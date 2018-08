Digitalisierung Das Ziel: Mobilfunklöcher schließen Bayerns Mobilfunkzentrum ist startklar. Im Fördertopf für Kommunen stecken 80 Millionen Euro. Regensburg managt das Projekt.

Von Christine Schröpf

Foto: Christine Schröpf

Regensburg.Das Plazet der EU-Kommission für das 80 Millionen Euro schwere bayerische Mobilfunkförderprogramm steht zwar noch aus – doch in Regensburg ist man schon startklar: Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer und der Oberpfälzer Regierungspräsident Axel Bartelt enthüllten am Dienstag die Eingangstafel des neuen Mobilfunkzentrums. Von hier aus soll unter Leitung von Bernhard Eder das ehrgeizige Projekt angepackt werden, die vielen Mobilfunklöcher im Freistaat möglichst zügig zu schließen. Die neuen Fördergelder fließen in die Hände von Kommunen, in denen in den nächsten drei Jahren mangels Wirtschaftlichkeit gewiss kein Mobilfunkbetreiber investieren wird. Sie bekommen 80 Prozent, in Härtefällen auch 90 Prozent der Kosten erstattet, wenn sie selbst Masten errichten oder eine Baukonzession an einen Unternehmer übertragen. Der Förderhöchstbetrag liegt bei 500 000 Euro pro Gemeinde. Mit dem Plazet aus Brüssel rechnet Pschierer „in Kürze“. Die Zwischenzeit soll für erste Informationen und Vorarbeiten genutzt werden.

Fördergeld für 500 neue Masten

Die Kommunen sollen die Masten am Ende an Mobilfunkbetreiber vermieten. Über diese Einnahmen würde der Restbetrag zurückfließen, den die Gemeinden anfangs selbst finanzieren müssen, weil die Förderung nicht die kompletten Kosten abdeckt. Ziel sind 500 neue Standorte für Mobilfunkmasten in unterversorgten Gebieten, sagt Pschierer. Auch in Ostbayern gibt es davon einige, wie auf der Mobilfunkkarte des bayerischen Wirtschaftsministeriums zu sehen ist. Es betrifft etwa die Region zwischen Nabburg und Oberviechtach, die tschechische Grenze bei Schönsee, die Gegend zwischen Neukirchen beim Heiligen Blut und Eschlkam das Dreieck zwischen Bach, Brennberg und Altenthann.

Pschierer: Schwindende Skepsis

Bayern sei zwar das Wirtschaftsland Nummer Eins, sagte Pschierer. „Aber wir stellen fest, wir müssen in einigen Bereichen noch nachjustieren.“ Das Förderprogramm setzt auf die Bereitschaft der Rathauschefs. Er spüre nach anfänglicher Skepsis wachsendes Interesse. Den Einwand, das Errichten der teils heftigen umstrittenen Mobilfunkmasten, werde nun den Kommunen aufgeladen, ließ er bei der Pressekonferenz nicht gelten. Bürgermeister seien mit diesen Konflikten so oder so konfrontiert – also auch, wenn Mobilfunkbetreiber in Eigenregie Masten aufstellen. Die Kommunen hätten es in der Hand, Standorte mit möglichst hoher Akzeptanz auszuwählen.

Aufgabe des Mobilfunkzentrums ist es, Rathauschefs intensiv zu unterstützen: Von der Markterkundung bis zum Bereitsstellen von Musterverträgen. „Uns geht es darum, dass wir möglichst viele Gemeinden motivieren, an diesem Programm teilzunehmen“, sagt Regierungspräsident Bartelt. Pschierer verweist auf einen zusätzlichen Anreiz für die Kommunen: Für die Fördergelder gilt nur eine siebenjährige Bindewirkung. Rathauschefs müssen damit nicht über Jahrzehnte hinweg für den Betrieb geradestehen, könnten den Mast auch nach überschaubarer Frist verkaufen.

Auch Zentrum für Digitalbonus

Das Mobilfunkzentrum arbeitet unter dem Dach der Regierung der Oberpfalz. Hier wird bayernweit bereits das Förderprogramm „Digitalbonus“ koordiniert, von dem der Mittelstand profitiert. Es wurde laut Pschierer kürzlich vom Kabinett bis 2023 verlängert. In diesem Jahr wurden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums 3757 Anträge und 33,6 Millionen Euro an Zuschüssen bewilligt. Die im Haushalt bereitgestellten Mitteln für 2017 und 2018 belaufen sich auf 100 Millionen Euro.

Zur bayerischen Mobilfunkinitiative zählen neben dem Förderprogramm zwei weitere Bausteine: Die Mitnutzung der Masten des Behörden-Digitalfunks BOS. Außerdem sollen Mobilfunkbetreiber mit einem Mobilfunkpakt auf erhöhtes Engagement verpflichtet werden. Das soll dafür sorgen, dass es bis 2020 insgesamt 1000 neue Maststandorte gibt – ein Ziel, das auch Ministerpräsident Markus Söder in seiner Regierungserklärung im April ausgerufen hatte. Er hatte damals auch angekündigt, Bayern zu einer Modellregion für das ultraschnelle 5G-Netz zu machen.

„Ich sehe bereits heute deutliche Fortschritte. Allein im ersten Halbjahr wurden rund 50 neue Maststandorte entwickelt und über 900 bestehend Standorte aufgerüstet“, sagte Pschierer. Nach Einschätzung von Kritikern, wie der Regensburger Landrätin Tanja Schweiger reichen 1000 neue Masten allerdings bei weitem nicht aus. „Ich gehe davon aus, dass es mehrere tausend sein müssten“, hatte sie bereits im Vorfeld gegenüber unserem Medienhaus gesagt.

