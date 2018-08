Prozess Das zweite Wort hat Wolbergs Erstmals wird in Regensburg ein Prozess mit Eröffnungsreden der Angeklagten beginnen. Wolbergs will die Chance nutzen.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Im Sitzungssaal 104 werden 40 Plätze für schreibende Journalisten reserviert. Bereits im Mollath-Prozess hatte sich dieses Platzsystem bewährt. Foto: Daniel Karmann/dpa

Regensburg.Die Stichpunkte hat Joachim Wolbergs längst im Kopf. Das, was er sagen will, weiß er seit vielen Monaten, manches seit zwei Jahren. „Trotzdem bereite ich mich auf diesen Moment vor, das gebietet schon der Respekt vor dem Gericht“, sagt er.

Am 24. September beginnt der Mammutprozess gegen das suspendierte Stadtoberhaupt sowie die drei weiteren Angeklagten Bauträger Volker Tretzel, dessen früheren Mitarbeiter Franz W. sowie den früheren SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzenden Norbert Hartl vor der Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Regensburg. Noch in der ersten Verhandlungswoche werden die Beschuldigten und ihre Verteidiger Gelegenheit haben, sich öffentlich zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen unter anderem der Bestechung und Bestechlichkeit zu äußern – unmittelbar nach der Verlesung der Anklageschrift.

Eine Änderung in der Strafprozessordnung hat diese Möglichkeit erst im vergangenen Jahr geschaffen, erläutert Landgerichtssprecher Thomas Polnik. Bei langen Verfahren, für die zehn oder mehr Verhandlungstage angesetzt sind, soll den Angeklagten damit nun noch vor der Beweisaufnahme das Wort erteilt werden können. „In Regensburg finden die sogenannten Opening Statements erstmals Anwendung“, sagt Polnik mit Blick auf das auf zunächst 70 Verhandlungstage anberaumte Verfahren gegen Wolbergs.

Ein persönliches Statement

Der suspendierte OB fiebert auf diesen Moment hin. Er sei dankbar für diese Möglichkeit, sagt er. „Das gibt mir zum ersten Mal die Chance, meine Wahrheit zu erzählen.“ Das werde zugleich auch seine Botschaft im Gerichtssaal ein. Er betont: „Es ist meine Version der Dinge. Wenn diese Version nach Auffassung des Gerichts rechtswidrig ist, dann werde ich verurteilt.“ Was er sagen wolle, wird niemanden überraschen. Er sei nie bestechlich gewesen, das hat er seit Beginn der Ermittlungen im Juni 2016 immer wieder betont, und wird es ein weiteres Mal vor Gericht tun. Aber es sind auch andere Gedanken und Erlebnisse, die ihm für sein persönliches Statement wichtig sind. „Es gibt da einen Satz, den ein Kripobeamter bei der Inhaftierung zu mir sagte“, berichtet er. Er habe sich – überrollt von den Ereignissen – erkundigt, wie es möglich sein könne, dass man unschuldig ins Gefängnis müsse. „Haft schafft Fakten“, habe der Polizist zu ihm gesagt, berichtet Wolbergs. Erst einige Zeit später habe er die Tragweiter dieser Aussage realisieren können, ergänzt der 47-Jährige im Gespräch mit der Mittelbayerischen Zeitung. „Und darauf möchte ich nun etwas erwidern.“ Neben Wolbergs werden auch dessen Anwälte das Wort ergreifen, auch die Verteidiger der drei Mitangeklagten haben gegenüber dem Gericht signalisiert, dass sie Erklärungen abgeben wollen, sagt Gerichtssprecher Polnik. Die Statements müssen laut Polnik nicht fixiert auf den sachlichen Vorwurf sein, was Wolbergs ermöglicht, auch seine persönliche Situation in den vergangenen zweieinviertel Jahren seit Ermittlungsbeginn zu schildern. „Ich würde mir auch wünschen, dass ich sehr viel gefragt werde, damit ich entsprechend Stellung nehmen kann“, sagt Wolbergs.

