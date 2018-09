Gesellschaft Das wünschen sich die Ostbayern Die Wahlkämpfer prangern Mietwucher, Staus und Kitamangel an. Doch die Menschen auf dem flachen Land plagen andere Probleme.

Regensburg.Auf dem flachen Land in Ostbayern finden Hausärzte keinen Nachwuchs. Die jungen Mütter würden lieber zuhause bleiben als gleich wieder zu arbeiten. Und die Leerstände in den Kleinstädten nehmen dramatisch zu.

Hausärztin sucht seit drei Jahren einen Nachfolger

Gesundheit: Dr. Elisabeth Lerche ist 65 und würde gerne in den Ruhestand gehen. Die Bad Kötztinger Hausärztin sucht seit drei Jahren einen Nachfolger. „Keiner will aufs Land“, bedauert sie. Bad Kötzting im Bayerwald ist eine von mehreren Oberpfälzer Städten, in denen die hausärztliche Versorgung in wenigen Jahren sehr schwierig werden wird. Fünf Allgemeinmediziner praktizieren dort, vier davon sind über 60 Jahre alt, der fünfte auch schon über 50. Lerche sagt, die Anreize, die die Politik geschaffen habe, reichten nicht aus.

In der Oberpfalz können nur in der Region Tirschenreuth Hausärzte, die sich neu ansiedeln, einen Zuschuss bis zu 60 000 Euro bekommen. Die Gegend gilt mit einem Versorgungsgrad von 95 Prozent heute schon als unterversorgt. In den kommenden Jahren wird sich das zuspitzen, weil das Durchschnittsalter der Hausärzte bei 57 Jahren liegt. Dr. Lerche aus Kötzting kritisiert die Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn, der den Ärzten noch mehr Sprechstunden aufbürden wolle. Den Zugang zum Medizinstudium würde sie erleichtern.

Schlaglöcher kosten die Städte zu viel Geld

Strassenbau: Das flache Land leidet weniger unter Verkehrsstaus als die Metropolen, sondern unter Rumpel-Straßen mit Schlaglöchern. Bad Kötztings Bürgermeister Markus Hofmann spricht von einem katastrophalen Zustand und fordert genau wie Schwandorf mehr Unterstützung von der Politik. „Man kriegt für den Straßenunterhalt ein wenig Zuschuss, aber es muss noch viel mehr Geld zur Verfügung gestellt werden.“ Das Thema sei jahrzehntelang vernachlässigt worden. Ein Straßennetz von 140 Kilometern muss die Stadt Bad Kötzting warten. Auf fünf Millionen Euro schätzt der Rathauschef den Investitionsbedarf. Die Stadt Schwandorf kümmert sich um 450 Straßenkilometer. Dafür sieht der Haushalt Mittel von 750 000 Euro vor. Um jährlich alle Unterhaltsmaßnahmen durchführen zu können, würde gut die doppelte Summe benötigt, sagt der städtische Pressesprecher Lothar Mulzer. Wenn Gelder bei Tiefbaumaßnahmen übrigbleiben, fließen sie in den Straßenunterhalt.

In den Kleinstädten sperren mehr Läden zu



Leerstände: Im niederbayerischen Kelheim schließen laut Einzelhändler Helmut Wochinger viele Läden. Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft schimpft: „Wir haben in der Innenstadt mehr Leerstände als Geschäfte.“ Auch er selbst sperrt sein Sportgeschäft zu, weil er keinen Nachfolger findet. Den zweiten Laden in Abensberg hat bereits sein Sohn übernommen. Wochinger zählt vier weitere Geschäfte in Kelheim auf, die eben geschlossen haben oder bald zusperren: vom Wäscheladen Pohl bis zu Palazzo Moden. Günter Hölzl, Bezirkschef des Einzelhandelsverbandes, beobachtet, dass sich der Trend in den Kleinstädten dramatisch verstärkt. Schuld ist nicht nur der Online-Einkauf. Wochinger bedauert, dass die Politik zu viele Einkaufszentren am Stadtrand genehmigt. Auch Bad Kötzting leidet unter Leerständen. Bürgermeister Hofmann wirbt dafür, dass brach liegende Geschäftshäuser saniert werden. Er fordert, die Abwicklung der Städtebauförderung solle vereinfacht werden.

Die Metzger finden keine Nachfolger

Fachkräftemangel: Die Firmen auf dem Land und in den Kleinstädten suchen noch verzweifelter Mitarbeiter als die in den Zentren. Im Kreis Regensburg gibt es 1500 Handwerksbetriebe. Der Engpass fängt laut Wirtschaftsförderin Maria Politzka vom Landratsamt bei den Azubis an und setzt sich bei den Meistern fort. Lebensmittelhandwerk und Gesundheitswesen würden viel mehr Azubis nehmen als sich bewerben. Der Baukonzern Bögl in Neumarkt könnte sofort 300 Fachleute einstellen, vom Bauarbeiter bis zum Elektroingenieur. Mehr als 40 Stellen hat die Zollner AG in Zandt auf ihrer Website ausgeschrieben. In Bad Kötzting hören Bäcker und Metzger auf, weil die Nachfolger fehlen. In der Altstadt verkauft nur noch ein Metzger. „Die Politik müsste mehr Anreize schaffen“, fordert Bürgermeister Markus Hofmann. Er versteht auch nicht, warum Flüchtlinge zum Teil nicht arbeiten dürfen.

Netzausbau: Wo bleibt die „große Politik“?

Breitband: Ohne schnelles Netz sind gleichwertige Lebensverhältnisse unmöglich. Die fordert der Gemeindetag für Bayern. Doch es gibt unterversorgte Gebiete, wo man nicht effektiv im Homeoffice arbeiten kann. Im Kreis Regensburg sind 80 Prozent der Haushalte gut versorgt. Beim Rest wird es drei Jahre dauern, sagt Glasfaserbeauftragter Harald Hillebrand. Im Kreis Cham profitieren bis zu 85 Prozent. Beim Restausbau herrscht nach Problemen völliger Stillstand. Die Staatsanwaltschaft Regensburg ermittelt wegen der Vergabepraxis. Im Landratsamt heißt es: Die „große Politik“ solle sich des Themas annehmen.

Höhere Gehälter statt mehr Kita-Plätze



Kitas. Großstädte brauchen mehr Kita-Plätze, auf dem Land springt oft die Familie ein. Jessica S. aus Schwarzenfeld (28) ist nach der Geburt ihres Sohnes ein Jahr zuhause geblieben und hat dann acht Stunden pro Woche gearbeitet. Die Schwiegermutter betreute den Kleinen. Jessica S. war es wichtig, dass ihr Sohn sprechen kann, „bevor er in eine Fremdbetreuung kommt“. Keine ihrer Bekannten habe den Nachwuchs in die Krippe gegeben, die aber durchaus gut nachgefragt wird. Heute besucht der Vierjährige den Kindergarten. Die Forderung der Mama an die Politik: Höhere Gehälter, damit eines für eine junge Familie ausreicht.