Datenklau durch Hacker: Bayerns Kabinett berät über Folgen

Als Reaktion auf den großen Diebstahl von teils sehr persönlichen Daten von Prominenten und Politikern befasst sich auch das bayerische Kabinett mit dem Thema Datensicherheit. Unter den in der vergangenen Woche vermutlich von einem Hacker veröffentlichten Daten waren auch zahlreiche Politiker aus Bayern betroffen - etwa Ministerpräsident Markus Söder (CSU). An der Beratung im Ministerrat werden zu dem Punkt am Dienstag auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz, Thomas Petri, der Präsident des Landesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Daniel Kleffel und der Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz, Burkhard Körner, teilnehmen.