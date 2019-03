Wetter Das Wochenende in Bayern wird sonnig Nach Regen und Tauwetter können sich die Menschen in Bayern am Wochenende auf sonnige Stunden freuen.

Mail an die Redaktion Ein Steg liegt bei strahlend blauem Himmel auf dem Wasser des Baggersees. Foto: Nicolas Armer/Archiv

München.Pause vom Regen: Das Wochenende soll in Bayern überwiegend sonnig werden. Am Freitag ist allerdings zunächst noch mit Regen zu rechnen – vor allem im Allgäu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt: „In 24 Stunden können hier 80 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.“

Am Samstag wird es nach DWD-Angaben sonnig: Zunächst nur im Südwesten, am Sonntag dann vielerorts im Freistaat. Mit frühlingshaften 17 Grad am Alpenrand wird der Samstag zudem angenehm mild. Am Sonntag können die Temperaturen noch ein wenig mehr in die Höhe kraxeln. Die 20-Grad-Marke wird aber dem DWD zufolge nur an der Salzach geknackt.

Schon in der Nacht zum Montag ist dann wieder Schluss mit dem Frühling: „Häufig Regen, über 800 Meter Schnee, auch sonst stark bewölkt“, teilten die Experten mit. Die Lawinengefahr ist in den gesamten bayerischen Alpen mit der Stufe drei von fünf erheblich. Durch Regen und Plusgrade entstehe am Boden eine Schmierschicht, die große Gleitschneelawinen auslösen könnten.

Und auch in Ostbayern könnte der viele Regen in den kommenden Tagen Folgen haben: Der Hochwetternachrichtendienst Bayern meldet für Freitag Stufe 1 im Kreis Cham – die Einstufung bedeutet, dass mit „stellenweise kleineren Ausuferungen“ zu rechnen ist. Am Samstag soll der Pegel dann auf Stufe 2 steigen, das bedeutet, dass Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet sein können und es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen kommen kann. Am Sonntag könnte Meldestufe zwei dann auch im Kreis Schwandorf gelten.

