mütze können zu Hause bleiben. Nächste Woche drohen Niederschläge.

Mail an die Redaktion Die Sonne strahlt durch die herbstlich verfärbten Blätter eines Baumes. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Regensburg.Den Menschen im Süden Bayerns steht ein sonniges und warmes Wochenende bevor. Während es in weiten Teilen des Freistaates neblig und trüb ist, sorgt Föhn am Alpenrand für Temperaturen bis zu 15 Grad. Ganz so warm wird es in Ostbayern aber laut „Wetter.com“ nicht. In Schwandorf gibt es höchstens acht, in Cham bis zu zehn Grad.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird Samstag der schönste und sonnigste Tag der Woche. Besonders viel Sonnenstrahlen erwarten die Experten in den Bergen und dem Bayerischen Wald. Ausflüge in die Region lohnen sich also. In Cham werden bis zu neun Grad erwartet.

Sonne in Regensburg und Umgebung

Auch am Sonntag dürfte sich das Thermometer auf ähnlichem Stand einpeilen. In Regensburg, Neumarkt und Kelheim werden ebenfalls bis zu neun Grad erwartet.

Das warme und trockene Wetter hält noch ein wenig an. Frühestens Mitte nächster Woche ist aber wieder mit stärkeren Niederschlägen zu rechnen. (am/dpa)