Die erste Prozesswoche bis 27. September ist für die Verlesung der Anklageschrift und die Eröffnungsreden vorbehalten. In der zweiten Woche soll dann mit der Beweisaufnahme begonnen werden. Der erste Komplex wird sich mit dem SSV Jahn Regensburg beschäftigen. Dem Fußballclub griff Bauträger Volker Tretzel mit Millionenbeträgen unter die Arme, obwohl er sich gar nichts aus Fußball mache, wie die Staatsanwaltschaft glaubt. Ab Ende Oktober wird sich das Gericht mit den Wahlkampfspenden beschäftigen.

Für Regensburg wird es das zweite Mammutverfahren innerhalb weniger Jahre sein und wieder wird die Kammer von Vorsitzender Richterin Elke Escher geleitet. Sie war auch im sogenannten „Mollath-Prozess“ Sitzungsleiterin. Ihr zur Seite stehen die Berichterstatterin Richterin Britta Wankerl und Richter Matthias Wachter. Die Kammer wird ergänzt durch zwei Schöffen. Am kompletten Verfahren nehmen zudem ein Ergänzungsrichter sowie zwei Ergänzungsschöffen teil, die bei Ausfall eines Richter oder Schöffen in die Kammer nachrücken.

Platzverteilung im Gerichtssaal

Im Sitzungssaal 104 werden 40 Plätze für Journalisten, jeweils sechs Plätze für Kamerateams und Fotografen sowie 42 Plätze für die interessierte Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Diese Plätze werden fortlaufend neu besetzt, sobald jemand den Prozesssaal verlässt und seine Platzkarte abgibt, erläutert Polnik. Hintergrund dieses Prozederes, für das mehrere Justizbeamte abgestellt werden, ist das Öffentlichkeitsprinzip. Bei Verstößen könnte daraus ein Verfahrensfehler abgeleitet werden, der zu einer Aufhebung des Urteils führen könnte, erläutert Polnik.

Die Korruptionsaffäre Ermittlungen: Im Juni 2016 machte die Staatsanwaltschaft Regensburg Ermittlungen gegen das Stadtoberhaupt Joachim Wolbergs (SPD) sowie drei Regensburger Immobilienunternehmen öffentlich. Ermittelt wird wegen Vorteilsannahme.

Anklage: Im Juli 2017 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Im März 2018 lässt das Landgericht die Anklage gegen Wolbergs und drei weitere Beschuldigte vollumfänglich zu, stuft aber den Vorwurf der Bestechlichkeit zunächst als Vorteilsannahme ein.

Verfahrensausweitung: Im Zuge der Ermittlungen kommen weitere Beschuldigte der Stadtpolitik dazu, darunter drei CSU-Politiker. Auch gegen den früheren OB Hans Schaidinger, OB-Kandidat Christian Schlegl und MdL Franz Rieger wird derzeit ermittelt.

Die Zugänge zum Gerichtssaal werden über den Innenhof des Sitzungsgebäudes abgewickelt. Es wird zwei separate Zugänge für Journalisten sowie für interessierte Prozessbeobachter geben. Insbesondere an den ersten Sitzungstagen wird der Andrang – auch bei den 90 akkreditierten Journalisten – groß sein, weshalb sich bei den Besucherplätzen lange Schlangen bilden könnten.

Im Laufe des Verfahrens, das zunächst bis Ende April terminiert ist, kommen 65 Zeugen zu Wort. Darunter ist viel lokale Prominenz: Die SPD-Landtagsabgeordnete Margit Wild, der ehemalige CSU-OB-Kandidat und anderweitig beschuldigte Christian Schlegl, Jahn-Präsident Hans Rothammer, Landrätin Tanja Schweiger oder Regierungspräsident Axel Bartelt. Und auch SPD-Schatzmeister Thomas Goger wird geladen. Er hatte einst mit einer Anzeige das Verfahren gegen seinen Parteifreund Wolbergs ins Rollen gebracht.

