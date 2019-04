Immobilien Das zahlen die Ostbayern an Miete Bezahlbare Wohnungen werden in der Region Mangelware. Wir erklären, warum die bisherigen Maßnahmen der Politik nicht greifen.

Von Magdalena Hechtel

Petra Tischner (links) suchte sechs Monate lang nach einer neuen Bleibe für ihre Eltern.

Regensburg.Mehr als 30 Jahre lang lebten die Eltern von Petra Tischner in ihrer Vierzimmerwohnung in Neumarkt. Fast die Hälfte ihres Lebens verbrachten sie dort, gingen zur Arbeit, zogen ihre Kinder groß. Doch dann war Schluss. Im Juli 2017 kündigte der Vermieter dem Rentnerehepaar wegen Eigenbedarf. Petra Tischner begab sich für ihre Eltern auf Wohnungssuche – und die wurde schwieriger als gedacht.

Trotz hoher Preise melden sich viele Bewerber

Denn auch in Neumarkt ist ein bundesweiter Trend spürbar. Die Preise für Mietwohnungen steigen, aber weil Wohnraum knapp ist, melden sich trotzdem dutzende Bewerber auf ein Inserat. Die höchsten Mieten Ostbayerns zahlen die Regensburger. 2018 betrug der Preis pro angemietetem Quadratmeter im Schnitt 10,95 Euro. Um an diese Zahl zu kommen, wertete das Bonner Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) über ein Jahr hinweg die Preise von Annoncen in Zeitungen und dem Internet aus. Für die Landkreise Regensburg und Kelheim ermittelte das BBSR Quadratmeterpreise von 8,11 Euro bzw. 8,13 Euro. Deutlich günstiger sind die Mieten in den Landkreisen Cham (5,87 Euro) und Amberg-Sulzbach (5,92 Euro). Die Stadt Amberg (7,10 Euro) liegt wie die Landkreise Schwandorf (6,60 Euro) und Neumarkt (7,89 Euro) im Mittelfeld.

Bei Petra Tischners Suche kam ein Faktor erschwerend hinzu. Kurz nach der Kündigung wurde bei ihrem Vater Parkinson festgestellt. „Sein Zustand hat sich rapide verschlechtert“, sagt sie. Wohnungen ohne barrierefreien Eingang waren deshalb undenkbar, hinzu kam der Wunsch nach einem kleinen Garten – weil der Vater gerne mal zur Zigarette greift. „Meine Eltern haben beide gearbeitet und bekommen Rente, aber eine Kaltmiete von 800 bis 900 Euro können sie sich einfach nicht leisten“, sagt Petra Tischner. Sie durchforstete sämtliche Internetplattformen nach Angeboten und wurde trotzdem nicht fündig. Das Projekt „behindertengerechte Mehrzimmerwohnung zum rentnerfreundlichen Preis im Raum Neumarkt“ drohte zu scheitern.

In Amberg und im Kreis Amberg-Sulzbach schrumpft die Bevölkerung

Laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik hat der Landkreis Neumarkt Zukunft. Bis 2037 rechnet die Behörde mit einem leichten Bevölkerungszuwachs, gemessen an der Zahl der Einwohner von 2017. Ein ähnliches Wachstum prognostizieren die Statistiker für den Landkreis Kelheim. Stadt und Landkreis Regensburg werden nach den Daten des Landesamtes bis 2037 deutlich mehr bevölkert sein als noch 2017. In den Landkreisen Cham und Schwandorf wird die Bevölkerung in etwa stabil bleiben. Im Kreis Amberg-Sulzbach und in der Stadt Amberg rechnen die Experten hingegen mit einem deutlichen Rückgang der Einwohnerzahlen. Zumindest dort dürfte sich die Wohnungslage in Zukunft also entspannen.

In den Ballungsräumen kann sich die Politik jedoch nicht auf die demografische Entwicklung verlassen. Stattdessen sollen Maßnahmen wie Mietpreisbremse und Mietspiegel dem unkontrollierten Steigen von Mieten entgegenwirken. In Ostbayern leisten sich bislang nur Regensburg und Neumarkt einen Mietspiegel. Aufwendige Bürgerbefragungen geben darin Aufschluss, wie hoch die Miete für einen Quadratmeter im Durchschnitt ist. Für Faktoren wie Lage oder Ausstattung ist im Mietspiegel ein Prozentsatz festgelegt, der die Miete entweder verteuert oder günstiger werden lässt. So kann jeder Mieter ermitteln, wie viel Miete für seine Wohnung angemessen ist.

Monika Schmid-Balzert, Geschäftsführerin des Mieterbundes Bayern, hält zwei Mietspiegel in ganz Ostbayern für zu wenig. Sie fordert die flächendeckende Erstellung von Mietspiegeln. Nur so könne ein weiteres politisches Instrument, die Mietpreisbremse, überhaupt greifen. Denn damit die Mietpreisbremse wirksam wird, müssten Mieter ihren Vermieter darauf hinweisen, dass ihre Miete mehr als zehn Prozent höher liegt als die, die vor Ort üblich ist. Es liegt auf der Hand, dass sich Bürger, die händeringend nach einer Wohnung suchen, wegen der Mietpreisbremse nicht gleich den ersten Ärger mit dem potenziellen Vermieter einhandeln wollen. Doch so weit kommen viele Mieter auch gar nicht erst, weil es ohne Mietspiegel fast unmöglich ist, die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete überhaupt zu bestimmen.

Annoncen zeigen nur die Preise von Neuvermietungen

Ohne Mietspiegel bleibt den Mietern nur, Daten zu vergleichbaren Wohnungen zu sammeln oder ein teures Gutachten in Auftrag geben. Allerdings spiegeln Annoncen in Zeitungen und dem Internet ausschließlich die Preise von Neuvermietungen wider, die laut Monika Schmid-Balzert deutlich höher liegen als die von Bestandsmieten – die finden sich nur im Mietspiegel.

Aber auch Vermieter sehen im Mietspiegel Vorteile. „Damit schafft die Politik Anreize für Eigentümer“, erklärt Burkhard Schmidt, stellvertretender Geschäftsführer des Regensburger Ablegers von Haus und Grund, Interessenverband für Haus- Wohnungs- und Grundstückseigentümer. Erlaube der Mietspiegel etwa, nach einer Modernisierungsmaßnahme die Miete zu erhöhen, könne der Vermieter die Investition teilweise auf dem Mieter umlegen.



Nach einem halben Jahr fanden die Eltern von Petra Tischner schließlich eine neue Bleibe. „Es war ein harter Kampf“, sagt Tischner. „Ich habe gelernt, dass niemand Tiere, Raucher und alte Menschen will.“ Bis heute kann sie nicht verstehen, warum behindertengerechte Wohnungen lieber an junge Pärchen vermietet werden als an ihre darauf angewiesenen Eltern mit besten Referenzen. Aus vier Zimmern im Zentrum wurden schließlich zwei Zimmer im Stadtteil Woffenbach. Doch ohne Kompromisse, so scheint es, lässt sich selbst im Kreis Neumarkt kaum noch eine Wohnung finden.

